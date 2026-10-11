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Giá vàng hôm nay 9999 10/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 10/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 vẫn tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần, dù từng giảm 500.000 đồng trong phiên trước. SJC hiện bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/11/2026: Giá vàng miếng tăng lên 141,2 triệu, vàng nhẫn có nơi chạm 141 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 tiếp tục đứng trên mốc 141 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu lớn, cao hơn cuối tuần 200.000 đồng. Đáng chú ý, vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng đạt 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sau phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng tại phần lớn doanh nghiệp, dù có thời điểm quay đầu giảm so với mức cao trong ngày. Hiện giá bán vàng miếng ở nhiều thương hiệu cùng đạt 141,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh.

SJC đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần. Trước đó, giá có nhịp giảm 500.000 đồng/lượng trong phiên nhưng vẫn kết thúc ở mức cao hơn cuối tuần. Với vàng nhẫn 9999, SJC hiện mua vào 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 138,2–141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ đang có mức mua vào 136,4 triệu đồng/lượng và bán ra 140,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 600.000 đồng ở chiều bán ra.

DOJI hiện mua vàng miếng với giá 138,2 triệu đồng/lượng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng so với cuối tuần. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, giá giao dịch ở mức 137–141 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại DOJI đang thấp hơn vàng miếng chỉ 200.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang niêm yết giá thu mua ở mức 136 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh đáng chú ý ở chiều mua vào vàng miếng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần, đạt 137 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 200.000 đồng, lên 141,2 triệu đồng/lượng. Đối với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999, giá hiện ở mức 135–140 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện đứng ở mức 137,7–141,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng được mua vào ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng, ở mức 140,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng không thay đổi giá vàng miếng so với lần cập nhật trước. Doanh nghiệp hiện mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Mức giá thu mua này cao hơn các thương hiệu còn lại trong nhóm khảo sát.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay vẫn giữ mức tăng so với cuối tuần, bất chấp nhịp điều chỉnh trong phiên trước. Với vàng miếng, giá bán tại nhiều doanh nghiệp đang ngang nhau, nhưng giá mua vào và khoảng cách giữa hai chiều vẫn có sự khác biệt.

Giá vàng hôm nayNgày 10/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến mới nhất
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC138,2141,2+200+200
Tập đoàn DOJI138,2141,2+200+200
Mi Hồng139,5141,0--
PNJ138,2141,2+200+200
Bảo Tín Minh Châu136,8141,2+300+200
Bảo Tín Mạnh Hải138,2141,2+200+200
Phú Quý137,7141,2+200+200
1. SJC - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136.800.000
▲ 300.000		140.800.000
▲ 300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ138.200.000
▲ 200.000		141.220.000
▲ 200.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ138.200.000
▲ 200.000		141.230.000
▲ 200.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136.800.000
▲ 300.000		140.900.000
▲ 300.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%134.800.000
▲ 300.000		139.800.000
▲ 300.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%131.416.000
▲ 297.000		138.416.000
▲ 297.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%95.210.000
▲ 225.000		105.010.000
▲ 225.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%85.424.000
▲ 205.000		95.224.000
▲ 205.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.637.000
▲ 183.000		85.437.000
▲ 183.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.862.000
▲ 175.000		81.662.000
▲ 175.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.652.000
▲ 125.000		58.452.000
▲ 125.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
2. DOJI - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL137.000.000
▲ 500.000		141.000.000
▲ 500.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng137.000.000
▲ 500.000		141.000.000
▲ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99.99135.000.000
▲ 500.000		139.000.000
▲ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9134.500.000
▲ 500.000		138.500.000
▲ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99132.700.000
▲ 500.000		137.000.000
▲ 500.000
3. PNJ - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
TPHCM PNJ136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
TPHCM SJC138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Hà Nội PNJ136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Đà Nẵng PNJ136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Đà Nẵng SJC138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Miền Tây PNJ136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Miền Tây SJC138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Tây Nguyên PNJ136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Tây Nguyên SJC138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Đông Nam Bộ PNJ136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Đông Nam Bộ SJC138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9130.200.000
▼ 4.500.000		135.000.000
▼ 4.200.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999130.070.000
▼ 4.490.000		134.870.000
▼ 4.190.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99127.450.000
▼ 4.160.000		133.650.000
▼ 4.160.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)117.460.000
▼ 3.850.000		123.660.000
▼ 3.850.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)95.250.000
▲ 750.000		101.250.000
▼ 3.150.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.800.000
▲ 1.040.000		91.800.000
▼ 2.860.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.750.000
▲ 1.170.000		87.750.000
▼ 2.730.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)76.350.000
▲ 1.340.000		82.350.000
▼ 2.560.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.980.000
▲ 1.450.000		78.980.000
▼ 2.450.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)50.160.000
▲ 2.150.000		56.160.000
▼ 1.750.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.630.000
▲ 2.330.000		50.630.000
▼ 1.570.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.960.000
▲ 2.510.000		44.960.000
▼ 1.390.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136.400.000
▲ 100.000		140.600.000
▲ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920127.720.000
▼ 4.170.000		133.920.000
▼ 4.170.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99129.500.000
▲ 500.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99126.760.000
▲ 790.000
4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC137.000.000
▲ 500.000		141.200.000
▲ 200.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9135.000.000
▲ 500.000		140.000.000
▲ 500.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9134.800.000
▲ 500.000		139.800.000
▲ 500.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU137.000.000
▲ 500.000		141.000.000
▲ 500.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU137.000.000
▲ 500.000		141.000.000
▲ 500.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU137.000.000
▲ 500.000		141.000.000
▲ 500.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 200.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)121.000.000
±0
5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)138.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)137.000.000
▲ 500.000		141.000.000
▲ 500.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.700.000
▲ 50.000		14.100.000
▲ 50.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH136.000.000
▲ 500.000
Vàng trang sức 24K (999.9)135.000.000
▲ 500.000		140.000.000
▲ 500.000
Vàng trang sức 24K (99.9)134.900.000
▲ 500.000		139.900.000
▲ 500.000
Vàng nguyên liệu 999,9127.000.000
▼ 2.500.000
Vàng nguyên liệu 99.9126.500.000
▼ 2.500.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC137.700.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9137.700.000
▲ 200.000		140.700.000
▲ 200.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9137.700.000
▲ 200.000		140.700.000
▲ 200.000
Phú quý 1 lượng 99.9137.600.000
▲ 200.000		140.600.000
▲ 200.000
Vàng trang sức 999135.100.000
▲ 200.000		139.600.000
▲ 200.000
Vàng trang sức 99133.848.000
▲ 198.000		138.303.000
▲ 198.000
Vàng trang sức 98132.496.000
▲ 196.000		136.906.000
▲ 196.000
Vàng 999.9 phi SJC129.000.000
±0
7. Mi Hồng - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC139.500.000
±0		141.000.000
±0
Vàng 99,9%139.500.000
±0		141.000.000
±0
Vàng 9T85 (98,5%)125.500.000
±0		127.500.000
±0
Vàng 9T8 (98,0%)124.800.000
±0		126.800.000
±0
Vàng 95 (95,0%)121.000.000
±0
Vàng V75 (75,0%)93.000.000
±0		96.000.000
±0
Vàng V68 (68,0%)81.500.000
±0		84.500.000
±0
Vàng 6T1 (61,0%)78.500.000
±0		81.500.000
±0
Vàng 14K (58,0%)72.500.000
±0		75.500.000
±0
Vàng 10K (41,0%)45.500.000
▼ 500.000		48.500.000
▼ 500.000
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          Giá vàng hôm nay 9999 10/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
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          Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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