Giá vàng hôm nay 8/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 8/4/2026: Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC DOJI PNJ giảm 600.000 đồng/lượng; chênh lệch với giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h ngày 8/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.648,3 USD/ounce, tăng 0,8 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.363 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 147,7 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 24,8 triệu đồng/lượng.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, nhiều người dân đã có mặt và xếp hàng chờ đến lượt giao dịch. Không khí mua bán diễn ra trật tự, nhân viên liên tục hướng dẫn, hỗ trợ để khách hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Theo ghi nhận từ nhân viên cửa hàng, mỗi khách hiện được mua tối đa 10 lượng vàng nhẫn tròn trơn. Ở chiều ngược lại, tại khu vực chuyên thu mua, lượng khách đến bán vàng khá ít, cho thấy xu hướng nắm giữ vẫn chiếm ưu thế.

Tại các cửa hàng vàng khác trên phố Trần Nhân Tông, hoạt động mua bán cũng diễn ra bình thường. Lượng khách giao dịch không quá đông như các đợt giá tăng mạnh trước đó. Người dân có thể giao dịch ngay mà không phải chờ đợi lâu, tuy nhiên tâm lý chung vẫn khá thận trọng khi giá vàng biến động khó lường.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 8/4/2026: Giảm từ 600.000 đến 900.000 đồng/lượng

Thị trường kim loại quý trong nước vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Cập nhật giá vàng hôm nay 8/4/2026 ghi nhận mức giảm đáng kể ở hầu hết các thương hiệu lớn.

Người dân và giới đầu tư đang đặc biệt quan tâm tới sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn 9999 để tìm kiếm cơ hội chốt lời hoặc bắt đáy kịp thời.

Tại mốc 5h00 ngày 8/4/2026, mặt hàng vàng miếng SJC đồng loạt hạ 600.000 đồng/lượng ở hầu hết các cơ sở kinh doanh so với ngày hôm qua. Cá biệt, hệ thống Phú Quý giảm giá thu mua vào tới 900.000 đồng/lượng.

Mức giá niêm yết phổ biến của SJC hiện tại là 169,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 172,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Khoảng cách mua bán duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Các chuỗi lớn như PNJ, Ngọc Thẩm, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng áp dụng mức giá 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Mi Hồng thu vào cao nhất thị trường ở mức 170,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch chỉ 2 triệu đồng/lượng tạo lợi thế cực lớn cho khách hàng có nhu cầu bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 8/4/2026

Không giống như vàng miếng, mặt hàng nhẫn tròn trơn 9999 phân hóa rất rõ rệt. Dù xu thế chung là đi xuống, từng doanh nghiệp lại có chiến lược định giá riêng biệt.

DOJI niêm yết 169,3 - 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán. SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Riêng PNJ đứng im không đổi ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng.

Bất ngờ nhất là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đi ngược dòng thị trường, tăng 200.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, Ngọc Thẩm lại có bước lùi sâu nhất tới 1 triệu đồng/lượng, kéo giá rớt xuống 157 - 161 triệu đồng/lượng, tạo ra biên độ mua bán rộng lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 8/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 169,5 172,5 -600 -600 Tập đoàn DOJI 169,5 172,5 -600 -600 PNJ 169,5 172,5 -600 -600 Phú Quý 169,2 172,5 -900 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 169,5 172,5 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 169,5 172,5 -600 -600 Mi Hồng 170,5 172,5 -600 -600

1. DOJI - Cập nhật: 8/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 169,400 ▼800K 172,500 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 169,300 ▼700K 172,400 ▼600K Vàng 24K DOJI 164,400 ▼3100K 168,400 ▼3100K

2. PNJ - Cập nhật: 8/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 169,000 172,000 Vàng Kim Bảo 999.9 169,000 172,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169,000 172,000 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 169,000 172,000 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 166,500 170,500 Vàng nữ trang 999 PNJ 166,330 170,330 Vàng nữ trang 9920 PNJ 162,940 169,140 Vàng nữ trang 99 PNJ 162,600 168,800 Vàng 916 (22K) 149,980 156,180 Vàng 750 (18K) 118,980 127,880 Vàng 680 (16.3K) 107,040 115,940 Vàng 650 (15.6K) 101,930 110,830 Vàng 610 (14.6K) 95,110 104,010 Vàng 585 (14K) 90,840 99,740 Vàng 416 (10K) 62,030 70,930 Vàng 375 (9K) 55,040 63,940 Vàng 333 (8K) 47,880 56,780

3. BTMC - Cập nhật: 8/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168,300 ▲200K 171,300 ▲200K Nhẫn tròn trơn BTMC 168,300 ▲200K 171,300 ▲200K Bản vị vàng BTMC 168,300 ▲200K 171,300 ▲200K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166,300 ▲200K 170,300 ▲200K Trang sức Rồng Thăng Long 999 166,100 ▲200K 170,100 ▲200K