Thị trường Giá vàng hôm nay 4/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới hiện tại Giá vàng miếng SJC hôm nay 4/3/2026 giảm 2,7 triệu đồng xuống 188,2 triệu. Vàng nhẫn 9999 giảm 1,5-2,7 triệu tùy thương hiệu. Vàng thế giới giảm gần 300 USD

Giá vàng miếng SJC hôm nay 4/3/2026

Cập nhật lúc 6h30 hôm nay 4/3/2026, giá vàng miếng SJC giảm từ 1,5 đến 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 185,2–188,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 185,5–188,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua và giảm 2,7 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 4/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giảm từ 1,5 đến 2,7 triệu đồng tùy từng cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 184,9–189,4 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Cụ thể:

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 185,2–188,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 185,2–188,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 185,2–188,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 185,2–188,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết ở ngưỡng 184,9–187,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ (toàn quốc) niêm yết ở mức 185,1–188,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 4/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 4/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

185,2 188,2

-2700 -2700 Tập đoàn DOJI

185,2

188,2

-2700 -2700 Mi Hồng

185,5 188,2

-2500 -2700 PNJ

185,2

188,2

-2700 -2700 Bảo Tín Minh Châu

185,2

188,2

-2700 -2700

Bảo Tín Mạnh Hải 185,2 188,2 -2700 -2700 Phú Quý 185,2 188,2

-2700 -2700

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 4/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

185,2 188,2 -2700 -2700 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 184,9 187,9 -1500 -1500 Vàng nhẫn trơn BTMC

185,2

188,2 -2700 -2700 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

185,2 188,2 -1700 -1700 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

185,2

188,2 -2700 -2700 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

185,1

188,1 -1800 -1800

1. DOJI - Cập nhật: 4/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 185,20 ▼2700K 188,20 ▼2700K Kim TT/AVPL 185,25 ▼2700K 188,30 ▼2700K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 185,20 ▼2700K 188,20 ▼2700K Nguyên Liệu 99.99 179,00 ▼1000K 181,00 ▼1000K Nguyên Liệu 99.9 178,50 ▼1000K 180,50 ▼1000K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 184,00 ▼2700K 188,00 ▼2700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 183,50 ▼2700K 187,50 ▼2700K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 182,80 ▼2700K 187,30 ▼2700K

2. PNJ - Cập nhật: 4/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K Hà Nội - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K Đà Nẵng - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K Miền Tây - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K Tây Nguyên - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K Đông Nam Bộ - PNJ 185,100 ▼1800K 188,100 ▼1800K

3. SJC - Cập nhật: 4/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 185,200 ▼2700K 188,200 ▼2700K Vàng SJC 5 chỉ 185,200 ▼2700K 188,220 ▼2700K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 185,200 ▼2700K 188,230 ▼2700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 184,900 ▼1500K 187,900 ▼1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 184,900 ▼1500K 188,000 ▼1500K Nữ trang 99,99% 182,900 ▼1500K 186,400 ▼1500K Nữ trang 99% 178,054 ▼1485K 184,554 ▼1485K Nữ trang 68% 118,014 ▼1020K 126,914 ▼1020K Nữ trang 41,7% 68,986 ▼625K 77,886 ▼625K

Giá vàng thế giới hôm nay 4/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h30 ngày 4/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.043,92 USD/ounce, giảm 287,1 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.298 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 165,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 22,51 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh trong phiên 3/3 khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Mỗi ounce vàng hiện giảm hơn 250 USD so với trước đó, xuống còn khoảng 5.067 USD/ounce sau khi chỉ nhích nhẹ vào buổi sáng rồi đảo chiều giảm mạnh từ chiều.

Diễn biến này xảy ra cùng lúc với biến động mạnh trên thị trường tài chính khi chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm hơn 1.000 điểm.

Áp lực lên vàng gia tăng khi chỉ số U.S. Dollar Index – đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – tăng khoảng 0,9%, lên mức cao nhất trong một tháng. Theo ông Ross Norman, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng là những rào cản lớn đối với vàng và bạc.

Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng giảm hơn 10%, xuống khoảng 79 USD/ounce sau khi phiên trước đó vừa lên mức cao nhất trong bốn tuần.

USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại lãi suất.

Một yếu tố khác gây áp lực lên thị trường là kỳ vọng Federal Reserve sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiểm soát lạm phát. Theo công cụ CME FedWatch Tool, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 hiện ở mức khoảng 60%, tăng so với 45% trước khi căng thẳng địa chính trị bùng phát.

Trong khi đó, xung đột địa chính trị đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Từ ngày 27/2, giá dầu thô thế giới đã tăng hơn 15%. Riêng trong phiên 3/3, giá Brent crude oil tăng thêm khoảng 6%, lên trên 82 USD/thùng.