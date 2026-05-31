Thị trường Giá vàng hôm nay 31/5/2026: Chi tiết giá vàng SJC, 9999 24K, vàng thế giới cuối tháng 5 Giá vàng ngày 31/5 giảm mất khoảng 7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng, hiện giao dịch trong khoảng 156 - 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 31/5 giảm mạnh so với đầu tháng, nhiều thương hiệu mất khoảng 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày 31/5 tiếp tục duy trì trong vùng 156 - 159 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu tháng 5, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn đã đồng loạt giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Tại SJC, giá vàng chốt phiên ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/5, khi doanh nghiệp niêm yết lần lượt 163 triệu đồng/lượng và 166 triệu đồng/lượng, mỗi chiều giao dịch đã giảm 7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, DOJI hiện giao dịch vàng miếng trong khoảng 156 - 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tháng.

PNJ cũng ghi nhận mức giá 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra vào cuối tuần. So với vùng giá 163 - 166 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 5, giá vàng tại doanh nghiệp này đã giảm 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. So với mặt bằng giá phổ biến đầu tháng, thị trường đã điều chỉnh giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Ghi nhận lúc 4h sáng, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng SJC ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, trong khi giá hiện tại thấp hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 5.

Riêng Phú Quý đang niêm yết giá vàng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/5, giá mua đã giảm 7,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm 7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng giữ nguyên mức giá 157 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên trước. Tuy nhiên, nếu so với đầu tháng 5, giá mua vào đã giảm 8,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm 7,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 31/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 156,0 159,0 +500 +500 Tập đoàn DOJI 156,0 159,0 +500 +500 Mi Hồng 157,0 158,5 +200 +200 PNJ 156,0 159,0 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 156,0 159,0 +1000 +500 Bảo Tín Mạnh Hải 156,0 159,0 +500 +500 Phú Quý 155,5 159,0 +500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 31/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 156,000

▲500K 159,000

▲500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng 24K DOJI 156,000

▲500K 159,000

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 31/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 156,000

▲500K 159,000

▲500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 156,000

▲500K 159,000

▲500K

3. BTMC - Cập nhật: 31/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 156,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 156,000

▲500K 159,000

▲500K Nhẫn tròn trơn BTMC 156,000

▲500K 159,000

▲500K Bản vị vàng BTMC 156,000

▲500K 159,000

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 159,000

▲500K 159,000

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 159,000

▲500K 159,000

▲500K

4. SJC - Cập nhật: Cập nhật: 31/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159,000

▲500K 159,000

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 159,000

▲500K 159,020

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159,000

▲500K 159,030

▲500K

Giá vàng nhẫn ngày 31/5 tăng trở lại, nhiều thương hiệu vượt mốc 156 triệu đồng/lượng mua vào

Phiên giao dịch sáng 31/5 ghi nhận thị trường vàng nhẫn 9999 tiếp tục duy trì đà đi lên sau khi bật tăng mạnh trong phiên trước. Mặt bằng giá phổ biến hiện dao động từ 156 - 159 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý tích cực của thị trường vào thời điểm cuối tháng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày trước đó, giá đã tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, trong khi chênh lệch mua - bán vẫn giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh tăng giá đối với sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ. Hiện doanh nghiệp giao dịch ở mức 156 triệu đồng/lượng chiều mua và 159 triệu đồng/lượng chiều bán, cao hơn 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Trong nhóm các doanh nghiệp lớn, Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có mức tăng mạnh nhất. Sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long được mua vào ở mức 156 triệu đồng/lượng và bán ra 159 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá mua tăng tới 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 500 nghìn đồng/lượng.

DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại Hà Nội lên 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. Mức điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng được áp dụng cho cả hai chiều giao dịch.

Đối với Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiện được giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên liền trước, doanh nghiệp tăng giá thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng thế giới duy trì trên 4.500 USD/ounce trong phiên cuối tháng

Chốt phiên giao dịch ngày 31/5, giá vàng thế giới tiếp tục tăng và giữ vững trên ngưỡng 4.500 USD/ounce. Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay lúc 4h00 (giờ Việt Nam) đạt 4.538,3 USD/ounce, tăng 43,4 USD so với phiên trước, tương đương mức tăng gần 1%.

Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank là 26.395 VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng nếu chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan. So với vàng miếng SJC trong nước, giá quốc tế đang thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng đã trải qua nhiều biến động kể từ đầu năm. Sau giai đoạn tăng mạnh, giá bất ngờ lao dốc vào cuối tháng 1, hình thành mô hình kỹ thuật thường được gọi là "đỉnh thổi". Đây là hiện tượng xuất hiện khi lực mua đạt mức cực đại trước khi thị trường bước vào nhịp điều chỉnh mạnh.

Kể từ đó, các đợt hồi phục của vàng đều không thể thiết lập đỉnh mới cao hơn, tạo nên chuỗi đỉnh thấp dần. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn đang hiện diện trên thị trường.

Hiện giá vàng đang tiến gần đường trung bình động 200 ngày quanh vùng 4.394 USD. Đây là một trong những chỉ báo dài hạn quan trọng được giới đầu tư sử dụng để đánh giá xu hướng chung của thị trường.

Ngoài ra, khu vực hỗ trợ còn được củng cố bởi đỉnh giá thiết lập hồi tháng 10 quanh 4.381 USD và dải Bollinger dưới gần 4.417 USD. Sự hội tụ của nhiều tín hiệu kỹ thuật khiến vùng giá này trở thành mốc quan trọng đối với diễn biến tiếp theo của vàng.

Nếu giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ kể trên, nguy cơ mở rộng đà bán tháo có thể xuất hiện, kéo vàng quay về khu vực đáy tháng 3 quanh 4.098 USD. Ngược lại, nếu kim loại quý vượt được đỉnh tháng tại 4.773,14 USD, triển vọng phục hồi sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới.