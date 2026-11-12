Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 12/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 12/11/2026: Vàng miếng SJC giữ mốc 140 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 bán ra cao nhất 139,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/11/2026: SJC trở lại mốc 140 triệu đồng, nhiều thương hiệu vẫn giảm tới 1,4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 12/11/2026 ghi nhận vàng miếng SJC ở mức 137 – 140 triệu đồng/lượng sau nhịp phục hồi cuối phiên trước. Dù tăng trở lại 500.000 đồng/lượng, giá vàng vẫn thấp hơn phiên liền trước 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 có giá bán ra từ 138,5 – 139,8 triệu đồng/lượng hôm nay.

Tại SJC, vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên giao dịch trước, doanh nghiệp đã nâng giá thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều sau đợt giảm mạnh đầu ngày. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn phiên liền trước đó 900.000 đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng đưa giá vàng miếng về mức 137 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên trước, cả hai chiều đều giảm 900.000 đồng/lượng, trong khi khoảng cách giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng.

Đối với DOJI, mức điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng đã đưa giá vàng miếng xuống còn 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Giá bán ra hiện ở mức 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn tương ứng 900.000 đồng so với phiên liền trước.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vàng miếng với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều thấp hơn 900.000 đồng/lượng so với phiên trước, dù thị trường đã xuất hiện nhịp tăng trở lại vào cuối phiên.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, mất 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 135,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 1,4 triệu đồng, hiện đứng ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý đang niêm yết vàng miếng ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá thu mua giảm 700.000 đồng, còn giá bán giảm 900.000 đồng/lượng.

Ở Mi Hồng, sau khi giảm 800.000 đồng/lượng tại cả hai chiều trong phiên trước, vàng miếng hiện có giá mua vào 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 139,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại doanh nghiệp này là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 12/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135,8 139,8 -900 -900 Tập đoàn DOJI 135,8 139,8 -900 -900 Mi Hồng 138,2 139,7 -800 -800 PNJ 135,8 139,8 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 135,5 139,5 -1300 -1400 Bảo Tín Mạnh Hải 135,8 139,8 -900 -900 Phú Quý 136,7 140,0 -700 -900

1. SJC - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135.800.000

▼ 900.000 139.800.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.000.000

▼ 900.000 140.020.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.000.000

▼ 900.000 140.030.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135.800.000

▼ 900.000 139.900.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.100.000

▼ 900.000 138.800.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.426.000

▼ 891.000 137.426.000

▼ 891.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.460.000

▼ 675.000 104.260.000

▼ 675.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.743.000

▼ 613.000 94.543.000

▼ 613.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.026.000

▼ 550.000 84.826.000

▼ 550.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.278.000

▼ 525.000 81.078.000

▼ 525.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.235.000

▼ 376.000 58.035.000

▼ 376.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000

2. PNJ - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 TPHCM PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 TPHCM SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Hà Nội PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Miền Tây PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Miền Tây SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Tây Nguyên PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Tây Nguyên SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Đông Nam Bộ PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Đông Nam Bộ SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 127.640.000

▼ 1.560.000 132.440.000

▼ 1.560.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 127.510.000

▼ 1.560.000 132.310.000

▼ 1.560.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 124.920.000

▼ 1.540.000 131.120.000

▼ 1.540.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 115.120.000

▼ 1.420.000 121.320.000

▼ 1.420.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 93.330.000

▼ 1.170.000 99.330.000

▼ 1.170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.060.000

▼ 1.060.000 90.060.000

▼ 1.060.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.090.000

▼ 1.010.000 86.090.000

▼ 1.010.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.790.000

▼ 950.000 80.790.000

▼ 950.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.480.000

▼ 910.000 77.480.000

▼ 910.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.100.000

▼ 640.000 55.100.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.670.000

▼ 580.000 49.670.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.100.000

▼ 520.000 44.100.000

▼ 520.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 125.180.000

▼ 1.550.000 131.380.000

▼ 1.550.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 127.000.000

▼ 1.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 124.280.000

▼ 1.490.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 135.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 135.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 134.500.000

▼ 500.000 138.500.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.000.000

▼ 500.000 138.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 132.200.000

▼ 500.000 136.500.000

▼ 500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 135.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.550.000

▼ 150.000 13.950.000

▼ 150.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 134.500.000

▼ 1.500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 133.500.000

▼ 1.500.000 138.500.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 133.400.000

▼ 1.500.000 138.400.000

▼ 1.500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 125.500.000

▼ 1.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.000.000

▼ 1.500.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội - Vàng miếng SJC 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.400.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 133.500.000

▼ 1.300.000 138.500.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 133.300.000

▼ 1.300.000 138.300.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.300.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 120.000.000

▼ 1.200.000 — Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24K) 120.000.000

▼ 1.200.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.700.000

▼ 700.000 140.000.000

▼ 900.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 136.700.000

▼ 700.000 139.700.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 136.700.000

▼ 700.000 139.700.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 136.600.000

▼ 700.000 139.600.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 133.900.000

▼ 1.000.000 138.400.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 132.660.000

▼ 990.000 137.115.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 131.320.000

▼ 980.000 135.730.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 128.000.000

▼ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.200.000

▼ 800.000 139.700.000

▼ 800.000 Vàng 99,9% 138.200.000

▼ 800.000 139.700.000

▼ 800.000 Vàng 9T85 (98,5%) 124.500.000

▼ 1.000.000 126.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.800.000

▼ 1.000.000 125.800.000

▼ 1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 120.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 92.500.000

▼ 500.000 95.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 81.000.000

▼ 500.000 84.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 78.000.000

▼ 500.000 81.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 72.000.000

▼ 500.000 75.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.500.000

±0 48.500.000

±0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

▼ 500.000 139.500.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 94.730.000

±0 100.230.000

±0 Vàng trắng Au750 94.730.000

±0 100.230.000

±0

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra đối với sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết chiều mua vào của vàng nhẫn 9999 tại 134,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 135,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 136,7 – 139,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), với chênh lệch giữa hai chiều là 3 triệu đồng.

Đối với PNJ, vàng nhẫn 9999 được mua vào ở mức 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 138,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều ở mức 4,2 triệu đồng.

Cuối cùng, SJC đang niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,8 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau cú lao dốc 3%, Fed tiếp tục gây sức ép

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/11, lấy lại một phần mức giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn chịu áp lực khi lạm phát Mỹ vượt dự báo, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 12h43 GMT (19h43 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.042,71 USD/ounce. Đà phục hồi diễn ra sau khi kim loại quý mất khoảng 3% trong phiên 10/11, có thời điểm xuống 4.013,29 USD/ounce.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng vàng giao tháng 12 tại Mỹ tăng 0,51%, đạt 4.050,70 USD/ounce.

Theo ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, giá vàng đang có nhịp hồi phục nhẹ sau đợt bán tháo xuất phát từ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Dù vậy, triển vọng tăng giá vẫn gặp trở ngại lớn khi thị trường dự báo Fed còn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Số liệu công bố ngày 10/11 cho thấy CPI tháng 10 của Mỹ tăng 0,4%, vượt mức dự báo 0,3% trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế do Reuters thực hiện.

Diễn biến này khiến giới giao dịch nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lên 100%, theo công cụ FedWatch của CME. Khả năng ngân hàng trung ương Mỹ thực hiện bước tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm cũng được đánh giá cao hơn.

Trước khi báo cáo lạm phát được công bố, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông có thể cân nhắc nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm nếu lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,3%.

Các quan chức khác cũng phát đi thông điệp cứng rắn. Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson đề cập khả năng tiếp tục nâng lãi suất theo từng bước, trong khi Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm soát lạm phát vẫn chưa hoàn tất.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại khiến kim loại quý giảm sức hấp dẫn do không mang lại thu nhập từ lãi.

Ở nhóm kim loại quý khác, palladium tăng mạnh 5,2%, lên 1.078,56 USD/ounce, đồng thời ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 22/10.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định đà tăng của palladium chủ yếu đến từ hoạt động mua bù vị thế bán và điều chỉnh danh mục sau