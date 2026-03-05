Thị trường Giá vàng hôm nay 4/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng miếng SJC hôm nay 5/3/2026 giảm 4 triệu đồng xuống 184,2 triệu; vàng nhẫn BTMC giảm còn 185 triệu. Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 5157 USD

Giá vàng miếng SJC hôm nay 5/3/2026: Giảm 4 triệu trong ngày

Cập nhật lúc 6h30 hôm nay 5/3/2026, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181,2–184,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,5–184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 5/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giảm từ 3,2 đến 4 triệu đồng tùy thương hiệu, phổ biến trong vùng 180,9–185 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết ở ngưỡng 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ (toàn quốc) niêm yết ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 5/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

181,2 184,2

-4000 -4000 Tập đoàn DOJI

181,2

184,2

-4000 -4000 Mi Hồng

181,5 184,2

-4000 -4000 PNJ

181,2

184,2

-4000 -4000 Bảo Tín Minh Châu

181,2

184,2

-4000 -4000

Bảo Tín Mạnh Hải 181,2 184,2 -4000 -4000 Phú Quý 181,2 184,2

-4000 -4000

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 5/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

181,2 184,2 -4000 -4000 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 180,9 183,9 -4000 -4000 Vàng nhẫn trơn BTMC

182

185 -3200 -3200 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

181,2 184,2 -4000 -4000 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

182

185 -3200 -3200 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

181,2

184,2 -3900 -3900

1. DOJI - Cập nhật: 5/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 181,20 ▼4000K 184,20 ▼4000K Kim TT/AVPL 181,25 ▼4000K 184,30 ▼4000K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 181,20 ▼4000K 184,20 ▼4000K Nguyên Liệu 99.99 175,00 ▼4000K 177,00 ▼4000K Nguyên Liệu 99.9 174,50 ▼4000K 176,50 ▼4000K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,00 ▼4000K 184,00 ▼4000K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,50 ▼4000K 183,50 ▼4000K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 178,80 ▼4000K 183,30 ▼4000K

2. PNJ - Cập nhật: 5/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K Hà Nội - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K Đà Nẵng - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K Miền Tây - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K Tây Nguyên - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K Đông Nam Bộ - PNJ 181,200 ▼3900K 184,200 ▼3900K

3. SJC - Cập nhật: 5/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 181,200 ▼4000K 184,200 ▼4000K Vàng SJC 5 chỉ 181,200 ▼4000K 184,220 ▼4000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 181,200 ▼4000K 184,230 ▼4000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 180,900 ▼4000K 183,900 ▼4000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 180,900 ▼4000K 184,000 ▼4000K Nữ trang 99,99% 178,900 ▼4000K 182,400 ▼4000K Nữ trang 99% 174,094 ▼3960K 180,594 ▼3960K Nữ trang 68% 115,294 ▼2721K 124,194 ▼2721K Nữ trang 41,7% 67,318 ▼1669K 76,218 ▼1669K

Giá vàng thế giới hôm nay 5/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h30 ngày 5/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.157,6 USD/ounce, tăng 113,67 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.304 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 165,04 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,16 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, diễn biến giá vàng thế giới trong phiên vừa qua được xem như một lời nhắc nhở đối với các nhà đầu tư rằng ngay cả khi vàng đang ở trong xu hướng tăng, giá vẫn có thể biến động mạnh trong ngắn hạn. Điều này có nghĩa là giá vàng không chỉ tăng liên tục mà luôn xen kẽ những nhịp giảm mạnh, đôi khi xảy ra rất nhanh chỉ trong một phiên giao dịch.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho rằng đà giảm vừa qua của vàng có thể chỉ mang tính tạm thời. Theo ông, giá vàng có xu hướng tăng bền bỉ bất chấp nhiều yếu tố khác như biến động của đồng USD hay lợi suất trái phiếu. Kể từ đầu năm ngoái đến nay, vàng đã nhiều lần cho thấy khả năng chống chịu tốt trước các áp lực từ thị trường tài chính.