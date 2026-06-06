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Giá vàng hôm nay 6/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới

Văn Khoa 06/06/2026 05:30

Giá vàng hôm nay 6/6/2026 giảm mạnh trên cả thế giới và trong nước, chịu áp lực từ kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao, trong khi vàng nhẫn, SJC và trang sức đồng loạt neo thấp.

Cập nhật giá vàng hôm nay 6/6/2026: vàng thế giới chịu áp lực lớn từ kỳ vọng lãi suất cao của Fed

Trong phiên giao dịch sáng, giá vàng hôm nay 6/6/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm. Theo Kitco, lúc 5h00 sáng (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.365,3 USD/ounce, giảm 100,1 USD/ounce, tương đương -2,44% so với phiên trước. Đồng thời, thị trường cũng ghi nhận mức 4.462,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 6 6 2026 giảm hơn 2%, mất mức 4.400 USD ounce

Sau quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.304 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn khoảng 11,1 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Đà giảm của vàng xuất hiện sau khi dữ liệu việc làm Mỹ tháng 5 vượt xa dự báo, với 172.000 việc làm mới so với kỳ vọng 85.000. Thông tin này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, khiến vàng chịu áp lực bán mạnh và đã giảm tổng cộng khoảng 2,9% trong tuần.

Các chuyên gia nhận định thị trường lao động Mỹ vẫn vững, trong khi giá năng lượng tăng do căng thẳng Trung Đông tiếp tục gây áp lực lạm phát, khiến Fed khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau dữ liệu công bố, đồng thời thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 lên 68% (từ 50% trước đó). Song song, nhu cầu vàng tại Ấn Độ và Trung Quốc cũng suy yếu.

Không chỉ vàng, thị trường kim loại quý cũng đồng loạt đi xuống: bạc giảm 3,9%, bạch kim mất 1,8% và palladium giảm 1,2%, đánh dấu một tuần giao dịch kém tích cực.

Cập nhật giá vàng hôm nay 6/6/2026: thị trường trong nước neo thấp sau nhịp giảm sâu

Trong phiên giao dịch sáng, giá vàng hôm nay 6/6/2026 tiếp tục duy trì vùng giá thấp sau đợt lao dốc trước đó. Giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn hiện dao động quanh 149,2 – 153,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến phiên trước cho thấy thị trường giảm mạnh, khi giá mua vào mất 3,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm 2,8 triệu đồng/lượng. Điều này khiến giá vàng nhanh chóng lùi về vùng 153,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Nhìn chung, các thương hiệu lớn gồm SJC, Phú Quý, PNJ, DOJI và BTMH đều đang niêm yết quanh mức 149,2 – 153,2 triệu đồng/lượng, sau khi đồng loạt điều chỉnh giảm trong phiên trước với biên độ tương tự: giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trong nhóm doanh nghiệp, BTMC là đơn vị giữ mức mua vào cao hơn mặt bằng chung, đạt 150,2 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra giữ ở 153,2 triệu đồng/lượng. Trước đó, cả hai chiều đều giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng đang giao dịch thấp hơn thị trường khi niêm yết 149,2 – 151,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này từng giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, khiến giá bán thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu khác.

Giá vàng hôm nayNgày 6/6/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC149,2153,2-3800-2800
Tập đoàn DOJI149,2153,2-3800-2800
Mi Hồng149,2151,2-2800-3300
PNJ149,2153,2-3800-2800
Bảo Tín Minh Châu150,8153,2-2800-2800
Bảo Tín Mạnh Hải149,2153,2-3800-2800
Phú Quý149,2153,2-3800-2800
1. DOJI - Cập nhật: 6/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng miếng SJC DOJI HCM149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng 24K DOJI149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
2. PNJ - Cập nhật: 6/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Nhẫn trơn PNJ 999.9149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng Kim Bảo 999.9149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
3. BTMC - Cập nhật: 6/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Nhẫn tròn trơn BTMC149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Bản vị vàng BTMC149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999148,200
▼3800K		152,200
▼3400K
Trang sức Rồng Thăng Long 999148,000
▼3800K		152,000
▼3400K
4. SJC - Cập nhật: 6/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG149,200
▼3800K		153,200
▼2800K
Vàng SJC 5 chỉ149,200
▼3800K		153,220
▼2800K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ149,200
▼3800K		153,230
▼2800K

Giá vàng hôm nay 6/6/2026: vàng nhẫn lao dốc, mua vào rơi về sát 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/6/2026 trên thị trường vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau đợt giảm mạnh trước đó. Hiện nhiều thương hiệu lớn niêm yết vàng nhẫn 9999 quanh mức 153 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, thấp hơn rõ rệt so với đầu phiên trước.

Đáng chú ý, giá mua vào vàng nhẫn đã lùi về sát 149 triệu đồng/lượng sau khi mất gần 4 triệu đồng/lượng trong phiên điều chỉnh gần nhất.

Tại nhóm doanh nghiệp lớn như SJC, Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn hiện phổ biến quanh 149,0 – 153,2 triệu đồng/lượng. Các đơn vị này đều đã đồng loạt giảm mạnh trong phiên trước, với mức giảm phổ biến 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Riêng Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 150,2 – 153,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận mức giá thấp hơn mặt bằng chung, ở 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 152,7 triệu đồng/lượng bán ra. Doanh nghiệp này đã giảm mạnh 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán, khiến giá bán thấp hơn đáng kể so với thị trường.

Giá vàng hôm nay 6/6/2026: vàng trang sức dao động mạnh theo từng loại tuổi vàng

Giá vàng hôm nay 6/6/2026 đối với phân khúc trang sức tại Việt Nam hiện dao động trong khoảng 6,2 – 15,5 triệu đồng/chỉ, tương đương 62 – 155 triệu đồng/lượng. Mức giá thay đổi tùy theo hàm lượng vàng, thương hiệu và chi phí chế tác.

Ở từng phân khúc cụ thể, vàng 9999 (24K – vàng nguyên liệu, nữ trang cao cấp) hiện ở mức khoảng 15,0 – 15,6 triệu đồng/chỉ. Vàng 18K (750) dao động 10,2 – 11,6 triệu đồng/chỉ. Vàng 14K (610) ở mức 8,5 – 9,0 triệu đồng/chỉ, trong khi vàng 10K phổ biến quanh 6,2 – 6,5 triệu đồng/chỉ.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 6/6/2026 ở phân khúc trang sức vẫn duy trì biên độ rộng, phụ thuộc lớn vào tuổi vàng và chi phí gia công của từng thương hiệu.

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