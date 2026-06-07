Thị trường Giá vàng hôm nay 6/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Hai Giá vàng hôm nay 6/7/2026 tiếp tục neo trên 151 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tăng lên 4.174,1 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 duy trì vùng 151,4 triệu đồng/lượng, lãi đầu tháng nới rộng

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 tiếp tục tạo lợi thế cho người mua từ đầu tháng 7 khi mặt bằng trong nước vẫn ở vùng cao. Giá đầu ngày, giá bán ra tại nhiều thương hiệu lớn đứng quanh 151,4 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng so với ngày 1/7.

Sau gần một tuần đầu tháng, giá vàng hôm nay 6/7/2026 cao hơn khoảng 4,7 - 5,0 triệu đồng/lượng so với phiên đầu tháng ở cả hai chiều giao dịch. Nếu lấy giá mua vào hiện tại để so với giá bán ra ngày 1/7, mức lãi tạm tính của người mua vàng dao động từ 1,1 đến 3,2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 6/7/2026 đang ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đầu tháng 7, vàng miếng SJC đứng tại 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá hiện tại đã cao hơn 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mức lãi tạm thời của người mua từ ngày 1/7 lên khoảng 2,0 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 6/7/2026 không có chênh lệch so với nhóm dẫn đầu khi đang ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. So với vùng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng đầu tháng 7, giá vàng DOJI đã cộng thêm 5,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Người mua từ ngày 1/7 hiện tạm lãi khoảng 2,0 triệu đồng/lượng nếu bán lại theo giá mua vào cuối ngày.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 6/7/2026 cũng giữ ở vùng 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mốc này cao hơn 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 1/7. Với mức chênh giữa giá mua vào hiện tại và giá bán ra đầu tháng, người mua vàng PNJ đang tạm lãi khoảng 2,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 6/7/2026 đang niêm yết tại 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng trong phiên chiều 1/7, giá vàng BTMH đã tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Người mua vàng từ đầu tháng hiện tạm lãi khoảng 2,0 triệu đồng/lượng nếu bán ra theo giá mua vào hôm nay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 6/7/2026 ghi nhận mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Ngày 1/7, giá tại BTMC ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Sau nhịp tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, người mua vàng từ đầu tháng tại đây đang tạm lãi khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 6/7/2026 ghi nhận ở mức 148,0 - 151,4 triệu đồng/lượng. So với vùng 143,0 - 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá vàng Phú Quý hiện tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Nếu mua vàng từ đầu tháng và bán lại theo giá mua vào hiện tại, người mua tạm lãi khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Mi Hồng, giá vàng hôm nay 6/7/2026 đối với vàng miếng SJC được mua vào 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra 150,5 triệu đồng/lượng. Đầu tháng 7, giá tại hệ thống này ở mức 144,3 - 145,8 triệu đồng/lượng. Mức tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở hai chiều giúp người mua vàng Mi Hồng từ ngày 1/7 tạm lãi khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 6/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 - - Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 - - Mi Hồng 149,0 150,8 - - PNJ 148,4 151,4 - - Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 - - Phú Quý 148,0 151,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 6/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,400

- 151,400

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,400

- 151,400

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,400

- 151,400

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,400

- 151,400

- Vàng 24K DOJI 148,400

- 151,400

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2. PNJ - Cập nhật: 6/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,400

- 151,400

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng Kim Bảo 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,400

- 151,400

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3. BTMC - Cập nhật: 6/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147,500

- 151,400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147,500

- 151,400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147,500

- 151,400

- Bản vị vàng BTMC 147,500

- 151,400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,500

- 150,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,300

- 149,800

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4. SJC - Cập nhật: 6/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,400

- 151,400

- Vàng SJC 5 chỉ 148,400

- 151,420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,400

- 151,430

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Giá vàng hôm nay 6/7/2026 giữ đà cao, vàng nhẫn bán ra quanh 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 cho thấy vàng nhẫn vẫn chưa hạ khỏi vùng cao tại thị trường trong nước. Chốt phiên cuối ngày, giá bán ra tại nhiều thương hiệu lớn dao động quanh 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 được mua vào ở mức 148,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,3 triệu đồng/lượng. Mặt bằng này thấp hơn nhẹ so với một số hệ thống khác trong cùng thời điểm cập nhật.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ tiếp tục có giá mua vào cao hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Giá giao dịch hiện ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long chốt phiên ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá mua vào thấp hơn nhóm SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, chiều bán ra vẫn giữ trên mốc 151 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục được giao dịch ở mức cao. Giá vàng hôm nay 6/7/2026 đối với sản phẩm này đạt 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 6/7/2026: Thế giới tăng hơn 52 USD/ounce, SJC cao hơn quốc tế khoảng 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên sau phiên phục hồi mạnh. Lúc 5h00 ngày 6/7 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.174,1 USD/ounce, cao hơn 52,2 USD/ounce so với phiên trước.

Với tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.463 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 133,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC trong nước ở vùng 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá quy đổi quốc tế khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng của vàng quốc tế xuất hiện trong phiên thứ Sáu, giúp kim loại quý có cơ hội khép lại tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm liên tục. Báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng là yếu tố thúc đẩy dòng tiền quay lại với vàng.

Đến 12h41 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% và đạt 4.174,21 USD/ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Tính từ đầu tuần, vàng đã tăng hơn 2% và vẫn duy trì trên đường trung bình động 21 ngày.

Theo số liệu công bố hôm thứ Năm, Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng trước. Mức này thấp xa so với dự báo 110.000 việc làm mà các chuyên gia trong khảo sát của Reuters đưa ra.

Ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, đánh giá vàng tăng giá khi thị trường lao động Mỹ cho tín hiệu chậm lại. Ông cho rằng nhà đầu tư đang bớt đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, qua đó tạo dư địa phục hồi cho vàng.

CME FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 hiện ở mức khoảng 54%. Trước khi số liệu việc làm được công bố, tỷ lệ này là 66%. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, vàng thường được hỗ trợ do không phải cạnh tranh mạnh với các tài sản sinh lời cố định.

Đồng USD cũng chịu sức ép sau báo cáo việc làm kém tích cực. Đồng tiền này đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4, qua đó giúp vàng rẻ hơn tương đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ngoài yếu tố lãi suất và USD, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương cũng góp phần nâng đỡ thị trường. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các ngân hàng trung ương đã mua ròng 41 tấn vàng trong tháng 5. Lực mua này vẫn được xem là nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng giao ngay.

Ở thị trường vật chất, nhu cầu tại Ấn Độ giảm khi giá vàng tăng nhanh trở lại. Tại Trung Quốc, sức mua cải thiện nhẹ nhưng chưa tạo đột biến.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 62,19 USD/ounce. Bạch kim tăng 2,3% lên 1.653,30 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.278,36 USD/ounce.