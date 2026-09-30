Giá vàng hôm nay 30/09/2026: SJC tăng lên 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 16:52 ngày 30/09/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:52)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:52: Lúc 16:52, giá vàng SJC tăng 1.600.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, lên 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

15:22: Giá vàng SJC tăng 1.600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên 141,10 - 144,10 triệu đồng/lượng.

13:52: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

12:22: Lúc 12:22 ngày 30/09/2026, giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước, lên mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

10:52: Giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 09:25 sáng ngày 30/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Giá bán ra tại các thương hiệu lớn đồng loạt tăng thêm 1.000.000 đồng mỗi lượng, niêm yết chung ở mốc 143.500.000 đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, đa số các doanh nghiệp cũng tăng thêm 1.000.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, dao động phổ biến từ 139.500.000 đồng/lượng đến 140.500.000 đồng/lượng. Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có mức điều chỉnh tăng chiều mua vào là 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:25

SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000). PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000). Phú Quý SJC : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (+700.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (+700.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000). BTMH : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000). BTMC (VRTL và SJC): Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (+1.000.000), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua (VNĐ) +/- Bán (VNĐ) SJC 140.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMH 139.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMC VRTL 139.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMC SJC 139.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000 Phú Quý SJC 140.200.000 143.500.000 +700.000 +1.000.000 PNJ TP.HCM 140.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000 PNJ Hà Nội 140.500.000 143.500.000 +1.000.000 +1.000.000

Ghi chú

Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc địa điểm giao dịch cụ thể.