Thị trường Giá vàng hôm nay 4/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới đầu phiên thứ Năm Giá vàng ngày 4/6 đẩy giá vàng miếng chạm mốc 157 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn duy trì đà suy yếu theo xu hướng vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 4/6/2026 chạm 157 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm kéo dài

Giá vàng trong nước ngày 4/6 tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau khi thị trường khép lại phiên 3/6 với xu hướng giảm trên diện rộng. Nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 200 nghìn đến 1,5 triệu đồng/lượng.

SJC, PNJ, DOJI, BTMC và BTMH cùng ghi nhận mức giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra trong phiên trước. Sau điều chỉnh, các thương hiệu này đang niêm yết giá vàng ở mức 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 157,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, giá mua vào giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng. Hiện doanh nghiệp giao dịch vàng ở mức 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 157,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng chú ý nhất là Mi Hồng khi có mức điều chỉnh mạnh nhất thị trường trong phiên chiều 3/6. Giá mua vào giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm 1,4 triệu đồng/lượng. Sau đợt giảm sâu, doanh nghiệp niêm yết vàng ở mức 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn hôm nay 4/6/2026 mở đầu ngày ở mức 156,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 trong nước ngày 4/6 tiếp tục phản ánh xu hướng giảm từ phiên trước, khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm trong khoảng 200.000 – 500.000 đồng/lượng.

Nhóm SJC, DOJI Hà Nội và Bảo Tín Minh Châu cùng ghi nhận mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước. Hiện giá vàng nhẫn tại các thương hiệu này phổ biến quanh mức 153,8 – 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 – 157,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán trong phiên trước. Sau điều chỉnh, giá hiện ở mức 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Phú Quý, mức giảm nhẹ hơn với 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước. Hiện vàng nhẫn 999,9 được niêm yết quanh 154,0 triệu đồng/lượng mua vào và 157,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 4/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,0 157,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 154,0 157,0 -500 -500 Mi Hồng 154,0 155,8 -1500 -1400 PN 154,0 157,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 154,0 157,0 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 154,0 157,0 -500 -500 Phú Quý 154,0 157,0 -200 -500

1. DOJI - Cập nhật: 4/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 154,000

▼500K 157,000

▼500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng 24K DOJI 154,000

▼500K 157,000

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 4/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 154,000

▼500K 157,000

▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 154,000

▼500K 157,000

▼500K

3. BTMC - Cập nhật: 4/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Bản vị vàng BTMC 154,000

▼500K 157,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 152,000

▼500K 156,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 151,800

▼500K 155,800

▼500K

4. SJC - Cập nhật: 4/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154,000

▼500K 157,000

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 154,000

▼500K 157,020

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 154,000

▼500K 157,030

▼500K

Giá vàng thế giới ngày 4/6/2026 tiếp tục suy yếu

Theo Kitco, lúc 5h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.449,9 USD/ounce, giảm 37,2 USD/ounce (-0,83%) so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,6 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại căng thẳng quân sự leo thang có thể làm gia tăng lạm phát và khiến lãi suất duy trì ở mức cao. Thị trường cũng đang theo dõi sát tình hình Trung Đông cùng các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố.

Đến 8h40 sáng theo giờ miền Đông Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.452,09 USD/ounce, trong khi vàng tương lai Mỹ mất 0,9%, còn 4.480,50 USD/ounce.

Tại Trung Đông, căng thẳng tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait gây hư hại sân bay và khiến nhiều người bị thương. Trong khi đó, quân đội Mỹ tiến hành không kích gần eo biển Hormuz nhưng các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt kết quả đáng kể.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng diễn biến giá vàng hiện chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran. Theo ông, xung đột kéo dài có thể đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương duy trì hoặc nâng lãi suất. Điều này hỗ trợ đồng USD và gây bất lợi cho vàng.

Dù được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, vàng thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không tạo ra lợi suất.

Cùng lúc, giá dầu tăng và chỉ số USD ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định sẽ kế thừa những giá trị cốt lõi của Fed trong nhiệm kỳ mới, đồng thời xem xét các điều chỉnh cần thiết về chính sách. Bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed Cleveland, cũng cảnh báo Fed có thể phải nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.