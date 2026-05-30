Thị trường Giá vàng hôm nay 30/5/2026: Chi tiết giá vàng SJC, 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng thế giới hôm nay neo vững trên 4.530,9 USD. Trong nước, vàng miếng SJC giao dịch 155,5-158,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng so với đầu tháng.

Giá vàng thế giới hôm nay 30/5/2026: Neo cao vững vàng trên mốc 4.500 USD/ounce

Tính đến thời điểm 4h00 ngày 30/5/2026 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mốc 4.530,9 USD/ounce, tăng 36,0 USD/ounce so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi dựa trên tỷ giá USD niêm yết tại Vietcombank là 26.395 VND/USD, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 144,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các khoản thuế và chi phí phát sinh). Khi đặt cạnh giá vàng miếng SJC trong nước (155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng), giá vàng miếng nội địa hiện vẫn duy trì mức chênh lệch cao hơn thế giới khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ biến động của kim loại quý bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tiêu cực từ đầu năm nay khi giá tăng sốc rồi lao dốc không phanh vào ngày 30 tháng 1. Giới phân tích kỹ thuật nhận định đây là mô hình “đỉnh thổi (blow-off top)” – dấu hiệu điển hình báo hiệu sự kết thúc của một chu kỳ tăng giá mạnh. Kể từ thời điểm đó, các nhịp sóng hồi của vàng liên tục hình thành các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, minh chứng rõ nét cho một xu hướng giảm dài hạn.

Đợt bán tháo vừa qua đã kéo sập giá vàng về sát đường trung bình động MA 200 ngày, tọa lạc quanh mốc 4.394 USD theo ghi nhận từ LSEG. Trong phân tích kỹ thuật, các đường trung bình động đóng vai trò loại bỏ các tín hiệu nhiễu từ biến động ngắn hạn để làm rõ xu hướng. Đặc biệt, đường MA 200 ngày được xem là thước đo quan trọng để xác định cục diện xu hướng trong dài hạn.

Vai trò nâng đỡ của đường MA 200 ngày càng trở nên rõ nét hơn khi vùng này hội tụ gần với loạt đỉnh cũ thiết lập vào tháng 10 năm ngoái tại mốc 4.381,21 USD, đồng thời trùng khớp với dải Bollinger dưới ở mức 4.417 USD. Đỉnh cũ luôn là các cột mốc tâm lý quan trọng, trong khi dải Bollinger đóng vai trò đo lường biên độ biến động cũng như động lượng của thị trường.

Kịch bản giá vàng xuyên thủng hoàn toàn vùng hỗ trợ hợp lưu bởi đỉnh tháng 10, dải Bollinger dưới và đường MA 200 ngày sẽ củng cố khả năng kim loại quý này lùi sâu về mốc 4.097,99 USD (vùng đáy của tháng 3) hoặc có thể rơi xuống các mức thấp hơn.

Ngược lại, cấu trúc giá hiện tại phản ánh một cuộc chiến cân sức giữa phe bò (mua) và phe gấu (bán) ngay tại vùng hỗ trợ này. Nếu giá vàng bứt phá thành công lên trên đỉnh cao nhất của tháng này tại 4.773,14 USD, áp lực giảm giá sẽ bị triệt tiêu, mở ra cơ hội xây dựng một nền tảng phục hồi vững chắc.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/5: Dù hồi phục nhưng người mua vẫn lỗ nặng tới 7–8 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Thị trường kim loại quý trong nước ngày 30/5 ghi nhận mức giảm sâu trung bình từ 7 đến hơn 8 triệu đồng/lượng khi đặt lên bàn cân so với giai đoạn đầu tháng. Khảo sát vào lúc 4h00, mặt bằng giá giao dịch toàn quốc đang neo quanh vùng 155,0 – 158,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức sụt giảm rất mạnh nếu nhìn lại vùng giá cao đỉnh điểm 163 – 166 triệu đồng/lượng từng được thiết lập trước đó.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC trong phiên hôm nay 30/5 tại mức 155,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với thời điểm đầu tháng 5 khi giá bán cao ngất ngưởng ở vùng 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng thương hiệu quốc gia đã sụt giảm khoảng 7,5 triệu đồng.

Tại hệ thống DOJI, cập nhật lúc 4h00 ngày 30/5 cho thấy giá vàng miếng đang đứng ở ngưỡng 155,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 158,5 triệu đồng/lượng cho chiều bán. Rõ ràng, làn sóng điều chỉnh đã kéo sập mức nền 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng của đầu tháng, tương đương mức giảm ròng 7,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cũng ghi nhận mức giảm tương tự khi niêm yết giá vàng hôm nay 30/5 quanh ngưỡng 155,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Khoản chênh lệch âm 7,5 triệu đồng/lượng so với vùng giá đầu tháng (163,0 – 166,0 triệu đồng) hoàn toàn đồng nhất với diễn biến chung của các nhà đài lớn.

Hệ thống Phú Quý ấn định giá giao dịch vàng miếng trong ngày hôm nay ở mức 155,0 triệu đồng/lượng đối với chiều mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ra. So với mức nền thiết lập đầu tháng 5, chiều mua vào tại đây ghi nhận mức lao dốc mạnh tới 8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chiều bán ra cũng bốc hơi khoảng 7,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào rạng sáng ngày 30/5, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức giá 155,0 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 158,5 triệu đồng/lượng cho chiều bán. Như vậy, so với biểu đồ giá đầu tháng quanh mốc 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng, giá trị mỗi lượng vàng tại đây đã giảm từ 7,5 đến gần 8 triệu đồng.

Riêng tại hệ thống Mi Hồng, giá vàng miếng hôm nay ngày 30/5 được niêm yết ở mức 156,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Nếu so với biểu đồ đầu tháng 5 khi giá từng trụ vững ở vùng 164,5 – 165,5 triệu đồng/lượng thì mức sụt giảm hiện tại đang dao động trong khoảng từ 7 đến hơn 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 áp sát mốc 158,5 triệu đồng/lượng trước thềm cuối tháng

Nhóm nhẫn trơn 9999 trong phiên 30/5 chứng kiến bước nhảy tăng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng sau đợt phục hồi kỹ thuật, đẩy giá bán ra phổ biến chạm ngưỡng 158,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn trơn SJC: Mức giá niêm yết ghi nhận ở mốc 155,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng đồng đều 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua với chênh lệch mua - bán cố định là 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nữ trang 24K và 18K đảo chiều bứt phá theo xu hướng chung

Cùng chung nhịp đập với thị trường vàng nhẫn và vàng miếng, phân khúc vàng nữ trang loại 24K và 18K trên quy mô toàn quốc cũng chuyển dịch theo hướng đi lên với biểu giá chi tiết:

Vàng nữ trang 24K (độ tinh khiết 99.99%): Giao dịch quanh ngưỡng 15.300.000 đồng/chỉ ở chiều mua vào và 15.700.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 155,5 158,5 +1.000.000 +1.000.000 Tập đoàn DOJI 155,5 158,5 +1.000.000 +1.000.000 Mi Hồng 155,5 157,5 +500.000 +1.300.000 PNJ 155,5 158,5 +1.000.000 +1.000.000 Bảo Tín Minh Châu 155,0 158,5 +500.000 +1.000.000 Bảo Tín Mạnh Hải 155,5 158,5 +1.000.000 +1.000.000 Phú Quý 155,0 158,5 +500.000 +1.000.000

