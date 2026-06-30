Thị trường Giá vàng hôm nay 30/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 cuối tháng Giá vàng hôm nay 30/6/2026 giữ quanh 148 triệu đồng/lượng, sau nhịp giảm 300.000 đến hơn 1 triệu đồng ở phiên trước.

Giá vàng hôm nay 30/6/2026: Vàng miếng đứng quanh 148 triệu đồng/lượng sau nhịp giảm đầu tuần

Giá vàng hôm nay 30/6/2026 trong nước chưa ghi nhận biến động mới vào đầu ngày, nên mức giá tham chiếu đang là giá chốt cuối chiều qua 29/6. Phiên trước, thị trường vàng miếng mở đầu tuần bằng nhịp điều chỉnh đi xuống, với mức giảm tại các doanh nghiệp dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 30/6/2026 đang tạm dừng ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên liền trước, giá tại SJC thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau nhịp giảm này, biên độ mua - bán vẫn giữ ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đang giao dịch cùng vùng với SJC, ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên chiều 29/6, giá vàng miếng PNJ giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá bán ra quay lại mốc 148 triệu đồng/lượng.

DOJI chốt cuối chiều qua tại 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Diễn biến trong phiên trước cho thấy giá vàng miếng tại đây giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, nối dài trạng thái hạ nhiệt sau phiên cuối tuần.

BTMH cũng đang nằm trong nhóm thương hiệu chốt quanh 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, giá mua vào hiện ở mức 145,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 148,0 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, BTMH giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại BTMC, giá vàng hôm nay 30/6/2026 được ghi nhận ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên trước, giá mua vào tại thương hiệu này giảm nhẹ hơn nhóm còn lại, mất 300.000 đồng/lượng, còn giá bán ra hạ 500.000 đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện lên tới 4,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý chốt giá vàng miếng ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên chiều qua, thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Dù cùng đưa giá bán ra về 148 triệu đồng/lượng, giá mua vào tại Phú Quý vẫn cao hơn BTMC 800.000 đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có diễn biến khác biệt nhất trong nhóm được khảo sát. Giá vàng hôm nay 30/6/2026 tại Mi Hồng đang ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên trước, giá mua vào giảm 700.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng, khiến mức bán ra thấp hơn đáng kể so với vùng 148 triệu đồng/lượng của nhiều thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,0 148,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 145,0 148,0 -500 -500 Mi Hồng 145,5 147,0 -700 -1200 PNJ 145,0 148,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,0 -300 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,0 148,0 -500 -500 Phú Quý 144,8 148,0 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 30/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,000

▼500K 148,000

▼500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng 24K DOJI 145,000

▼500K 148,000

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 30/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,000

▼500K 148,000

▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,000

▼500K 148,000

▼500K

3. BTMC - Cập nhật: 30/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Bản vị vàng BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 144,000

▼300K 148,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144,000

▼300K 148,000

▼500K

4. SJC - Cập nhật: 30/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 145,000

▼500K 148,020

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,000

▼500K 148,030

▼500K

Giá vàng nhẫn hôm nay 30/6/2026 khép lại tháng với nhiều thương hiệu duy trì giá bán ra quanh 148 triệu đồng/lượng

SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 lên mức 145,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Biên độ giữa hai chiều giao dịch tại thương hiệu này đang giữ ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn sáng nay 30/6 cũng nằm trong nhóm bán ra cao. Cụ thể, thương hiệu này thu mua ở mức 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chốt giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long thấp hơn ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Giá mua vào đang ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 147,5 triệu đồng/lượng.

DOJI Hà Nội tiếp tục duy trì vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 sát vùng giá cao của thị trường. Sản phẩm này đang được mua vào ở mức 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 sáng thứ Hai ngày 30/6/2026 được giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, giá bán ra tại Phú Quý thấp hơn 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 30/6/2026 vẫn neo trên ngưỡng 4.000 USD/ounce

Lúc 05h00 ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay trên thị trường thế giới được ghi nhận ở mức 4.020,9 USD/ounce. Mức giá này thấp hơn phiên trước 67,8 USD/ounce.

Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.461 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,32 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá bán ra của SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,68 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng thế giới xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu đi lên. Giá năng lượng tăng khiến thị trường lo áp lực lạm phát kéo dài, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất.

Trong phiên thứ Hai, vàng giao ngay có lúc giảm 1,03% về 4.045,95 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã chạm vùng thấp nhất hơn 7 tháng. Việc lãi suất Mỹ có thể ở mức cao lâu hơn khiến vàng kém hấp dẫn hơn, do tài sản này không mang lại lợi suất cố định.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, đồng USD mạnh hơn cũng gây bất lợi cho giá vàng. Khi USD tăng, vàng trở nên kém hấp dẫn với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Nhà đầu tư hiện tập trung vào báo cáo việc làm ADP và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Ở các kim loại quý khác, bạc mất 1,21%, bạch kim giảm 1,88%, còn palladium lùi nhẹ 0,07%.