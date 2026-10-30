Giá vàng hôm nay 30/10/2026: SJC về 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu
Giá vàng SJC cập nhật lúc 10:47 ngày 30/10/2026 niêm yết 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:47: Giá vàng SJC giảm 1.300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:19 sáng ngày 30/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm giá đồng loạt tại các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức điều chỉnh giảm dao động trong khoảng từ 800.000 đồng/lượng đến 1.300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Điểm nhanh lúc 09:19
- SJC: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
- DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 136.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.400.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (-1.300.000 đồng).
- PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 140.000.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua (đồng)
|+/- Bán (đồng)
|SJC
|138.400.000
|141.400.000
|-1.300.000
|-1.300.000
|DOJI HN
|138.400.000
|141.400.000
|-1.300.000
|-1.300.000
|DOJI SG
|138.400.000
|141.400.000
|-1.300.000
|-1.300.000
|BTMH
|136.400.000
|140.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|BTMC VRTL
|136.400.000
|140.400.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|BTMC SJC
|136.400.000
|141.400.000
|-1.000.000
|-1.300.000
|Phú Qúy SJC
|137.400.000
|141.400.000
|-800.000
|-1.300.000
|PNJ TP.HCM
|136.000.000
|140.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
|PNJ Hà Nội
|136.000.000
|140.000.000
|-1.000.000
|-1.000.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.