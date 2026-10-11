Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 10/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 10/11/2026 vẫn tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần, dù từng giảm 500.000 đồng trong phiên trước. SJC hiện bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/11/2026: Giá vàng miếng tăng lên 141,2 triệu, vàng nhẫn có nơi chạm 141 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 tiếp tục đứng trên mốc 141 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu lớn, cao hơn cuối tuần 200.000 đồng. Đáng chú ý, vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng đạt 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sau phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng tại phần lớn doanh nghiệp, dù có thời điểm quay đầu giảm so với mức cao trong ngày. Hiện giá bán vàng miếng ở nhiều thương hiệu cùng đạt 141,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các đơn vị kinh doanh.

SJC đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần. Trước đó, giá có nhịp giảm 500.000 đồng/lượng trong phiên nhưng vẫn kết thúc ở mức cao hơn cuối tuần. Với vàng nhẫn 9999, SJC hiện mua vào 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 138,2–141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ đang có mức mua vào 136,4 triệu đồng/lượng và bán ra 140,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 600.000 đồng ở chiều bán ra.

DOJI hiện mua vàng miếng với giá 138,2 triệu đồng/lượng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng so với cuối tuần. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, giá giao dịch ở mức 137–141 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại DOJI đang thấp hơn vàng miếng chỉ 200.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang niêm yết giá thu mua ở mức 136 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh đáng chú ý ở chiều mua vào vàng miếng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần, đạt 137 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 200.000 đồng, lên 141,2 triệu đồng/lượng. Đối với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999, giá hiện ở mức 135–140 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện đứng ở mức 137,7–141,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng được mua vào ở mức 137,7 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng, ở mức 140,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng không thay đổi giá vàng miếng so với lần cập nhật trước. Doanh nghiệp hiện mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Mức giá thu mua này cao hơn các thương hiệu còn lại trong nhóm khảo sát.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay vẫn giữ mức tăng so với cuối tuần, bất chấp nhịp điều chỉnh trong phiên trước. Với vàng miếng, giá bán tại nhiều doanh nghiệp đang ngang nhau, nhưng giá mua vào và khoảng cách giữa hai chiều vẫn có sự khác biệt.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,2 141,2 +200 +200 Tập đoàn DOJI 138,2 141,2 +200 +200 Mi Hồng 139,5 141,0 - - PNJ 138,2 141,2 +200 +200 Bảo Tín Minh Châu 136,8 141,2 +300 +200 Bảo Tín Mạnh Hải 138,2 141,2 +200 +200 Phú Quý 137,7 141,2 +200 +200

1. SJC - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136.800.000

▲ 300.000 140.800.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 138.200.000

▲ 200.000 141.220.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138.200.000

▲ 200.000 141.230.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136.800.000

▲ 300.000 140.900.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.800.000

▲ 300.000 139.800.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.416.000

▲ 297.000 138.416.000

▲ 297.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.210.000

▲ 225.000 105.010.000

▲ 225.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.424.000

▲ 205.000 95.224.000

▲ 205.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.637.000

▲ 183.000 85.437.000

▲ 183.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.862.000

▲ 175.000 81.662.000

▲ 175.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.652.000

▲ 125.000 58.452.000

▲ 125.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000

2. DOJI - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 135.000.000

▲ 500.000 139.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 132.700.000

▲ 500.000 137.000.000

▲ 500.000

3. PNJ - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 TPHCM PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 TPHCM SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Đà Nẵng PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Đà Nẵng SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Miền Tây PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Miền Tây SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Tây Nguyên PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Tây Nguyên SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Đông Nam Bộ SJC 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 130.200.000

▼ 4.500.000 135.000.000

▼ 4.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 130.070.000

▼ 4.490.000 134.870.000

▼ 4.190.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 127.450.000

▼ 4.160.000 133.650.000

▼ 4.160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 117.460.000

▼ 3.850.000 123.660.000

▼ 3.850.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.250.000

▲ 750.000 101.250.000

▼ 3.150.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.800.000

▲ 1.040.000 91.800.000

▼ 2.860.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.750.000

▲ 1.170.000 87.750.000

▼ 2.730.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.350.000

▲ 1.340.000 82.350.000

▼ 2.560.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.980.000

▲ 1.450.000 78.980.000

▼ 2.450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.160.000

▲ 2.150.000 56.160.000

▼ 1.750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.630.000

▲ 2.330.000 50.630.000

▼ 1.570.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.960.000

▲ 2.510.000 44.960.000

▼ 1.390.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.400.000

▲ 100.000 140.600.000

▲ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.720.000

▼ 4.170.000 133.920.000

▼ 4.170.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.500.000

▲ 500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.760.000

▲ 790.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.000.000

▲ 500.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 135.000.000

▲ 500.000 140.000.000

▲ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 134.800.000

▲ 500.000 139.800.000

▲ 500.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 200.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

±0 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 138.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 137.000.000

▲ 500.000 141.000.000

▲ 500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.700.000

▲ 50.000 14.100.000

▲ 50.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 136.000.000

▲ 500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 135.000.000

▲ 500.000 140.000.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 134.900.000

▲ 500.000 139.900.000

▲ 500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 127.000.000

▼ 2.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 126.500.000

▼ 2.500.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 10/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.700.000

▲ 200.000 140.700.000

▲ 200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 137.700.000

▲ 200.000 140.700.000

▲ 200.000 Phú quý 1 lượng 99.9 137.600.000

▲ 200.000 140.600.000

▲ 200.000 Vàng trang sức 999 135.100.000

▲ 200.000 139.600.000

▲ 200.000 Vàng trang sức 99 133.848.000

▲ 198.000 138.303.000

▲ 198.000 Vàng trang sức 98 132.496.000

▲ 196.000 136.906.000

▲ 196.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.000.000

±0 —