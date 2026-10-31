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Giá vàng hôm nay 31/10/2026: SJC về mức 136 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu

Vũ Sơn31/10/2026 13:47

Cập nhật lúc 13:47 ngày 31/10/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng, giảm 2.400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với mốc trước. (Cập nhật lúc 13:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.400.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng.

12:17: SJC giảm 2.400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 136 - 139 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.400.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 31/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm so với hôm qua. Hầu hết các thương hiệu lớn đồng loạt hạ giá bán ra 2.400.000 đồng/lượng, đưa mức giao dịch cao nhất của vàng miếng SJC về mốc 139.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

  • SJC: Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 136.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 134.500.000 đồng/lượng (-2.500.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 139.000.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 133.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.800.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 133.600.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng), bán ra 137.600.000 đồng/lượng (-2.400.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC136.000.000139.000.000-2.400.000-2.400.000
DOJI HN136.000.000139.000.000-2.400.000-2.400.000
DOJI SG136.000.000139.000.000-2.400.000-2.400.000
BTMH133.800.000137.800.000-2.400.000-2.400.000
BTMC VRTL133.800.000137.800.000-2.400.000-2.400.000
BTMC SJC133.800.000139.000.000-2.400.000-2.400.000
Phú Quý SJC134.500.000139.000.000-2.500.000-2.400.000
PNJ TP.HCM133.600.000137.600.000-2.400.000-2.400.000
PNJ Hà Nội133.600.000137.600.000-2.400.000-2.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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