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Giá vàng hôm nay 9999 12/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 12/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 12/11/2026: Vàng miếng SJC giữ mốc 140 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 bán ra cao nhất 139,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/11/2026: SJC trở lại mốc 140 triệu đồng, nhiều thương hiệu vẫn giảm tới 1,4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 12/11/2026 ghi nhận vàng miếng SJC ở mức 137 – 140 triệu đồng/lượng sau nhịp phục hồi cuối phiên trước. Dù tăng trở lại 500.000 đồng/lượng, giá vàng vẫn thấp hơn phiên liền trước 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 có giá bán ra từ 138,5 – 139,8 triệu đồng/lượng hôm nay.

Tại SJC, vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên giao dịch trước, doanh nghiệp đã nâng giá thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều sau đợt giảm mạnh đầu ngày. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn phiên liền trước đó 900.000 đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng đưa giá vàng miếng về mức 137 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên trước, cả hai chiều đều giảm 900.000 đồng/lượng, trong khi khoảng cách giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng.

Đối với DOJI, mức điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng đã đưa giá vàng miếng xuống còn 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Giá bán ra hiện ở mức 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn tương ứng 900.000 đồng so với phiên liền trước.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vàng miếng với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều thấp hơn 900.000 đồng/lượng so với phiên trước, dù thị trường đã xuất hiện nhịp tăng trở lại vào cuối phiên.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, mất 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 135,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 1,4 triệu đồng, hiện đứng ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý đang niêm yết vàng miếng ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá thu mua giảm 700.000 đồng, còn giá bán giảm 900.000 đồng/lượng.

Mi Hồng, sau khi giảm 800.000 đồng/lượng tại cả hai chiều trong phiên trước, vàng miếng hiện có giá mua vào 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 139,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại doanh nghiệp này là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 12/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến mới nhất
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC135,8139,8-900-900
Tập đoàn DOJI135,8139,8-900-900
Mi Hồng138,2139,7-800-800
PNJ135,8139,8-900-900
Bảo Tín Minh Châu135,5139,5-1300-1400
Bảo Tín Mạnh Hải135,8139,8-900-900
Phú Quý136,7140,0-700-900
1. SJC - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ135.800.000
▼ 900.000		139.800.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ137.000.000
▼ 900.000		140.020.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ137.000.000
▼ 900.000		140.030.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ135.800.000
▼ 900.000		139.900.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%134.100.000
▼ 900.000		138.800.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%130.426.000
▼ 891.000		137.426.000
▼ 891.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%94.460.000
▼ 675.000		104.260.000
▼ 675.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%84.743.000
▼ 613.000		94.543.000
▼ 613.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.026.000
▼ 550.000		84.826.000
▼ 550.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.278.000
▼ 525.000		81.078.000
▼ 525.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.235.000
▼ 376.000		58.035.000
▼ 376.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
2. PNJ - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
TPHCM PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
TPHCM SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Hà Nội PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Đà Nẵng PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Đà Nẵng SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Miền Tây PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Miền Tây SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Tây Nguyên PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Tây Nguyên SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Đông Nam Bộ PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Đông Nam Bộ SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9127.640.000
▼ 1.560.000		132.440.000
▼ 1.560.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999127.510.000
▼ 1.560.000		132.310.000
▼ 1.560.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99124.920.000
▼ 1.540.000		131.120.000
▼ 1.540.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)115.120.000
▼ 1.420.000		121.320.000
▼ 1.420.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)93.330.000
▼ 1.170.000		99.330.000
▼ 1.170.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)84.060.000
▼ 1.060.000		90.060.000
▼ 1.060.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)80.090.000
▼ 1.010.000		86.090.000
▼ 1.010.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)74.790.000
▼ 950.000		80.790.000
▼ 950.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)71.480.000
▼ 910.000		77.480.000
▼ 910.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.100.000
▼ 640.000		55.100.000
▼ 640.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.670.000
▼ 580.000		49.670.000
▼ 580.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.100.000
▼ 520.000		44.100.000
▼ 520.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920125.180.000
▼ 1.550.000		131.380.000
▼ 1.550.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99127.000.000
▼ 1.500.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99124.280.000
▼ 1.490.000
3. DOJI - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL135.500.000
▼ 1.500.000		139.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng135.500.000
▼ 1.500.000		139.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.99134.500.000
▼ 500.000		138.500.000
▼ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9134.000.000
▼ 500.000		138.000.000
▼ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99132.200.000
▼ 500.000		136.500.000
▼ 500.000
4. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)135.500.000
▼ 1.500.000		139.500.000
▼ 1.500.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.550.000
▼ 150.000		13.950.000
▼ 150.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH134.500.000
▼ 1.500.000
Vàng trang sức 24K (999.9)133.500.000
▼ 1.500.000		138.500.000
▼ 1.500.000
Vàng trang sức 24K (99.9)133.400.000
▼ 1.500.000		138.400.000
▼ 1.500.000
Vàng nguyên liệu 999,9125.500.000
▼ 1.500.000
Vàng nguyên liệu 99.9125.000.000
▼ 1.500.000
5. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội - Vàng miếng SJC135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.400.000
Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9133.500.000
▼ 1.300.000		138.500.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9133.300.000
▼ 1.300.000		138.300.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.300.000
Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K)120.000.000
▼ 1.200.000
Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24K)120.000.000
▼ 1.200.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.700.000
▼ 700.000		140.000.000
▼ 900.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9136.700.000
▼ 700.000		139.700.000
▼ 700.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9136.700.000
▼ 700.000		139.700.000
▼ 700.000
Phú Quý 1 lượng 99.9136.600.000
▼ 700.000		139.600.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 999133.900.000
▼ 1.000.000		138.400.000
▼ 1.000.000
Vàng trang sức 99132.660.000
▼ 990.000		137.115.000
▼ 990.000
Vàng trang sức 98131.320.000
▼ 980.000		135.730.000
▼ 980.000
Vàng 999.9 phi SJC128.000.000
▼ 1.000.000
7. Mi Hồng - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC138.200.000
▼ 800.000		139.700.000
▼ 800.000
Vàng 99,9%138.200.000
▼ 800.000		139.700.000
▼ 800.000
Vàng 9T85 (98,5%)124.500.000
▼ 1.000.000		126.500.000
▼ 1.000.000
Vàng 9T8 (98,0%)123.800.000
▼ 1.000.000		125.800.000
▼ 1.000.000
Vàng 95 (95,0%)120.000.000
▼ 1.000.000
Vàng V75 (75,0%)92.500.000
▼ 500.000		95.500.000
▼ 500.000
Vàng V68 (68,0%)81.000.000
▼ 500.000		84.000.000
▼ 500.000
Vàng 6T1 (61,0%)78.000.000
▼ 500.000		81.000.000
▼ 500.000
Vàng 14K (58,0%)72.000.000
▼ 500.000		75.000.000
▼ 500.000
Vàng 10K (41,0%)45.500.000
±0		48.500.000
±0
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 12/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.000.000
▼ 500.000		139.500.000
▼ 500.000
Vàng 18K (750)94.730.000
±0		100.230.000
±0
Vàng trắng Au75094.730.000
±0		100.230.000
±0

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 138,5 triệu đồng/lượng bán ra đối với sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết chiều mua vào của vàng nhẫn 9999 tại 134,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 135,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 136,7 – 139,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), với chênh lệch giữa hai chiều là 3 triệu đồng.

Đối với PNJ, vàng nhẫn 9999 được mua vào ở mức 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 138,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều ở mức 4,2 triệu đồng.

Cuối cùng, SJC đang niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,8 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau cú lao dốc 3%, Fed tiếp tục gây sức ép

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/11, lấy lại một phần mức giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn chịu áp lực khi lạm phát Mỹ vượt dự báo, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 12h43 GMT (19h43 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.042,71 USD/ounce. Đà phục hồi diễn ra sau khi kim loại quý mất khoảng 3% trong phiên 10/11, có thời điểm xuống 4.013,29 USD/ounce.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng vàng giao tháng 12 tại Mỹ tăng 0,51%, đạt 4.050,70 USD/ounce.

Theo ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, giá vàng đang có nhịp hồi phục nhẹ sau đợt bán tháo xuất phát từ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Dù vậy, triển vọng tăng giá vẫn gặp trở ngại lớn khi thị trường dự báo Fed còn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Số liệu công bố ngày 10/11 cho thấy CPI tháng 10 của Mỹ tăng 0,4%, vượt mức dự báo 0,3% trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế do Reuters thực hiện.

Diễn biến này khiến giới giao dịch nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lên 100%, theo công cụ FedWatch của CME. Khả năng ngân hàng trung ương Mỹ thực hiện bước tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm cũng được đánh giá cao hơn.

Trước khi báo cáo lạm phát được công bố, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông có thể cân nhắc nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm nếu lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,3%.

Các quan chức khác cũng phát đi thông điệp cứng rắn. Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson đề cập khả năng tiếp tục nâng lãi suất theo từng bước, trong khi Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm soát lạm phát vẫn chưa hoàn tất.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại khiến kim loại quý giảm sức hấp dẫn do không mang lại thu nhập từ lãi.

Ở nhóm kim loại quý khác, palladium tăng mạnh 5,2%, lên 1.078,56 USD/ounce, đồng thời ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 22/10.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định đà tăng của palladium chủ yếu đến từ hoạt động mua bù vị thế bán và điều chỉnh danh mục sau

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