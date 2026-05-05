Thị trường Giá vàng hôm nay 5/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 5/5/2026: Trong nước đồng loạt tăng, vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 tăng tới 500.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm đến 81,3 USD so với phiên trước

Giá vàng trong nước sáng 5/5/2026 chủ yếu tăng, trái chiều với giá vàng thế giới.

Vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng lên 163,3 – 166,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng. PNJ tăng mạnh hơn lên 163,6 – 166,6 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giảm còn 163,8 – 165,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tăng 300.000 – 800.000 đồng/lượng. DOJI tăng mạnh nhất, lên 163,3 – 166,3 triệu đồng/lượng; PNJ ở 163,4 – 166,5 triệu đồng/lượng; SJC ở 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K tăng 500.000 – 600.000 đồng/lượng, vàng 18K cũng tăng; riêng Mi Hồng tăng mạnh nhất 1 triệu đồng/lượng ở nhóm 18K.

Giá vàng thế giới giảm mạnh còn 4.531,9 USD/ounce, mất 1,77%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới khoảng 144,07 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 22,23 triệu đồng/lượng.