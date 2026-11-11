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Giá vàng hôm nay 9999 11/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 11/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 11/11/2026 tiếp tục ở dưới mốc 141 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Vàng nhẫn 9999 có nơi bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/11/2026: SJC, PNJ, DOJI cùng giảm 300.000 đồng, vàng nhẫn cao nhất 141,2 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 11/11/2026 đang ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, thấp hơn phiên trước 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý có giá bán 141,2 triệu đồng/lượng.

Sau đợt giảm trong phiên trước, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng về mức 140,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Riêng Mi Hồng giảm mạnh hơn, trong khi Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá mua vào.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cùng niêm yết ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cả bốn thương hiệu đều giảm 300.000 đồng/lượng ở hai chiều so với phiên trước, với chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Khác với mức giảm trên, Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều thu mua, lên 137 triệu đồng/lượng, nhưng lại giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống 140,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán còn 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng Phú Quý hiện giao dịch quanh mức 137,4 – 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp này là 3,5 triệu đồng/lượng.

Còn tại Mi Hồng, sau khi giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng miếng được đưa về mức 139 – 140,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều hiện ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 11/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến mới nhất
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC137,9140,9-300-300
Tập đoàn DOJI137,9140,9-300-300
Mi Hồng139,0140,5-500-500
PNJ137,9140,9-300-300
Bảo Tín Minh Châu137,0140,9+200-300
Bảo Tín Mạnh Hải137,9140,9-300-300
Phú Quý137,4140,9-300-300
1. SJC - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136.700.000
▼ 100.000		140.700.000
▼ 100.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ137.900.000
▼ 300.000		140.920.000
▼ 300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ137.900.000
▼ 300.000		140.930.000
▼ 300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136.700.000
▼ 100.000		140.800.000
▼ 100.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%135.000.000
▲ 200.000		139.700.000
▼ 100.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%131.317.000
▼ 99.000		138.317.000
▼ 99.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%95.135.000
▼ 75.000		104.935.000
▼ 75.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%85.356.000
▼ 68.000		95.156.000
▼ 68.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.576.000
▼ 61.000		85.376.000
▼ 61.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.803.000
▼ 59.000		81.603.000
▼ 59.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.611.000
▼ 41.000		58.411.000
▼ 41.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
2. PNJ - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
TP. Hồ Chí Minh PNJ136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
TP. Hồ Chí Minh SJC137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Hà Nội PNJ136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Đà Nẵng PNJ136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Đà Nẵng SJC137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Miền Tây PNJ136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Miền Tây SJC137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Tây Nguyên PNJ136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Tây Nguyên SJC137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Đông Nam Bộ PNJ136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Đông Nam Bộ SJC137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9129.200.000
± 0		134.000.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999129.070.000
± 0		133.870.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99126.460.000
± 0		132.660.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)116.540.000
± 0		122.740.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.500.000
± 0		100.500.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.120.000
± 0		91.120.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.100.000
± 0		87.100.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.740.000
± 0		81.740.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.390.000
± 0		78.390.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.740.000
± 0		55.740.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.250.000
± 0		50.250.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.620.000
± 0		44.620.000
± 0
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136.100.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920126.730.000
± 0		132.930.000
± 0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99128.500.000
± 0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99125.770.000
± 0
3. DOJI - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL137.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng137.200.000
▲ 200.000		141.200.000
▲ 200.000
Hà Nội Nữ trang 99.99135.200.000
▲ 200.000		139.200.000
▲ 200.000
Hà Nội Nữ trang 99.9134.700.000
▲ 200.000		138.700.000
▲ 200.000
Hà Nội Nữ trang 99132.900.000
▲ 200.000		137.200.000
▲ 200.000
4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)137.900.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)137.000.000
± 0		141.000.000
± 0
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.700.000
± 0		14.100.000
± 0
Nhẫn tròn 999.9 BTMH136.000.000
± 0
Vàng trang sức 24K (999.9)135.000.000
± 0		140.000.000
± 0
Vàng trang sức 24K (99.9)134.900.000
± 0		139.900.000
± 0
Vàng nguyên liệu 999,9127.000.000
▼ 1.000.000
Vàng nguyên liệu 99.9126.500.000
▼ 1.000.000
5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC137.000.000
▲ 200.000		140.900.000
▼ 300.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9135.000.000
▲ 200.000		140.000.000
▲ 200.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9134.800.000
▲ 200.000		139.800.000
▲ 200.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU137.000.000
▲ 200.000		141.000.000
▲ 200.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU137.000.000
▲ 200.000		141.000.000
▲ 200.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU137.000.000
▲ 200.000		141.000.000
▲ 200.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24K)121.200.000
▲ 200.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24K)121.200.000
▲ 200.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC137.400.000
▼ 300.000		140.900.000
▼ 300.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9137.400.000
▼ 300.000		140.400.000
▼ 300.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9137.400.000
▼ 300.000		140.400.000
▼ 300.000
Phú Quý 1 lượng 99.9137.300.000
▼ 300.000		140.300.000
▼ 300.000
Vàng trang sức 999134.900.000
▼ 200.000		139.400.000
▼ 200.000
Vàng trang sức 99133.650.000
▼ 198.000		138.105.000
▼ 198.000
Vàng trang sức 98132.300.000
▼ 196.000		136.710.000
▼ 196.000
Vàng 999.9 phi SJC129.000.000
± 0
7. Mi Hồng - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC139.000.000
▼ 500.000		140.500.000
▼ 500.000
Vàng 99,9%139.000.000
▼ 500.000		140.500.000
▼ 500.000
Vàng 9T85 (98,5%)125.500.000
± 0		127.500.000
± 0
Vàng 9T8 (98,0%)124.800.000
± 0		126.800.000
± 0
Vàng 95 (95,0%)121.000.000
± 0
Vàng V75 (75,0%)93.000.000
± 0		96.000.000
± 0
Vàng V68 (68,0%)81.500.000
± 0		84.500.000
± 0
Vàng 6T1 (61,0%)78.500.000
± 0		81.500.000
± 0
Vàng 14K (58,0%)72.500.000
± 0		75.500.000
± 0
Vàng 10K (41,0%)45.500.000
± 0		48.500.000
± 0
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 11/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC137.000.000
▲ 500.000		140.500.000
▲ 500.000
Vàng 18K (750)95.120.000
± 0		100.620.000
± 0
Vàng trắng Au75095.120.000
± 0		100.620.000
± 0

Giá nhẫn tròn trơn 9999 tại Phú Quý đang ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng. Giá bán thấp hơn Phú Quý 200.000 đồng/lượng, trong khi khoảng cách mua – bán cùng ở mức 4 triệu đồng.

Đối với SJC, vàng nhẫn 9999 giao dịch quanh mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá nhẫn 9999 tại PNJ hiện là 136,1 triệu đồng/lượng mua vào và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 4,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá thu mua vàng nhẫn 9999 ở mức 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 giảm sốc 1,6%, thị trường định giá 99% khả năng Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 lao dốc xuống 4.071,07 USD/ounce khi thị trường nâng mạnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Những tín hiệu chính sách mới khiến giá vàng mất hơn 1% chỉ trong phiên giao dịch.

Tính đến 18h53 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 1,6%, còn 4.071,07 USD/ounce. Cùng thời điểm, vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm 0,9%, giao dịch quanh 4.079,80 USD/ounce.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt điều chỉnh là phát biểu mới nhất của Thống đốc Fed Christopher Waller. Ông cho rằng Fed cần nâng chi phí vay ngắn hạn trong cuộc họp tháng 12, ngay cả khi báo cáo lạm phát tháng 10 cho thấy giá cả tăng chậm lại.

Trong trường hợp lạm phát diễn biến xấu hơn, Fed thậm chí nên cân nhắc mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm, thay vì chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm như thông thường.

Thông điệp này lập tức tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 đã lên khoảng 99%.

Việc duy trì lãi suất ở mức cao thường không thuận lợi cho vàng. Dù được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý không mang lại lợi tức định kỳ, khiến sức hấp dẫn suy giảm khi các tài sản sinh lãi trở nên cạnh tranh hơn.

Trong khi đó, đồng USD ổn định trở lại sau vài phiên biến động, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng mạnh trong phiên giao dịch tại London.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo CPI Mỹ công bố lúc 20h30 ngày 10/11 theo giờ Việt Nam, trước khi đón nhận dữ liệu giá sản xuất (PPI) vào thứ Sáu, ngày 13/11.

Theo khảo sát của Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI lõi tháng 10 tăng 0,2% so với tháng 9. Kết quả thực tế có thể tiếp tục làm thay đổi kỳ vọng chính sách của Fed và tác động đến diễn biến giá vàng.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 2,1% xuống 52,27 USD/ounce, còn palladium giảm 1,3% về 1.027,97 USD/ounce.

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