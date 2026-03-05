Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 4/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Quốc Duẩn 05/03/2026 06:30

Giá vàng miếng SJC hôm nay 5/3/2026 giảm 4 triệu đồng xuống 184,2 triệu; vàng nhẫn BTMC giảm còn 185 triệu. Giá vàng thế giới tăng trở lại lên 5157 USD

Giá vàng miếng SJC hôm nay 5/3/2026: Giảm 4 triệu trong ngày

Cập nhật lúc 6h30 hôm nay 5/3/2026, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181,2–184,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,5–184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 4/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 5/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giảm từ 3,2 đến 4 triệu đồng tùy thương hiệu, phổ biến trong vùng 180,9–185 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết ở ngưỡng 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ (toàn quốc) niêm yết ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 5/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
181,2184,2
-4000-4000
Tập đoàn DOJI
181,2
184,2
-4000-4000
Mi Hồng
181,5184,2
-4000-4000
PNJ
181,2
184,2
-4000-4000
Bảo Tín Minh Châu
181,2
184,2
-4000-4000
Bảo Tín Mạnh Hải181,2184,2-4000-4000
Phú Quý181,2184,2
-4000-4000
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 5/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
181,2184,2-4000-4000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ180,9183,9-4000-4000
Vàng nhẫn trơn BTMC
182
185-3200-3200
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
181,2184,2-4000-4000
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
182
185-3200-3200
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
181,2
184,2-3900-3900
1. DOJI - Cập nhật: 5/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ181,20 ▼4000K184,20 ▼4000K
Kim TT/AVPL181,25 ▼4000K184,30 ▼4000K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG181,20 ▼4000K184,20 ▼4000K
Nguyên Liệu 99.99175,00 ▼4000K177,00 ▼4000K
Nguyên Liệu 99.9174,50 ▼4000K176,50 ▼4000K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ180,00 ▼4000K184,00 ▼4000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ179,50 ▼4000K183,50 ▼4000K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ178,80 ▼4000K183,30 ▼4000K
2. PNJ - Cập nhật: 5/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ181,200 ▼3900K184,200 ▼3900K
Hà Nội - PNJ181,200 ▼3900K184,200 ▼3900K
Đà Nẵng - PNJ181,200 ▼3900K184,200 ▼3900K
Miền Tây - PNJ181,200 ▼3900K184,200 ▼3900K
Tây Nguyên - PNJ181,200 ▼3900K184,200 ▼3900K
Đông Nam Bộ - PNJ181,200 ▼3900K184,200 ▼3900K
3. SJC - Cập nhật: 5/3/2026 06:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG181,200 ▼4000K184,200▼4000K
Vàng SJC 5 chỉ181,200 ▼4000K184,220 ▼4000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ181,200 ▼4000K184,230 ▼4000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ180,900 ▼4000K183,900 ▼4000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ180,900 ▼4000K184,000 ▼4000K
Nữ trang 99,99%178,900 ▼4000K182,400 ▼4000K
Nữ trang 99%174,094 ▼3960K180,594 ▼3960K
Nữ trang 68%115,294 ▼2721K124,194 ▼2721K
Nữ trang 41,7%67,318 ▼1669K76,218 ▼1669K

Giá vàng thế giới hôm nay 5/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h30 ngày 5/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.157,6 USD/ounce, tăng 113,67 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.304 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 165,04 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,16 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-hom-nay-bieu-do-gia-vang-xauusd-kitco-03-04-2026_10_41_pm.png

Theo Kitco News, diễn biến giá vàng thế giới trong phiên vừa qua được xem như một lời nhắc nhở đối với các nhà đầu tư rằng ngay cả khi vàng đang ở trong xu hướng tăng, giá vẫn có thể biến động mạnh trong ngắn hạn. Điều này có nghĩa là giá vàng không chỉ tăng liên tục mà luôn xen kẽ những nhịp giảm mạnh, đôi khi xảy ra rất nhanh chỉ trong một phiên giao dịch.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho rằng đà giảm vừa qua của vàng có thể chỉ mang tính tạm thời. Theo ông, giá vàng có xu hướng tăng bền bỉ bất chấp nhiều yếu tố khác như biến động của đồng USD hay lợi suất trái phiếu. Kể từ đầu năm ngoái đến nay, vàng đã nhiều lần cho thấy khả năng chống chịu tốt trước các áp lực từ thị trường tài chính.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 4/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO