Thị trường Giá vàng hôm nay 9/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới thứ Năm Giá vàng hôm nay 9/7/2026 tiếp tục đứng thấp sau phiên trước giảm mạnh, với vàng miếng SJC quanh 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng thế giới lùi sát mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 lùi sâu sau phiên trước, giá bán ra phổ biến quanh 148,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 được cập nhật theo mức chốt cuối chiều 8/7, với giá bán ra tại nhiều thương hiệu lớn quanh 148,5 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên liền trước, mặt bằng giá vàng miếng trong nước đã giảm mạnh, phổ biến từ 1,3 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, diễn biến giảm trong phiên trước diễn ra rõ hơn ở buổi chiều, khi các doanh nghiệp đồng loạt hạ giá sau phiên sáng còn neo cao hơn. Đà giảm mạnh ở cả hai chiều giao dịch khiến giá vàng hôm nay 9/7/2026 mở ngày mới trong vùng thấp, đồng thời làm gia tăng áp lực lên nhóm nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao trước đó.

Tại SJC, giá vàng miếng đang được cập nhật ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm phiên trước đó, SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Sau điều chỉnh, mức chênh mua - bán vẫn là 3 triệu đồng/lượng, nên người mua vàng ngắn hạn tiếp tục chịu khoảng cách giao dịch khá rộng.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng về mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, mỗi lượng vàng tại DOJI thấp hơn 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với cùng kỳ phiên liền trước. Nhịp giảm này khiến giá bán ra của DOJI rời vùng 150 triệu đồng/lượng và quay về ngang nhóm doanh nghiệp lớn khác.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 9/7/2026 đang đứng tại 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua vào mất 1,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán 3 triệu đồng/lượng tại PNJ tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể giữa người mua và người bán.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá vàng miếng ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm phiên trước đó. Với mức giảm này, BTMH nằm trong nhóm thương hiệu điều chỉnh mạnh nhất ở phiên cuối chiều 8/7.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào hiện là 144,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Giá bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng, về mức 148,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, khoảng cách mua - bán tại BTMC lên tới 4,2 triệu đồng/lượng, cao hơn nhóm SJC, DOJI, PNJ và BTMH.

Phú Quý cập nhật giá vàng miếng ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, giá mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, giá cũng rời vùng 150 triệu đồng/lượng và lùi về 148,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, chênh lệch mua - bán tại Phú Quý ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đang có giá bán ra thấp hơn nhiều thương hiệu trong nhóm khảo sát. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng được cập nhật ở mức 145,5 - 147,3 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước đó, cả chiều mua vào và bán ra cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng hiện ở mức 1,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với BTMC và Phú Quý.

Với diễn biến trên, giá vàng hôm nay 9/7/2026 đang tạm thời đứng thấp sau phiên trước giảm mạnh. Mốc bán ra quanh 148,5 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu cho thấy thị trường vẫn còn chịu áp lực điều chỉnh, nhất là khi đà giảm đã lan rộng ở cả nhóm doanh nghiệp lớn lẫn các thương hiệu có giá bán ra thấp hơn như Mi Hồng.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 -1500 -1500 Mi Hồng 145,5 147,3 -1500 -1700 PNJ 145,5 148,5 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 -1200 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 -1500 -1500 Phú Quý 145,0 148,5 -1500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 9/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng 24K DOJI 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 9/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng Kim Bảo 999.9 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K

3. BTMC - Cập nhật: 9/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,300

▼1200K 148,500

▼1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,300

▼1200K 148,500

▼1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,300

▼1200K 148,500

▼1500K Bản vị vàng BTMC 144,300

▼1200K 148,500

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 147,300

▼1200K 148,500

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 147,100

▼1200K 148,500

▼1500K

4. SJC - Cập nhật: 9/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,500

▼1500K 148,500

▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 145,500

▼1500K 148,520

▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,500

▼1500K 148,530

▼1500K

Giá vàng hôm nay 9/7/2026: Vàng nhẫn 9999 giữ vùng cao, Mi Hồng bán ra thấp hơn mặt bằng chung

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 tiếp tục được theo dõi sát khi mặt bằng giá trong nước vẫn neo ở vùng cao. Theo mức chốt cuối chiều phiên trước, nhiều thương hiệu lớn đang giao dịch quanh 145,2 - 148,5 triệu đồng/lượng, tùy từng sản phẩm và hệ thống.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đang ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá phổ biến trong nhóm vàng nhẫn đầu ngày 9/7, với biên độ mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ được cập nhật ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. So với SJC, thương hiệu này cao hơn 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá bán ra lên nhóm cao nhất trong bảng khảo sát.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang giao dịch ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá bán ra chỉ thấp hơn DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải 200.000 đồng/lượng, giá mua vào tại BTMC lại thấp hơn khá xa, khiến mức chênh lệch mua - bán lên tới 4 triệu đồng/lượng.

DOJI Hà Nội đang để giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức này ngang với Bảo Tín Mạnh Hải và cao hơn nhóm SJC, PNJ ở chiều bán ra.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn 9999 đứng ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng. Đây là vùng giá tương đương SJC, đồng thời thấp hơn 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải.

Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác biệt khi mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 147,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tại Mi Hồng thấp hơn 500.000 - 800.000 đồng/lượng so với nhiều thương hiệu lớn, còn khoảng cách mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Với các mức giá trên, giá vàng hôm nay 9/7/2026 ở nhóm vàng nhẫn 9999 vẫn chưa rời vùng cao. Giá bán ra tại phần lớn thương hiệu dao động quanh 148,2 - 148,5 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng là điểm đáng chú ý khi bán ra thấp hơn mặt bằng chung.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 giảm mạnh, chênh với SJC gần 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm. Tính đến 4h00 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay ở mức 4.029,9 USD/ounce, thấp hơn 75,2 USD/ounce so với phiên trước.

Theo tỷ giá Vietcombank 26.466 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 129,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Với giá SJC trong nước ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng xuất hiện khi giá dầu tăng mạnh sau căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Giá năng lượng leo thang làm thị trường lo ngại lạm phát nóng hơn, qua đó gia tăng khả năng Fed duy trì hoặc nâng lãi suất.

Bank of America đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 4.360 USD/ounce, nhưng vẫn cho rằng kim loại quý này có thể chạm 5.000 USD/ounce sau khi chu kỳ thắt chặt tiền tệ kết thúc.