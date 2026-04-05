Giá vàng hôm nay 5/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 05/04/2026 05:00

Giá vàng hôm nay 5/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lên 174,5 triệu, tăng gần 1,7 triệu so với tuần trước. Giá vàng thế giới ở mức 4676 USD

Giá vàng thế giới hôm nay 5/4/2026

Theo Kitco, lúc 5h00 ngày 5/4/2026, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.676 USD/ounce, tăng 183 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.362 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mở đầu tuần giao dịch rút ngắn ở mức 4.400 USD/ounce. Ngay sau đó, kim loại quý giảm nhanh xuống vùng 4.375 USD/ounce rồi bật tăng trở lại. Khoảng 30 phút sau khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ mở cửa, giá vàng đã lên 4.460 USD/ounce và trước giữa trưa vượt 4.530 USD/ounce.

Sang phiên châu Á, giá vàng có lúc giảm về vùng hỗ trợ quanh 4.420 USD/ounce, nhưng xu hướng tăng nhanh chóng quay lại. Đến khoảng 2h30 sáng thứ Ba, vàng đạt mức cao mới trong tuần là 4.540 USD/ounce, sau đó tiếp tục tăng lên 4.573 USD/ounce vào khoảng 8h30 sáng. Diễn biến tích cực tiếp tục khi giá vàng tăng mạnh thêm khoảng 100 USD chỉ trong một giờ, đạt đỉnh 4.624 USD/ounce vào cuối phiên châu Á. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ ở châu Âu, thị trường Bắc Mỹ mở cửa với lực mua mạnh, giúp giá vàng vượt lại vùng đỉnh tuần quanh 4.620 USD/ounce và leo lên gần 4.685 USD/ounce vào cuối phiên.

Đà tăng chưa dừng lại khi bước sang tối thứ Ba, giá vàng tiếp tục vượt mốc 4.700 USD/ounce vào khoảng 20h15. Tâm lý thị trường trở nên tích cực hơn khi xuất hiện kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Iran. Trong phiên thứ Tư, động lực tăng được củng cố bởi tin đồn Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra thông báo tích cực về tình hình Iran. Giá vàng đã vọt lên tới 4.800 USD/ounce trước thời điểm phát biểu. Tuy nhiên, sau bài phát biểu với lập trường cứng rắn, thị trường đảo chiều mạnh. Giá vàng giảm hơn 100 USD chỉ trong khoảng 20 phút, rơi xuống dưới 4.600 USD/ounce vào khoảng 2h sáng theo giờ Mỹ.

Sau cú giảm sâu, vàng dần phục hồi. Đến khoảng 10h30 sáng, giá quay lại sát mốc 4.700 USD/ounce và kết thúc tuần thấp hơn khoảng 20 USD so với ngưỡng này. Dù biến động mạnh, kim loại quý vẫn ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Giá vàng miếng hôm nay 5/4/2026

Giá vàng hôm nay 5/4/2026 ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các thương hiệu lớn. So với tuần trước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi lên với biên độ phổ biến từ 1,3 đến 1,7 triệu đồng/lượng.

Lúc 4h00 ngày 5/4, mặt bằng giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn phần lớn giữ nguyên so với chốt phiên chiều 4/4. Công ty SJC niêm yết mua vào 171,5 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,6 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi so với phiên trước. Biên độ chênh lệch hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tại DOJI tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với tuần trước.

Hệ thống Mi Hồng ghi nhận mức tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mua vào 172,5 triệu đồng/lượng và bán ra 174,5 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có chênh lệch mua – bán thấp nhất thị trường, chỉ 2 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng tại đây tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999, nhẫn 24K hôm nay 5/4/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường hôm nay cũng tăng so với tuần trước. DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 171 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,5 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng nhẫn DOJI tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý niêm yết nhẫn vàng mua vào 171 triệu và bán ra 174 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước.

Ngược lại, giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chốt ở 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước.

Bảng giá vàng DOJI, PNJ, BTMC, SJC hôm nay 5/4/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 5/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội171,5174,5+500-
Tập đoàn DOJI171,1174,6--
PNJ171174,5--
Phú Quý171174,5--
Bảo Tín Mạnh Hải171174,5--
Bảo Tín Minh Châu171174,5--
Mi Hồng172,5174,5+200+200
1. DOJI - Cập nhật: 5/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội171,000174,500
Vàng miếng SJC DOJI HCM171,000174,500
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng171,000174,500
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội171,100174,600
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM171,000174,500
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng171,000174,500
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng171,000174,500
Vàng 24K DOJI165,500169,500
2. PNJ - Cập nhật: 5/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ171,000174,500
Nhẫn trơn PNJ 999.9169,400172,900
Vàng Kim Bảo 999.9169,400172,900
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9169,400172,900
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng169,400172,900
Vàng nữ trang 999.9 PNJ167,600171,600
Vàng nữ trang 999 PNJ167,430171,430
Vàng nữ trang 9920 PNJ164,030170,230
Vàng nữ trang 99 PNJ163,680169,880
Vàng 916 (22K)150,990157,190
Vàng 750 (18K)119,800128,700
Vàng 680 (16.3K)107,790116,690
Vàng 650 (15.6K)102,640111,540
Vàng 610 (14.6K)95,780104,680
Vàng 585 (14K)91,490100,390
Vàng 416 (10K)62,49071,390
Vàng 375 (9K)55,45064,350
Vàng 333 (8K)48,24057,140
3. BTMC - Cập nhật: 5/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC171.000174.500
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC169.500172.500
Nhẫn tròn trơn BTMC169.500172.500
Bản vị vàng BTMC169.500172.500
Trang sức Rồng Thăng Long 9999167.500171.500
Trang sức Rồng Thăng Long 999167.300171.300
4. SJC - Cập nhật: 5/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng171.500 ▲500K174.500
Vàng SJC 5 chỉ171.500 ▲500K174.520
Vàng SJC 1 chỉ171.500 ▲500K174.530
Vàng nhẫn SJC 99,99 - 1 chỉ171.300 ▲500K174.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 - 0.5 chỉ171.300 ▲500K174.400
Nữ trang 99,99%169.300 ▲500K172.800
Nữ trang 99%164.589171.089
Nữ trang 75%120.863129.763
Nữ trang 68%108.766117.666
Nữ trang 61%96.669105.569
Nữ trang 58,3%92.002100.902
Nữ trang 41,7%63.31572.215
