Giá vàng hôm nay 30/10/2026: SJC giảm xuống 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC ngày 30/10/2026 niêm yết ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

12:17: Giá vàng SJC giảm 1.300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

10:47: Giá vàng SJC giảm 1.300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:19 sáng ngày 30/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm giá đồng loạt tại các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức điều chỉnh giảm dao động trong khoảng từ 800.000 đồng/lượng đến 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

SJC : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).

: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng). PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 138.400.000 141.400.000 -1.300.000 -1.300.000 DOJI HN 138.400.000 141.400.000 -1.300.000 -1.300.000 DOJI SG 138.400.000 141.400.000 -1.300.000 -1.300.000 BTMH 136.400.000 140.400.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC VRTL 136.400.000 140.400.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC SJC 136.400.000 141.400.000 -1.000.000 -1.300.000 Phú Qúy SJC 137.400.000 141.400.000 -800.000 -1.300.000 PNJ TP.HCM 136.000.000 140.000.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ Hà Nội 136.000.000 140.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.