Thị trường Giá vàng hôm nay 4/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999, vàng thế giới thứ Bảy Giá vàng hôm nay 4/7/2026 ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn cùng giữ vùng cao, trong khi thế giới tăng hơn 52 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 4/7/2026: Vàng miếng giữ mốc bán ra 151,4 triệu đồng/lượng sau phiên tăng mạnh

Bước sang sáng 4/7, thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với cuối phiên trước. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/7, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đã tăng mạnh từ 2,2 - 3 triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng bán ra lên vùng 151,4 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là nhịp tăng thứ 2 liên tiếp trong tuần, giúp vàng miếng trong nước lấy lại vùng giá cao sau giai đoạn biến động mạnh. So với chốt ngày 2/7, hầu hết thương hiệu đều ghi nhận mức tăng rõ rệt ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại SJC, giá vàng miếng sáng 4/7 đang được cập nhật ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, SJC tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt giá cuối ngày 2/7. Biên độ mua - bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng giữ mặt bằng giá tương tự sau phiên tăng mạnh. Vàng miếng tại doanh nghiệp này đang ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên liền trước, giá tại DOJI cao hơn 3 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Tại PNJ, vàng miếng sáng 4/7 tạm đứng ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch 3/7, PNJ đã điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá bán ra quay lại vùng cao trong tuần.

BTMH cũng chốt phiên trước với mức giá 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt ngày thứ Năm, giá vàng miếng SJC tại đây tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Với BTMC, giá vàng miếng sáng 4/7 được cập nhật ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, chiều mua vào tăng 2,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng 3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại BTMC đang ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng hiện đứng ở 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên trước đó, doanh nghiệp này tăng 3 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều, đưa biên độ mua - bán lên 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có mặt bằng bán ra thấp hơn nhóm còn lại. Giá vàng miếng SJC tại đây đang ở mức 149,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên 3/7, giá mua vào tăng 2,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 3 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 2/7.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 4/7/2026 lúc 5h00 đang neo ở vùng cao sau phiên tăng mạnh liền trước. Giá bán ra vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn phổ biến ở 151,4 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng tiếp tục giữ mức thấp hơn mặt bằng chung.

Giá vàng hôm nay Ngày 4/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 +3000 +3000 Mi Hồng 149,0 150,8 +2700 +3000 PNJ 148,4 151,4 +3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 +2500 +3000 Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 +3000 +3000 Phú Quý 148,0 151,4 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 4/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng 24K DOJI 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K

2. PNJ - Cập nhật: 4/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng Kim Bảo 999.9 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K

3. BTMC - Cập nhật: 4/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Nhẫn tròn trơn BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Bản vị vàng BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,500

▲2500K 150,000

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,300

▲2500K 149,800

▲3000K

4. SJC - Cập nhật: 4/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 148,400

▲3000K 151,420

▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,400

▲3000K 151,430

▲3000K

Giá vàng hôm nay 4/7/2026: Nhẫn trơn 9999 tiếp tục neo cao sau phiên trước

Giá vàng hôm nay 4/7/2026 ghi nhận vàng nhẫn 9999 vẫn giữ vùng giá cao, khi nhiều thương hiệu lớn chốt bán ra cuối phiên trước quanh 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 5h00 sáng 4/7, giá vàng nhẫn trong nước chưa có biến động mới so với cuối chiều 3/7. Ở phiên giao dịch liền trước, mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục tập trung trên mốc 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 sáng 4/7 tạm đứng ở 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI ở cả hai chiều.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ đang được cập nhật ở 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra này thuộc nhóm cao nhất trong các thương hiệu vàng nhẫn được theo dõi.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào tại thương hiệu này thấp hơn đáng kể so với SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, khiến khoảng cách mua - bán rộng hơn.

DOJI Hà Nội tiếp tục giữ giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch theo mức cuối phiên trước là 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 4/7/2026 lúc 5h00 đối với vàng nhẫn 9999 vẫn chưa rời vùng cao. Giá mua vào dao động từ 147,5 - 148,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra nằm trong khoảng 151,0 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 4/7/2026

Giá vàng trang sức hôm nay 4/7/2026 được tham khảo trong vùng 7.500.000 - 11.500.000 đồng/chỉ, tùy loại vàng và chi phí gia công của từng mẫu.

Vàng 18K hiện phổ biến khoảng 9.000.000 - 11.300.000 đồng/chỉ. Với vàng 14K, mức tham khảo dao động quanh 7.000.000 - 8.800.000 đồng/chỉ.

Giá bán thực tế có thể khác nhau theo từng thương hiệu, kiểu dáng và tiền công chế tác. Người mua nên kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng để nắm mức giá mới nhất theo từng sản phẩm cụ thể.

Giá vàng thế giới hôm nay 4/7/2026: Vàng giao ngay lên 4.174,1 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay 4/7/2026 tiếp tục đứng trên vùng 4.170 USD/ounce, sau khi tăng hơn 1% trong một ngày giao dịch.

Đến 4h00 ngày 4/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.174,1 USD/ounce, cao hơn 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Với tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.463 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 133,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC đang cao hơn vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế đang có nhịp hồi đáng chú ý khi duy trì trên ngưỡng 4.100 USD/ounce. Đà phục hồi xuất hiện sau khi dữ liệu việc làm yếu của Mỹ làm giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất.

Với mức 4.174,1 USD/ounce, giá vàng giao ngay đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 5 tuần giảm. Tâm lý thị trường phần nào được cải thiện, dù hoạt động mua vàng tại một số thị trường châu Á vẫn chưa thật sự sôi động.

Tại Ấn Độ, nhu cầu mua vàng giảm tốc trong ngày thứ Sáu. Trước đó, lực mua từng nhích lên khi giá rơi xuống vùng thấp nhất trong 3 tháng, nhưng sau khi giá bật lại, người mua lập tức dè dặt hơn.

Giá vàng tại Ấn Độ đã tăng lên 148.046 rupee/10 gram, tương đương khoảng 1.553 USD. Vào ngày thứ Ba, giá từng xuống 140.450 rupee/10 gram, mức thấp nhất kể từ ngày 27/3.

Tính riêng tháng 6, giá vàng tại Ấn Độ giảm khoảng 8,4%. Đây là tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 3, trong bối cảnh thị trường vàng quốc tế biến động mạnh.

Một nhà kim hoàn ở Kolkata cho biết nhiều khách hàng đã chờ giá giảm thêm trước khi mua. Khi giá rơi về vùng thấp, họ quay lại thị trường nhưng chỉ mua từng phần nhỏ trong những ngày đầu tuần.

Các đại lý vàng tại Ấn Độ trong tuần này đưa ra mức giá từ cộng thêm tối đa 5 USD/ounce đến chiết khấu 7 USD/ounce so với giá chính thức trong nước. Mức giá trên đã bao gồm 15% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng.

Tại Mumbai, một đại lý vàng cho biết các cửa hàng trang sức vẫn mua vào, nhưng biên độ dao động mạnh của giá vàng khiến họ thận trọng hơn. Thị trường cũng đang bước vào mùa thấp điểm, do giai đoạn tới không có nhiều lễ hội lớn.

Tại Trung Quốc, lực mua có phần khá hơn. Giá vàng được giao dịch từ ngang bằng đến thấp hơn 2 USD/ounce so với giá giao ngay quốc tế. Tuần trước, mức chiết khấu tại thị trường này dao động 3 - 7 USD/ounce.

Ông Peter Fung, Trưởng bộ phận giao dịch tại Wing Fung Precious Metals, đánh giá mốc 4.000 USD/ounce đang tạo vùng đỡ khá tốt cho giá vàng. Ông cho rằng giá có thể còn đi quanh vùng này trong một thời gian, song sự bất ổn vẫn khiến nhiều người mua chưa muốn tham gia mạnh.

Theo ông Peter Fung, nếu giá vàng lùi xuống dưới 4.000 USD/ounce, nhu cầu mua bắt đáy có thể quay lại rõ hơn.

Tại Hong Kong, giá vàng dao động từ mức chiết khấu 0,50 USD/ounce đến cộng thêm 1,70 USD/ounce. Tại Nhật Bản, vàng được bán với mức chiết khấu 0,50 USD/ounce.

Ở Singapore, giá vàng nằm trong khoảng từ chiết khấu 1 USD/ounce đến cộng thêm 1,60 USD/ounce.