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Giá vàng hôm nay 30/10/2026: SJC giảm về 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn30/10/2026 12:17

Trưa 30/10/2026, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1.300.000 đồng/lượng mỗi chiều so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: Giá vàng SJC giảm 1.300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

10:47: Giá vàng SJC giảm 1.300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:19 sáng ngày 30/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm giá đồng loạt tại các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức điều chỉnh giảm dao động trong khoảng từ 800.000 đồng/lượng đến 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

  • SJC: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
  • DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
  • PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC138.400.000141.400.000-1.300.000-1.300.000
DOJI HN138.400.000141.400.000-1.300.000-1.300.000
DOJI SG138.400.000141.400.000-1.300.000-1.300.000
BTMH136.400.000140.400.000-1.000.000-1.000.000
BTMC VRTL136.400.000140.400.000-1.000.000-1.000.000
BTMC SJC136.400.000141.400.000-1.000.000-1.300.000
Phú Qúy SJC137.400.000141.400.000-800.000-1.300.000
PNJ TP.HCM136.000.000140.000.000-1.000.000-1.000.000
PNJ Hà Nội136.000.000140.000.000-1.000.000-1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 30/10/2026: SJC giảm về 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng
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