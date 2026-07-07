Thị trường Giá vàng hôm nay 7/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Ba Giá vàng hôm nay 7/7/2026 bán ra quanh 151 triệu đồng/lượng, dù trong phiên trước nhiều nơi đã giảm tới 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 7/7/2026 lúc 5h30: Nhiều thương hiệu lớn bán ra quanh 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/7/2026 lúc 5h30 đang được cập nhật theo mặt bằng chốt cuối phiên trước, với nhiều thương hiệu lớn giữ giá bán ra quanh 151 triệu đồng/lượng. Trước đó, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận nhịp giảm đầu tuần, khi giá tại nhiều hệ thống hạ từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Trong phiên trước, giá vàng miếng hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh cuối tuần. Mức điều chỉnh giữa các thương hiệu không đồng đều, đặc biệt chiều mua vào tại một số hệ thống giảm sâu hơn chiều bán ra, khiến chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức cao.

Tại nhóm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 7/7/2026 đang ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt giá trước đó, cả chiều mua vào và bán ra tại các thương hiệu này đều thấp hơn 400.000 đồng/lượng. Với mặt bằng hiện tại, khoảng cách mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng hiện ở mức 146,5 - 150,0 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, hệ thống này giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, với mức giảm 1 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với mốc cuối tuần trước.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 7/7/2026 được cập nhật ở vùng 147,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước đó, chiều mua vào giảm 300.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 400.000 đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có giá vàng miếng SJC ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, chiều mua vào tại hệ thống này giảm 500.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 300.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay 7/7/2026 lúc 5h30 vẫn neo quanh vùng 150 - 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra tại nhiều thương hiệu lớn. Dù đã giảm trong phiên trước, mặt bằng giá vàng miếng trong nước vẫn ở vùng cao, còn chênh lệch mua - bán tiếp tục khá rộng.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,0 151,0 -400 -400 Tập đoàn DOJI 148,0 151,0 -400 -400 Mi Hồng 148,2 150,0 -800 -500 PNJ 148,0 151,0 -400 -400 Bảo Tín Minh Châu 146,5 151,0 -1000 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 148,0 151,0 -400 -400 Phú Quý 147,4 151,0 -600 -400

1. DOJI - Cập nhật: 7/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,000

▼400K 151,000

▼400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng 24K DOJI 148,000

▼400K 151,000

▼400K

2. PNJ - Cập nhật: 7/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,000

▼400K 151,000

▼400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng Kim Bảo 999.9 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,000

▼400K 151,000

▼400K

3. BTMC - Cập nhật: 7/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Nhẫn tròn trơn BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Bản vị vàng BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,000

▼1000K 149,000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144,800

▼1000K 148,800

▼400K

4. SJC - Cập nhật: 7/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,000

▼1000K 151,000

▼400K Vàng SJC 5 chỉ 148,000

▼1000K 151,020

▼400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,000

▼1000K 151,030

▼400K

Giá vàng hôm nay 7/7/2026: Vàng nhẫn BTMH và DOJI vẫn bán ra 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao sau phiên đầu tuần. Cập nhật lúc 15h00, nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra vàng nhẫn quanh mốc 151,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 lúc 14h30 được cập nhật ở mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm 14h30, nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá ở mức 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là một trong những thương hiệu giữ giá bán ra vàng nhẫn tại mốc 151 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn nhóm thương hiệu đang bán ra quanh 151 triệu đồng/lượng.

Ở DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 lúc 14h00 cũng đạt 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng. Mức bán ra này ngang với Bảo Tín Mạnh Hải và cao hơn nhẹ so với SJC, Bảo Tín Minh Châu.

Như vậy, giá vàng hôm nay 7/7/2026 cho thấy vàng nhẫn vẫn neo ở vùng cao. Trong nhóm được khảo sát, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giữ giá bán ra 151,0 triệu đồng/lượng, cao hơn so với mặt bằng của SJC và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/7/2026 mất hơn 41 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay 7/7/2026 cập nhật lúc 04h00 ở mức 4.133,0 USD/ounce, giảm 41,1 USD/ounce so với phiên liền trước, tương đương mức giảm gần 1%. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.463 VND/USD, giá vàng thế giới đạt khoảng 131,86 triệu đồng/lượng, chưa cộng thuế và phí. Đặt cạnh giá vàng miếng SJC trong nước đang ở vùng 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa vàng SJC và vàng quốc tế hiện khoảng 19,14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên thứ Hai do áp lực từ đồng USD mạnh hơn. Đến 08h59 theo giờ miền Đông Mỹ, vàng giao ngay mất 1%, còn 4.141,69 USD/ounce, rời khỏi vùng cao nhất trong khoảng 2 tuần.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff của American Gold Exchange, USD tăng nhẹ là yếu tố bất lợi với vàng, bởi kim loại quý trở nên đắt hơn với người mua dùng ngoại tệ khác. Tuy nhiên, số liệu việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng đã giúp giá vàng không giảm quá mạnh.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp Fed công bố trong tuần này. Công cụ CME FedWatch cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đang được định giá khoảng 56%.

J.P. Morgan cho rằng nhu cầu vàng có thể không mạnh như kỳ vọng, qua đó dự báo giá vàng lên khoảng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV. Cùng phiên, bạc giảm 1,1%, bạch kim mất 1,3% và palladium giảm 1%.