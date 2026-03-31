Thị trường Giá vàng hôm nay 31/3/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 31/3/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở mức 171,9–174,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu so với hôm qua. Vàng thế giới tăng lên 4556,1 USD

Giá vàng SJC ngày 31/3/2026 tăng phổ biến 1,1 triệu đồng so với hôm qua, bán ra ở mức 171,9–174,9 triệu đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu lớn. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) ghi nhận mức tăng thấp nhất 700 nghìn đồng, bán ra đạt 174 triệu đồng/lượng.

Cập nhật ngày 31/3/2026, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI Hà Nội, DOJI Sài Gòn, Phú Quý SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội đồng loạt niêm yết 171,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) niêm yết 171 triệu đồng/lượng (mua vào) — 174 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều — mức tăng thấp nhất trong ngày. Chênh lệch mua – bán tại BTMH cũng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) niêm yết 171,7 triệu đồng/lượng (mua vào) — 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua vào tăng 1 triệu đồng, chiều bán ra tăng 1,1 triệu đồng/lượng — biên độ tăng hai chiều chênh nhau nhẹ 100 nghìn đồng. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC 31/3/2026 (triệu đồng/lượng) So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra BTMH 171 174 +700 +700 BTMC SJC 171,7 174,9 +1000 +1100 SJC tại Hà Nội 171,9 174,9 +1100 +1100 DOJI Hà Nội 171,9 174,9 +1100 +1100 DOJI Sài Gòn 171,9 174,9 +1100 +1100 Phú Quý SJC 171,9 174,9 +1100 +1100 PNJ TP.HCM 171,9 174,9 +1100 +1100 PNJ Hà Nội 171,9 174,9 +1100 +1100

Lưu ý: Giá vàng được cập nhật theo thời gian thực từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thông tin có tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Người mua cần xác nhận lại giá tại điểm giao dịch trước khi quyết định.

Nguồn tham khảo: SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 11h00 ngày 31/3 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4556,1 USD/ounce, tăng 45,9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 144,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 30,1 triệu đồng/lượng.