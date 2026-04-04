Thị trường Giá vàng hôm nay 4/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 4/4/2026: Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC DOJI PNJ tăng từ 700 đến 1 triệu, lên mức 171 - 174,5 triệu. Giá vàng thế giới xuống 4.676 USD

Giá vàng thế giới hôm nay 4/4/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 4/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.676 USD/ounce, giảm 81,50 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.362 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực khi chưa vượt qua vùng 4.800 USD/ounce. Đồng USD tăng cùng lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên khiến chi phí nắm giữ vàng cao hơn, tạo áp lực lên giá.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang thu hẹp do giá trong nước tăng chậm hơn ở chiều đi lên và giảm nhanh hơn trong các nhịp điều chỉnh.

Giá vàng miếng hôm nay 4/4/2026

Giá vàng hôm nay 4/4 ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi lên, biên độ phổ biến khoảng 1 triệu đồng/lượng so với ngày 3/4.

Tại thời điểm 5h00 ngày 4/4/2026, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn dao động quanh 171 - 174,6 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,53 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán đạt 3,53 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng miếng mua vào 171,1 triệu đồng/lượng, bán ra 174,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua–bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào tăng 1,2 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết mua vào 172,3 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào tăng 1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán chỉ 2 triệu đồng/lượng — hẹp nhất trong nhóm khảo sát.

Giá vàng nhẫn 9999, nhẫn 24K hôm nay 4/4/2026

Tại mốc 5h00 ngày 4/4/2026, vàng nhẫn 9999 tại hầu hết các thương hiệu tăng từ 700.000 đến 1,3 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Cụ thể:

Vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3,5 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua–bán là 3 triệu đồng/lượng

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào tăng 1,2 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng DOJI, PNJ, BTMC, SJC hôm nay 4/4/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 4/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 171 174,5 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 171,1 174,6 +1000 +1000 PNJ 171 174,5 +1000 +1000 Phú Quý 171 174,5 +1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 171 174,5 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 171 174,5 +1000 +1000 Mi Hồng 172,3 174,3 +1300 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 4/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng DOJI lẻ 171.000 ▲1.000 174.500 ▲1.000 Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 171.000 ▲1.000 174.500 ▲1.000 Nữ trang 9999 165.500 ▲1.000 169.500 ▲1.000 Nữ trang 999 165.000 ▲1.000 169.000 ▲1.000 Nữ trang 99 164.300 ▲1.000 168.800 ▲1.000

2. PNJ - Cập nhật: 4/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC PNJ 171.000 ▲1.000 174.500 ▲1.000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 169.400 ▼100 172.900 ▼100 Vàng Kim Bảo 9999 169.400 ▼100 172.900 ▼100 Vàng Phúc Lộc Tài 9999 169.400 ▼100 172.900 ▼100 Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 169.400 ▼100 172.900 ▼100 Vàng Trang sức 9999 PNJ 167.600 ▲600 171.600 ▲600 Vàng Trang sức 24K PNJ 167.430 ▲600 171.430 ▲600 Vàng nữ trang 99 163.680 ▲590 169.880 ▲590 Vàng 916 (22K) 150.990 ▲550 157.190 ▲550 Vàng 18K PNJ 119.800 ▲450 128.700 ▲450 Vàng 680 (16.3K) 107.790 ▲410 116.690 ▲410 Vàng 650 (15.6K) 102.640 ▲390 111.540 ▲390 Vàng 610 (14.6K) 95.780 ▲370 104.680 ▲370 Vàng 14K PNJ 91.490 ▲350 100.390 ▲350 Vàng 416 (10K) 62.490 ▲250 71.390 ▲250 Vàng 375 (9K) 55.450 ▲220 64.350 ▲220 Vàng 333 (8K) 48.240 ▲200 57.140 ▲200

3. BTMC - Cập nhật: 4/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 171.000 ▲1.200 174.500 ▲1.000 Vàng miếng Rồng Thăng Long 169.500 ▲700 172.500 ▲700 Vàng nhẫn trơn BTMC 169.500 ▲700 172.500 ▲700 Bản vị vàng BTMC 169.500 ▲700 172.500 ▲700 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 167.500 ▲700 171.500 ▲700 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 167.300 ▲700 171.300 ▲700