Giá vàng hôm nay 31/10/2026: SJC về mức 136 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu
Cập nhật lúc 13:47 ngày 31/10/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng, giảm 2.400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với mốc trước. (Cập nhật lúc 13:47)
Diễn biến giá vàng trong ngày
13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.400.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng.
12:17: SJC giảm 2.400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 136 - 139 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.400.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng.
Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 31/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm so với hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn đồng loạt hạ giá bán ra 2.400.000 đồng/lượng, đưa mức giao dịch cao nhất của vàng miếng SJC về mốc 139.000.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:19
- SJC: Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 134.500.000 đồng/lượng (-2.500.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
- PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 133.600.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.600.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|136.000.000
|139.000.000
|-2.400.000
|-2.400.000
|DOJI HN
|136.000.000
|139.000.000
|-2.400.000
|-2.400.000
|DOJI SG
|136.000.000
|139.000.000
|-2.400.000
|-2.400.000
|BTMH
|133.800.000
|137.800.000
|-2.400.000
|-2.400.000
|BTMC VRTL
|133.800.000
|137.800.000
|-2.400.000
|-2.400.000
|BTMC SJC
|133.800.000
|139.000.000
|-2.400.000
|-2.400.000
|Phú Quý SJC
|134.500.000
|139.000.000
|-2.500.000
|-2.400.000
|PNJ TP.HCM
|133.600.000
|137.600.000
|-2.400.000
|-2.400.000
|PNJ Hà Nội
|133.600.000
|137.600.000
|-2.400.000
|-2.400.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.