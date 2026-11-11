Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 11/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 11/11/2026 tiếp tục ở dưới mốc 141 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Vàng nhẫn 9999 có nơi bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/11/2026: SJC, PNJ, DOJI cùng giảm 300.000 đồng, vàng nhẫn cao nhất 141,2 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 11/11/2026 đang ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, thấp hơn phiên trước 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý có giá bán 141,2 triệu đồng/lượng.

Sau đợt giảm trong phiên trước, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng về mức 140,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Riêng Mi Hồng giảm mạnh hơn, trong khi Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá mua vào.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cùng niêm yết ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cả bốn thương hiệu đều giảm 300.000 đồng/lượng ở hai chiều so với phiên trước, với chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Khác với mức giảm trên, Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều thu mua, lên 137 triệu đồng/lượng, nhưng lại giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống 140,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán còn 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng Phú Quý hiện giao dịch quanh mức 137,4 – 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp này là 3,5 triệu đồng/lượng.

Còn tại Mi Hồng, sau khi giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng miếng được đưa về mức 139 – 140,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều hiện ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,9 140,9 -300 -300 Tập đoàn DOJI 137,9 140,9 -300 -300 Mi Hồng 139,0 140,5 -500 -500 PNJ 137,9 140,9 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 137,0 140,9 +200 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 137,9 140,9 -300 -300 Phú Quý 137,4 140,9 -300 -300

1. SJC - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136.700.000

▼ 100.000 140.700.000

▼ 100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.900.000

▼ 300.000 140.920.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.900.000

▼ 300.000 140.930.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136.700.000

▼ 100.000 140.800.000

▼ 100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.000.000

▲ 200.000 139.700.000

▼ 100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.317.000

▼ 99.000 138.317.000

▼ 99.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.135.000

▼ 75.000 104.935.000

▼ 75.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.356.000

▼ 68.000 95.156.000

▼ 68.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.576.000

▼ 61.000 85.376.000

▼ 61.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.803.000

▼ 59.000 81.603.000

▼ 59.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.611.000

▼ 41.000 58.411.000

▼ 41.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000

2. PNJ - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Hà Nội PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Đà Nẵng PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Đà Nẵng SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Miền Tây PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Miền Tây SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Tây Nguyên PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Tây Nguyên SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Đông Nam Bộ SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 129.200.000

± 0 134.000.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 129.070.000

± 0 133.870.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.460.000

± 0 132.660.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.540.000

± 0 122.740.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.500.000

± 0 100.500.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.120.000

± 0 91.120.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.100.000

± 0 87.100.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.740.000

± 0 81.740.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.390.000

± 0 78.390.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.740.000

± 0 55.740.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.250.000

± 0 50.250.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.620.000

± 0 44.620.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.730.000

± 0 132.930.000

± 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 128.500.000

± 0 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 125.770.000

± 0 —

3. DOJI - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 137.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 137.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 135.200.000

▲ 200.000 139.200.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.700.000

▲ 200.000 138.700.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99 132.900.000

▲ 200.000 137.200.000

▲ 200.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 137.000.000

± 0 141.000.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.700.000

± 0 14.100.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 136.000.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 135.000.000

± 0 140.000.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 134.900.000

± 0 139.900.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 127.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 126.500.000

▼ 1.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.000.000

▲ 200.000 140.900.000

▼ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 135.000.000

▲ 200.000 140.000.000

▲ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 134.800.000

▲ 200.000 139.800.000

▲ 200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 200.000 141.000.000

▲ 200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 200.000 141.000.000

▲ 200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 200.000 141.000.000

▲ 200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24K) 121.200.000

▲ 200.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24K) 121.200.000

▲ 200.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.400.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.400.000

▼ 300.000 140.400.000

▼ 300.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 137.400.000

▼ 300.000 140.400.000

▼ 300.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 137.300.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Vàng trang sức 999 134.900.000

▼ 200.000 139.400.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 99 133.650.000

▼ 198.000 138.105.000

▼ 198.000 Vàng trang sức 98 132.300.000

▼ 196.000 136.710.000

▼ 196.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.000.000

± 0 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▼ 500.000 140.500.000

▼ 500.000 Vàng 99,9% 139.000.000

▼ 500.000 140.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 125.500.000

± 0 127.500.000

± 0 Vàng 9T8 (98,0%) 124.800.000

± 0 126.800.000

± 0 Vàng 95 (95,0%) 121.000.000

± 0 — Vàng V75 (75,0%) 93.000.000

± 0 96.000.000

± 0 Vàng V68 (68,0%) 81.500.000

± 0 84.500.000

± 0 Vàng 6T1 (61,0%) 78.500.000

± 0 81.500.000

± 0 Vàng 14K (58,0%) 72.500.000

± 0 75.500.000

± 0 Vàng 10K (41,0%) 45.500.000

± 0 48.500.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.000.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Vàng 18K (750) 95.120.000

± 0 100.620.000

± 0 Vàng trắng Au750 95.120.000

± 0 100.620.000

± 0

Giá nhẫn tròn trơn 9999 tại Phú Quý đang ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng. Giá bán thấp hơn Phú Quý 200.000 đồng/lượng, trong khi khoảng cách mua – bán cùng ở mức 4 triệu đồng.

Đối với SJC, vàng nhẫn 9999 giao dịch quanh mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá nhẫn 9999 tại PNJ hiện là 136,1 triệu đồng/lượng mua vào và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 4,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá thu mua vàng nhẫn 9999 ở mức 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 giảm sốc 1,6%, thị trường định giá 99% khả năng Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 lao dốc xuống 4.071,07 USD/ounce khi thị trường nâng mạnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Những tín hiệu chính sách mới khiến giá vàng mất hơn 1% chỉ trong phiên giao dịch.

Tính đến 18h53 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 1,6%, còn 4.071,07 USD/ounce. Cùng thời điểm, vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm 0,9%, giao dịch quanh 4.079,80 USD/ounce.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt điều chỉnh là phát biểu mới nhất của Thống đốc Fed Christopher Waller. Ông cho rằng Fed cần nâng chi phí vay ngắn hạn trong cuộc họp tháng 12, ngay cả khi báo cáo lạm phát tháng 10 cho thấy giá cả tăng chậm lại.

Trong trường hợp lạm phát diễn biến xấu hơn, Fed thậm chí nên cân nhắc mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, thay vì chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm như thông thường.

Thông điệp này lập tức tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 đã lên khoảng 99%.

Việc duy trì lãi suất ở mức cao thường không thuận lợi cho vàng. Dù được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý không mang lại lợi tức định kỳ, khiến sức hấp dẫn suy giảm khi các tài sản sinh lãi trở nên cạnh tranh hơn.

Trong khi đó, đồng USD ổn định trở lại sau vài phiên biến động, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng mạnh trong phiên giao dịch tại London.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo CPI Mỹ công bố lúc 20h30 ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, trước khi đón nhận dữ liệu giá sản xuất (PPI) vào thứ Sáu, ngày 13/11.

Theo khảo sát của Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI lõi tháng 10 tăng 0,2% so với tháng 9. Kết quả thực tế có thể tiếp tục làm thay đổi kỳ vọng chính sách của Fed và tác động đến diễn biến giá vàng.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 2,1% xuống 52,27 USD/ounce, còn palladium giảm 1,3% về 1.027,97 USD/ounce.