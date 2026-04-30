Thị trường Giá vàng hôm nay 30/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 30/4/2026: Vàng miếng SJC tiếp tục giảm 1,5 triệu còn 166 triệu, vàng nhẫn 9999 giảm tới 2 triệu đồng, vàng thế giới giảm xuống 4.540 USD

Sáng 30/4, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, đưa giá mua vào về 163 triệu và bán ra về 166 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng chỉ giảm nhẹ 300 nghìn ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng, trong đó DOJI giảm mạnh nhất. Chỉ trong một tháng, giá vàng trong nước đã mất tới 12 triệu đồng/lượng, khiến người mua ở vùng đỉnh lỗ từ 15 đến 27 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K và 18K cũng giảm mạnh, riêng Mi Hồng giữ giá đi ngang cho vàng 18K.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống 4.540,9 USD/ounce, tương đương khoảng 144,36 triệu đồng/lượng sau quy đổi, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 21,67 triệu đồng.

Nguyên nhân chính do thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed, cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu tăng gây lo ngại lạm phát, làm giảm sức hấp dẫn của vàng vì nó không sinh lời. Tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn căng thẳng, đẩy giá dầu lên cao.

Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu vàng toàn cầu quý I/2026 tăng 2% nhờ mua vàng miếng và vàng xu, nhưng nhu cầu trang sức giảm mạnh. Các kim loại quý khác như bạc, bạch kim, palladium cũng đồng loạt giảm.