Giá vàng hôm nay 9999 10/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 10/11/2026 vẫn tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần, dù từng giảm 500.000 đồng trong phiên trước. SJC hiện bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 10/11/2026: Giá vàng miếng tăng lên 141,2 triệu, vàng nhẫn có nơi chạm 141 triệu đồng
Giá vàng hôm nay 10/11/2026 tiếp tục đứng trên mốc 141 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu lớn, cao hơn cuối tuần 200.000 đồng. Đáng chú ý, vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng đạt 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Sau phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng tại phần lớn doanh nghiệp, dù có thời điểm quay đầu giảm so với mức cao trong ngày. Hiện giá bán vàng miếng ở nhiều thương hiệu cùng đạt 141,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh.
SJC đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần. Trước đó, giá có nhịp giảm 500.000 đồng/lượng trong phiên nhưng vẫn kết thúc ở mức cao hơn cuối tuần. Với vàng nhẫn 9999, SJC hiện mua vào 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 138,2–141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ đang có mức mua vào 136,4 triệu đồng/lượng và bán ra 140,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 600.000 đồng ở chiều bán ra.
DOJI hiện mua vàng miếng với giá 138,2 triệu đồng/lượng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng so với cuối tuần. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, giá giao dịch ở mức 137–141 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại DOJI đang thấp hơn vàng miếng chỉ 200.000 đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang niêm yết giá thu mua ở mức 136 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh đáng chú ý ở chiều mua vào vàng miếng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần, đạt 137 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 200.000 đồng, lên 141,2 triệu đồng/lượng. Đối với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999, giá hiện ở mức 135–140 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.
Tại Phú Quý, giá vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện đứng ở mức 137,7–141,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng được mua vào ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng, ở mức 140,7 triệu đồng/lượng.
Riêng Mi Hồng không thay đổi giá vàng miếng so với lần cập nhật trước. Doanh nghiệp hiện mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Mức giá thu mua này cao hơn các thương hiệu còn lại trong nhóm khảo sát.
Nhìn chung, giá vàng hôm nay vẫn giữ mức tăng so với cuối tuần, bất chấp nhịp điều chỉnh trong phiên trước. Với vàng miếng, giá bán tại nhiều doanh nghiệp đang ngang nhau, nhưng giá mua vào và khoảng cách giữa hai chiều vẫn có sự khác biệt.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 10/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến mới nhất
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Tập đoàn DOJI
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Mi Hồng
|139,5
|141,0
|-
|-
|PNJ
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Bảo Tín Minh Châu
|136,8
|141,2
|+300
|+200
|Bảo Tín Mạnh Hải
|138,2
|141,2
|+200
|+200
|Phú Quý
|137,7
|141,2
|+200
|+200
|1. SJC - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|136.800.000
▲ 300.000
|140.800.000
▲ 300.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|138.200.000
▲ 200.000
|141.220.000
▲ 200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|138.200.000
▲ 200.000
|141.230.000
▲ 200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|136.800.000
▲ 300.000
|140.900.000
▲ 300.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|134.800.000
▲ 300.000
|139.800.000
▲ 300.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|131.416.000
▲ 297.000
|138.416.000
▲ 297.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|95.210.000
▲ 225.000
|105.010.000
▲ 225.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|85.424.000
▲ 205.000
|95.224.000
▲ 205.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|75.637.000
▲ 183.000
|85.437.000
▲ 183.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|71.862.000
▲ 175.000
|81.662.000
▲ 175.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|48.652.000
▲ 125.000
|58.452.000
▲ 125.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|2. DOJI - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|135.000.000
▲ 500.000
|139.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|134.500.000
▲ 500.000
|138.500.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|132.700.000
▲ 500.000
|137.000.000
▲ 500.000
|3. PNJ - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|TPHCM PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|TPHCM SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hà Nội PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Đà Nẵng PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Đà Nẵng SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Miền Tây PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Miền Tây SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Tây Nguyên PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Tây Nguyên SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Đông Nam Bộ SJC
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|130.200.000
▼ 4.500.000
|135.000.000
▼ 4.200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|130.070.000
▼ 4.490.000
|134.870.000
▼ 4.190.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|127.450.000
▼ 4.160.000
|133.650.000
▼ 4.160.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|117.460.000
▼ 3.850.000
|123.660.000
▼ 3.850.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|95.250.000
▲ 750.000
|101.250.000
▼ 3.150.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|85.800.000
▲ 1.040.000
|91.800.000
▼ 2.860.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|81.750.000
▲ 1.170.000
|87.750.000
▼ 2.730.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|76.350.000
▲ 1.340.000
|82.350.000
▼ 2.560.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.980.000
▲ 1.450.000
|78.980.000
▼ 2.450.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|50.160.000
▲ 2.150.000
|56.160.000
▼ 1.750.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.630.000
▲ 2.330.000
|50.630.000
▼ 1.570.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.960.000
▲ 2.510.000
|44.960.000
▼ 1.390.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|136.400.000
▲ 100.000
|140.600.000
▲ 300.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|127.720.000
▼ 4.170.000
|133.920.000
▼ 4.170.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|129.500.000
▲ 500.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|126.760.000
▲ 790.000
|—
|4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|137.000.000
▲ 500.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|135.000.000
▲ 500.000
|140.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|134.800.000
▲ 500.000
|139.800.000
▲ 500.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 200.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
±0
|—
|5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|138.200.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|137.000.000
▲ 500.000
|141.000.000
▲ 500.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.700.000
▲ 50.000
|14.100.000
▲ 50.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|136.000.000
▲ 500.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|135.000.000
▲ 500.000
|140.000.000
▲ 500.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|134.900.000
▲ 500.000
|139.900.000
▲ 500.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|127.000.000
▼ 2.500.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|126.500.000
▼ 2.500.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|137.700.000
▲ 200.000
|141.200.000
▲ 200.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|137.700.000
▲ 200.000
|140.700.000
▲ 200.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|137.700.000
▲ 200.000
|140.700.000
▲ 200.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|137.600.000
▲ 200.000
|140.600.000
▲ 200.000
|Vàng trang sức 999
|135.100.000
▲ 200.000
|139.600.000
▲ 200.000
|Vàng trang sức 99
|133.848.000
▲ 198.000
|138.303.000
▲ 198.000
|Vàng trang sức 98
|132.496.000
▲ 196.000
|136.906.000
▲ 196.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|129.000.000
±0
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|139.500.000
±0
|141.000.000
±0
|Vàng 99,9%
|139.500.000
±0
|141.000.000
±0
|Vàng 9T85 (98,5%)
|125.500.000
±0
|127.500.000
±0
|Vàng 9T8 (98,0%)
|124.800.000
±0
|126.800.000
±0
|Vàng 95 (95,0%)
|121.000.000
±0
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|93.000.000
±0
|96.000.000
±0
|Vàng V68 (68,0%)
|81.500.000
±0
|84.500.000
±0
|Vàng 6T1 (61,0%)
|78.500.000
±0
|81.500.000
±0
|Vàng 14K (58,0%)
|72.500.000
±0
|75.500.000
±0
|Vàng 10K (41,0%)
|45.500.000
▼ 500.000
|48.500.000
▼ 500.000