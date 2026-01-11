Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 1/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 1/11/2026 vẫn ở mức thấp sau đợt giảm mạnh 2-2,5 triệu đồng/lượng trong phiên trước. Vàng miếng SJC, PNJ và DOJI hiện bán ra 139 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 tại SJC chỉ 135,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/11/2026: Thêm đợt giảm mạnh 2,5 triệu, vàng miếng đồng loạt còn 139 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 1/11/2026 tiếp tục ở dưới mốc 140 triệu đồng/lượng sau hai đợt giảm mạnh trong phiên trước. Giá vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và các doanh nghiệp khác cùng bán ra 139 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp nhất chỉ còn 133,8 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hiện đang được niêm yết ở mức 136,0 triệu đồng/lượng mua vào và 139,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên trước, cả bốn doanh nghiệp đều giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu hiện còn 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào tại đây thấp hơn nhóm SJC, PNJ và DOJI 2,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý tiếp tục giảm mạnh ở chiều mua vào với mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 134,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 2,4 triệu đồng/lượng, hiện ở mức 139,0 triệu đồng/lượng.

Còn tại Mi Hồng, vàng miếng đang có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,0 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu phiên trước, thấp hơn mức giảm tại các doanh nghiệp còn lại.

Như vậy, sau đợt giảm trong phiên trước, giá vàng miếng tại cả bảy thương hiệu đang cùng bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng. Trong đó, Mi Hồng có giá mua vào cao nhất là 137,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu thấp nhất với 133,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 1/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,0 139,0 -2400 -2400 Tập đoàn DOJI 136,0 139,0 -2400 -2400 Mi Hồng 137,5 139,0 -2000 -2000 PNJ 136,0 139,0 -2400 -2400 Bảo Tín Minh Châu 133,8 139,0 -2400 -2400 Bảo Tín Mạnh Hải 136,0 139,0 -2400 -2400 Phú Quý 134,5 139,0 -2500 -2400

1. SJC - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 131.800.000

▼ 2.500.000 135.800.000

▼ 2.500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 136.000.000

▼ 2.400.000 139.020.000

▼ 2.400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136.000.000

▼ 2.400.000 139.030.000

▼ 2.400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 131.800.000

▼ 2.500.000 135.900.000

▼ 2.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 129.800.000

▼ 2.500.000 134.800.000

▼ 2.500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 126.465.000

▼ 2.476.000 133.465.000

▼ 2.476.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 91.460.000

▼ 1.875.000 101.260.000

▼ 1.875.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 82.023.000

▼ 1.700.000 91.823.000

▼ 1.700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 72.586.000

▼ 1.525.000 82.386.000

▼ 1.525.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 68.946.000

▼ 1.458.000 78.746.000

▼ 1.458.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 46.567.000

▼ 1.043.000 56.367.000

▼ 1.043.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000

2. BTMC - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.800.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.800.000

▼ 2.400.000 136.800.000

▼ 2.400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.600.000

▼ 2.400.000 136.600.000

▼ 2.400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 1.100.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 1.100.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 TPHCM PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 TPHCM SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Hà Nội PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Đà Nẵng PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Đà Nẵng SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Miền Tây PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Miền Tây SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Tây Nguyên PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Tây Nguyên SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Đông Nam Bộ SJC 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 130.500.000

▼ 3.000.000 135.000.000

▼ 3.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 130.370.000

▼ 2.990.000 134.870.000

▼ 2.990.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 127.450.000

▼ 2.970.000 133.650.000

▼ 2.970.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 117.460.000

▼ 2.750.000 123.660.000

▼ 2.750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 91.350.000

▼ 2.250.000 101.250.000

▼ 2.250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 81.900.000

▼ 2.040.000 91.800.000

▼ 2.040.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 77.850.000

▼ 1.950.000 87.750.000

▼ 1.950.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 72.450.000

▼ 1.830.000 82.350.000

▼ 1.830.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 69.080.000

▼ 1.750.000 78.980.000

▼ 1.750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 46.260.000

▼ 1.250.000 56.160.000

▼ 1.250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 40.730.000

▼ 1.120.000 50.630.000

▼ 1.120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 35.060.000

▼ 990.000 44.960.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.600.000

▼ 2.400.000 137.600.000

▼ 2.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.720.000

▼ 2.980.000 133.920.000

▼ 2.980.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 125.500.000

▼ 2.500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.500.000

▼ 2.480.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

▼ 2.500.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.500.000

▼ 2.500.000 137.500.000

▼ 2.500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.500.000

▼ 2.500.000 137.500.000

▼ 2.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.400.000

▼ 2.500.000 137.400.000

▼ 2.500.000 Vàng trang sức 999 131.900.000

▼ 2.500.000 136.400.000

▼ 2.000.000 Vàng trang sức 99 130.680.000

▼ 2.475.000 135.135.000

▼ 1.980.000 Vàng trang sức 98 129.360.000

▼ 2.450.000 133.770.000

▼ 1.960.000 Vàng 999.9 phi SJC 125.000.000

▼ 3.000.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 134.000.000

▼ 2.000.000 138.000.000

▼ 2.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 134.000.000

▼ 2.000.000 138.000.000

▼ 2.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 132.500.000

▼ 1.500.000 136.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 132.000.000

▼ 1.500.000 136.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 130.200.000

▼ 1.500.000 134.500.000

▼ 1.500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.500.000

▼ 2.000.000 139.000.000

▼ 2.000.000 Vàng 99,9% 137.500.000

▼ 2.000.000 139.000.000

▼ 2.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 123.300.000

▼ 1.200.000 125.300.000

▼ 1.200.000 Vàng 9T8 (98,0%) 122.600.000

▼ 1.200.000 124.600.000

▼ 1.200.000 Vàng 95 (95,0%) 118.900.000

▼ 1.100.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

▼ 500.000 93.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

▼ 500.000 82.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

▼ 500.000 73.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 43.500.000

▼ 500.000 46.500.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.000.000

▼ 2.500.000 138.500.000

▼ 2.500.000 Vàng 18K (750) 93.170.000

▼ 1.560.000 98.670.000

▼ 1.560.000 Vàng trắng Au750 93.170.000

▼ 1.560.000 98.670.000

▼ 1.560.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 136.000.000

▼ 2.400.000 139.000.000

▼ 2.400.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.800.000

▼ 2.400.000 137.800.000

▼ 2.400.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.380.000

▼ 240.000 13.780.000

▼ 240.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.800.000

▼ 2.400.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 131.800.000

▼ 2.400.000 136.800.000

▼ 2.400.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.700.000

▼ 2.400.000 136.700.000

▼ 2.400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 124.600.000

▼ 2.400.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 124.100.000

▼ 2.400.000 0

±0

Đối với vàng nhẫn 9999, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136,8 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng mức giá mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, SJC đang bán nhẫn 9999 với giá 135,8 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến là Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn 9999 đang được niêm yết ở mức 132,8 triệu đồng/lượng mua vào.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 hiện được mua vào với giá 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 137,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 133,6 triệu đồng/lượng mua vào và 137,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Vì sao giá vàng lao dốc dưới 3.900 USD dù Fed không tăng lãi suất?

Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong tuần, rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce bất chấp việc Fed giữ nguyên lãi suất, đồng USD hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ thay vì chỉ nhìn vào những thay đổi ngắn hạn của đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Theo đó, dù Fed chưa tiếp tục nâng lãi suất, khả năng ngân hàng trung ương duy trì lập trường cứng rắn vẫn là trở ngại đối với vàng.

Trong phát biểu hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định cơ quan này tiếp tục ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Đáng chú ý, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng 3,4% trong quý III, còn thị trường lao động chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đáng kể.

Điều này khiến Fed có thêm lý do để giữ lãi suất ở mức cao, thay vì sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Áp lực còn đến từ giá dầu tăng trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá năng lượng cao có nguy cơ kéo dài tình trạng lạm phát, khiến triển vọng giảm lãi suất càng trở nên khó khăn.

Vì vậy, dù đồng USD và lợi suất trái phiếu đang giảm, giá vàng vẫn chưa thể phục hồi. Thị trường hiện tập trung vào thời điểm Fed có thể thay đổi chính sách, thay vì những yếu tố hỗ trợ vàng trong ngắn hạn.