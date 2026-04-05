Thị trường Giá vàng hôm nay 4/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 4/5/2026: Vàng miếng SJC niêm yết 163 - 166 triệu, vàng nhẫn 9999 ở mức 162,5 - 165,6 triệu. Vàng thế giới ở mức

Giá vàng SJC ngày 4/5/2026 niêm yết phổ biến 163 – 166 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ; không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giao dịch 164,5 – 166 triệu đồng/lượng, biên độ thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 cũng không đổi ở hai chiều mua vào - bán ra, hiện phổ biến 162,5 – 165,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. DOJI và Phú Quý ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 162,6 – 165,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 163 – 166 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 6h00 hôm nay 4/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.613,4 USD/ounce, không thay đổi so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 146,66 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC chính hãng đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,34 triệu đồng/lượng.