Thị trường Giá vàng hôm nay 5/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới cuối tuần Giá vàng hôm nay 5/7/2026 tăng mạnh ở thế giới, trong nước nhiều thương hiệu bán ra quanh 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 5/7/2026 lúc 5h00: SJC, DOJI, PNJ cùng bán ra 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/7/2026 lúc 5h00 cho thấy vàng miếng tại nhiều hệ thống lớn vẫn neo quanh vùng 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mặt bằng giá giữa các thương hiệu không có nhiều chênh lệch ở nhóm dẫn đầu.

SJC đang cập nhật giá vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán ra tại thương hiệu này hiện cao hơn giá mua vào 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng cũng được cập nhật ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá mua vào là 148,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,4 triệu đồng/lượng.

PNJ ghi nhận giá vàng hôm nay 5/7/2026 đối với vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức giá đang xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn.

BTMH chốt vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán tại BTMH hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

BTMC đang có giá mua vào thấp hơn nhóm trên, ở mức 147,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, vàng miếng tại BTMC được cập nhật ở mức 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng đứng ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ giữa hai chiều tại Phú Quý hiện là 3,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cập nhật vàng miếng SJC ở mức 149,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá mua vào cao hơn một số thương hiệu khác, giá bán ra tại Mi Hồng vẫn thấp hơn mốc 151,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay 5/7/2026 lúc 5h00 ghi nhận SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC và Phú Quý cùng có giá bán ra 151,4 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng bán ra ở mức 150,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 5/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 +3000 +3000 Mi Hồng 149,0 150,8 +2700 +3000 PNJ 148,4 151,4 +3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 +2500 +3000 Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 +3000 +3000 Phú Quý 148,0 151,4 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 5/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,400

- 151,400

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,400

- 151,400

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,400

- 151,400

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,400

- 151,400

- Vàng 24K DOJI 148,400

- 151,400

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2. PNJ - Cập nhật: 5/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,400

- 151,400

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng Kim Bảo 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,400

- 151,400

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3. BTMC - Cập nhật: 5/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147,500

- 151,400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147,500

- 151,400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147,500

- 151,400

- Bản vị vàng BTMC 147,500

- 151,400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,500

- 150,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,300

- 149,800

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4. SJC - Cập nhật: 5/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,400

- 151,400

- Vàng SJC 5 chỉ 148,400

- 151,420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,400

- 151,430

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Giá vàng hôm nay 5/7/2026: DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải dẫn đầu giá vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay 5/7/2026 đối với vàng nhẫn trong nước chốt cuối tuần ở vùng cao. Một số thương hiệu lớn đang đưa giá bán ra lên mức 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 hiện được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra tại SJC thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với DOJI Hà Nội và Bảo Tín Mạnh Hải.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt nhẫn tròn ép vỉ ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá cao trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật sáng 5/7.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long được cập nhật ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua - bán tại thương hiệu này đang ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

DOJI Hà Nội ghi nhận vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức giá này, DOJI cùng Bảo Tín Mạnh Hải đang dẫn đầu ở chiều bán ra.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 5/7/2026 cho thấy vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn vẫn giữ vùng trên 151 triệu đồng/lượng, trong đó DOJI Hà Nội và Bảo Tín Mạnh Hải cùng bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 5/7/2026: Vàng quốc tế tăng hơn 52 USD/ounce, SJC cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/7/2026 ghi nhận vàng thế giới chốt tuần tại mức 4.174,1 USD/ounce, tăng mạnh so với phiên liền trước và lấy lại đà phục hồi sau nhiều tuần đi xuống.

Theo cập nhật lúc 11h00 ngày 5/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.174,1 USD/ounce, cao hơn 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.463 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 133,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC trong nước đang ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá vàng SJC cao hơn vàng thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên thứ Sáu và đang tiến tới tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần giảm liên tiếp. Báo cáo việc làm Mỹ kém khả quan là nguyên nhân quan trọng giúp kim loại quý phục hồi, khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất.

Tính đến 12h41 GMT, vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce. Trong phiên, giá có lúc chạm vùng cao nhất kể từ ngày 23/6. Nếu tính từ đầu tuần, vàng đã tăng hơn 2% và vẫn giữ được vùng giá phía trên đường trung bình động 21 ngày.

Dữ liệu được công bố hôm thứ Năm cho thấy kinh tế Mỹ chỉ có thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng trước. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 110.000 việc làm từ khảo sát của Reuters.

Ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, đánh giá vàng tăng giá sau khi thị trường lao động Mỹ phát tín hiệu yếu đi. Theo ông, đà tăng của vàng phù hợp với việc nhà đầu tư hạ bớt kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

CME FedWatch cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất vào cuộc họp tháng 9 hiện ở khoảng 54%, giảm từ mức 66% trước khi báo cáo việc làm được công bố. Lãi suất thấp thường hỗ trợ vàng vì tài sản này không có lợi suất cố định.

Đồng USD suy yếu sau dữ liệu việc làm cũng góp phần nâng giá vàng. Đồng bạc xanh đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4, qua đó giúp vàng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Lực mua vàng từ ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa đáng chú ý. Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy nhóm này mua ròng thêm 41 tấn vàng trong tháng 5, bổ sung vào dự trữ chính thức.

Tại thị trường vật chất, nhu cầu vàng ở Ấn Độ giảm khi giá hồi phục nhanh, còn thị trường Trung Quốc ghi nhận lực mua cải thiện nhẹ. Với các kim loại quý khác, bạc tăng lên 62,19 USD/ounce, bạch kim đạt 1.653,30 USD/ounce và palladium lên 1.278,36 USD/ounce.