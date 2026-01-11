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Giá vàng hôm nay 9999 1/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 01/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 1/11/2026 vẫn ở mức thấp sau đợt giảm mạnh 2-2,5 triệu đồng/lượng trong phiên trước. Vàng miếng SJC, PNJ và DOJI hiện bán ra 139 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 tại SJC chỉ 135,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/11/2026: Thêm đợt giảm mạnh 2,5 triệu, vàng miếng đồng loạt còn 139 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 1/11/2026 tiếp tục ở dưới mốc 140 triệu đồng/lượng sau hai đợt giảm mạnh trong phiên trước. Giá vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và các doanh nghiệp khác cùng bán ra 139 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp nhất chỉ còn 133,8 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hiện đang được niêm yết ở mức 136,0 triệu đồng/lượng mua vào và 139,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên trước, cả bốn doanh nghiệp đều giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu hiện còn 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào tại đây thấp hơn nhóm SJC, PNJ và DOJI 2,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý tiếp tục giảm mạnh ở chiều mua vào với mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 134,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 2,4 triệu đồng/lượng, hiện ở mức 139,0 triệu đồng/lượng.

Còn tại Mi Hồng, vàng miếng đang có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,0 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều giảm 2 triệu đồng/lượng so với đầu phiên trước, thấp hơn mức giảm tại các doanh nghiệp còn lại.

Như vậy, sau đợt giảm trong phiên trước, giá vàng miếng tại cả bảy thương hiệu đang cùng bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng. Trong đó, Mi Hồng có giá mua vào cao nhất là 137,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu thấp nhất với 133,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 1/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC136,0139,0-2400-2400
Tập đoàn DOJI136,0139,0-2400-2400
Mi Hồng137,5139,0-2000-2000
PNJ136,0139,0-2400-2400
Bảo Tín Minh Châu133,8139,0-2400-2400
Bảo Tín Mạnh Hải136,0139,0-2400-2400
Phú Quý134,5139,0-2500-2400
1. SJC - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ131.800.000
▼ 2.500.000		135.800.000
▼ 2.500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ136.000.000
▼ 2.400.000		139.020.000
▼ 2.400.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ136.000.000
▼ 2.400.000		139.030.000
▼ 2.400.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ131.800.000
▼ 2.500.000		135.900.000
▼ 2.500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%129.800.000
▼ 2.500.000		134.800.000
▼ 2.500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%126.465.000
▼ 2.476.000		133.465.000
▼ 2.476.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%91.460.000
▼ 1.875.000		101.260.000
▼ 1.875.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%82.023.000
▼ 1.700.000		91.823.000
▼ 1.700.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%72.586.000
▼ 1.525.000		82.386.000
▼ 1.525.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%68.946.000
▼ 1.458.000		78.746.000
▼ 1.458.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%46.567.000
▼ 1.043.000		56.367.000
▼ 1.043.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
2. BTMC - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC133.800.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9131.800.000
▼ 2.400.000		136.800.000
▼ 2.400.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9131.600.000
▼ 2.400.000		136.600.000
▼ 2.400.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 2.400.000		137.800.000
▼ 2.400.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 2.400.000		137.800.000
▼ 2.400.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 2.400.000		137.800.000
▼ 2.400.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 1.100.000		0
±0
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 1.100.000		0
±0
3. PNJ - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
TPHCM PNJ133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
TPHCM SJC136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Hà Nội PNJ133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Đà Nẵng PNJ133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Đà Nẵng SJC136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Miền Tây PNJ133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Miền Tây SJC136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Tây Nguyên PNJ133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Tây Nguyên SJC136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Đông Nam Bộ PNJ133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Đông Nam Bộ SJC136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9130.500.000
▼ 3.000.000		135.000.000
▼ 3.000.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999130.370.000
▼ 2.990.000		134.870.000
▼ 2.990.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99127.450.000
▼ 2.970.000		133.650.000
▼ 2.970.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)117.460.000
▼ 2.750.000		123.660.000
▼ 2.750.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)91.350.000
▼ 2.250.000		101.250.000
▼ 2.250.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)81.900.000
▼ 2.040.000		91.800.000
▼ 2.040.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)77.850.000
▼ 1.950.000		87.750.000
▼ 1.950.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)72.450.000
▼ 1.830.000		82.350.000
▼ 1.830.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)69.080.000
▼ 1.750.000		78.980.000
▼ 1.750.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)46.260.000
▼ 1.250.000		56.160.000
▼ 1.250.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)40.730.000
▼ 1.120.000		50.630.000
▼ 1.120.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)35.060.000
▼ 990.000		44.960.000
▼ 990.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9133.600.000
▼ 2.400.000		137.600.000
▼ 2.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920127.720.000
▼ 2.980.000		133.920.000
▼ 2.980.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99125.500.000
▼ 2.500.000		0
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99122.500.000
▼ 2.480.000		0
±0
4. Phú Quý - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC134.500.000
▼ 2.500.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9134.500.000
▼ 2.500.000		137.500.000
▼ 2.500.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9134.500.000
▼ 2.500.000		137.500.000
▼ 2.500.000
Phú quý 1 lượng 99.9134.400.000
▼ 2.500.000		137.400.000
▼ 2.500.000
Vàng trang sức 999131.900.000
▼ 2.500.000		136.400.000
▼ 2.000.000
Vàng trang sức 99130.680.000
▼ 2.475.000		135.135.000
▼ 1.980.000
Vàng trang sức 98129.360.000
▼ 2.450.000		133.770.000
▼ 1.960.000
Vàng 999.9 phi SJC125.000.000
▼ 3.000.000		0
±0
5. DOJI - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL134.000.000
▼ 2.000.000		138.000.000
▼ 2.000.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng134.000.000
▼ 2.000.000		138.000.000
▼ 2.000.000
Hà Nội Nữ trang 99.99132.500.000
▼ 1.500.000		136.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9132.000.000
▼ 1.500.000		136.000.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99130.200.000
▼ 1.500.000		134.500.000
▼ 1.500.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC137.500.000
▼ 2.000.000		139.000.000
▼ 2.000.000
Vàng 99,9%137.500.000
▼ 2.000.000		139.000.000
▼ 2.000.000
Vàng 9T85 (98,5%)123.300.000
▼ 1.200.000		125.300.000
▼ 1.200.000
Vàng 9T8 (98,0%)122.600.000
▼ 1.200.000		124.600.000
▼ 1.200.000
Vàng 95 (95,0%)118.900.000
▼ 1.100.000		0
±0
Vàng V75 (75,0%)90.500.000
▼ 500.000		93.500.000
▼ 500.000
Vàng V68 (68,0%)79.000.000
▼ 500.000		82.000.000
▼ 500.000
Vàng 6T1 (61,0%)76.000.000
▼ 500.000		79.000.000
▼ 500.000
Vàng 14K (58,0%)70.000.000
▼ 500.000		73.000.000
▼ 500.000
Vàng 10K (41,0%)43.500.000
▼ 500.000		46.500.000
▼ 500.000
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC135.000.000
▼ 2.500.000		138.500.000
▼ 2.500.000
Vàng 18K (750)93.170.000
▼ 1.560.000		98.670.000
▼ 1.560.000
Vàng trắng Au75093.170.000
▼ 1.560.000		98.670.000
▼ 1.560.000
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 1/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)136.000.000
▼ 2.400.000		139.000.000
▼ 2.400.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)133.800.000
▼ 2.400.000		137.800.000
▼ 2.400.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.380.000
▼ 240.000		13.780.000
▼ 240.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH132.800.000
▼ 2.400.000		0
±0
Vàng trang sức 24K (999.9)131.800.000
▼ 2.400.000		136.800.000
▼ 2.400.000
Vàng trang sức 24K (99.9)131.700.000
▼ 2.400.000		136.700.000
▼ 2.400.000
Vàng nguyên liệu 999,9124.600.000
▼ 2.400.000		0
±0
Vàng nguyên liệu 99.9124.100.000
▼ 2.400.000		0
±0

Đối với vàng nhẫn 9999, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136,8 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng mức giá mua vào 131,8 triệu đồng/lượng, SJC đang bán nhẫn 9999 với giá 135,8 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến là Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn 9999 đang được niêm yết ở mức 132,8 triệu đồng/lượng mua vào.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 hiện được mua vào với giá 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 137,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 133,6 triệu đồng/lượng mua vào và 137,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Vì sao giá vàng lao dốc dưới 3.900 USD dù Fed không tăng lãi suất?

Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong tuần, rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce bất chấp việc Fed giữ nguyên lãi suất, đồng USD hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ thay vì chỉ nhìn vào những thay đổi ngắn hạn của đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Theo đó, dù Fed chưa tiếp tục nâng lãi suất, khả năng ngân hàng trung ương duy trì lập trường cứng rắn vẫn là trở ngại đối với vàng.

Trong phát biểu hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định cơ quan này tiếp tục ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Đáng chú ý, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng 3,4% trong quý III, còn thị trường lao động chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đáng kể.

Điều này khiến Fed có thêm lý do để giữ lãi suất ở mức cao, thay vì sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Áp lực còn đến từ giá dầu tăng trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá năng lượng cao có nguy cơ kéo dài tình trạng lạm phát, khiến triển vọng giảm lãi suất càng trở nên khó khăn.

Vì vậy, dù đồng USD và lợi suất trái phiếu đang giảm, giá vàng vẫn chưa thể phục hồi. Thị trường hiện tập trung vào thời điểm Fed có thể thay đổi chính sách, thay vì những yếu tố hỗ trợ vàng trong ngắn hạn.

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