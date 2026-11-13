Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 13/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 13/11/2026 tiếp tục giảm mạnh khi SJC, PNJ và DOJI cùng về mức 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng so với phiên trước. Riêng Mi Hồng mất tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/11/2026: SJC, PNJ, DOJI giảm 1 triệu đồng, vàng nhẫn có nơi bán gần 139 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 13/11/2026 ghi nhận đà giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn khi vàng miếng SJC, PNJ và DOJI cùng về 139 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Mi Hồng giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC vẫn được niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp có giá mua vào 134,8 triệu đồng/lượng và bán ra 138,8 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán.

DOJI cũng ghi nhận mức giảm tương tự đối với vàng miếng SJC. Sau điều chỉnh, giá mua vào còn 136 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên trước 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp niêm yết mức 134,5–138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, PNJ Hà Nội đưa giá vàng miếng về 136–139 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Riêng vàng nhẫn, hai mức giá được cung cấp là 133,7 triệu đồng và 137,9 triệu đồng/lượng, nhưng thông tin về chiều mua - bán cần được kiểm tra lại.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 136–139 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp ghi nhận giá mua vào ở mức 133,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có mức giảm giá vàng miếng khác biệt so với nhiều doanh nghiệp. Giá mua vào giảm 800.000 đồng/lượng xuống 134,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra mất 1 triệu đồng/lượng, về 139 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch lên tới 4,3 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 132,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua - bán lên tới 5 triệu đồng/lượng, cao hơn mức chênh lệch tại SJC và DOJI.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên trước, hiện ở mức 135,7–139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, nhẫn tròn 9999 được giao dịch tại mức 135,7 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra. Đáng chú ý, giá thu mua vàng nhẫn tại Phú Quý đang ngang với vàng miếng, nhưng giá bán thấp hơn 300.000 đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở nhóm vàng miếng. Doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống 137 triệu đồng/lượng và giá bán ra còn 138,5 triệu đồng/lượng.

Dù giảm mạnh hơn SJC và DOJI, Mi Hồng vẫn có giá thu mua cao nhất trong nhóm doanh nghiệp khảo sát. Ngược lại, giá bán tại đây thấp hơn phần lớn thương hiệu 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 13/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,8 138,8 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 134,8 138,8 -1000 -1000 Mi Hồng 137,3 138,8 -900 -900 PNJ 134,8 138,8 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 134,7 139,0 -800 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 134,8 138,8 -1000 -1000 Phú Quý 135,7 139,0 -1000 -1000

1. SJC - Cập nhật: 13/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134.800.000

▼ 1.000.000 138.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 136.000.000

▼ 1.000.000 139.020.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136.000.000

▼ 1.000.000 139.030.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134.800.000

▼ 1.000.000 138.900.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 133.100.000

▼ 1.000.000 137.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 129.436.000

▼ 990.000 136.436.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 93.710.000

▼ 750.000 103.510.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.063.000

▼ 680.000 93.863.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 74.416.000

▼ 610.000 84.216.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.695.000

▼ 583.000 80.495.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.818.000

▼ 417.000 57.618.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 13/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 TPHCM SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Miền Tây SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 126.630.000

▼ 1.010.000 131.430.000

▼ 1.010.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 126.500.000

▼ 1.010.000 131.300.000

▼ 1.010.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 123.920.000

▼ 1.000.000 130.120.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 114.190.000

▼ 930.000 120.390.000

▼ 930.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 92.570.000

▼ 760.000 98.570.000

▼ 760.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 83.370.000

▼ 690.000 89.370.000

▼ 690.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 79.430.000

▼ 660.000 85.430.000

▼ 660.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.170.000

▼ 620.000 80.170.000

▼ 620.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 70.890.000

▼ 590.000 76.890.000

▼ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.670.000

▼ 430.000 54.670.000

▼ 430.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.290.000

▼ 380.000 49.290.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.770.000

▼ 330.000 43.770.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 124.180.000

▼ 1.000.000 130.380.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 126.000.000

▼ 1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 123.290.000

▼ 990.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 13/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 134.500.000

▼ 1.000.000 138.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 134.500.000

▼ 1.000.000 138.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 133.500.000

▼ 1.000.000 137.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 133.000.000

▼ 1.000.000 137.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 131.200.000

▼ 1.000.000 135.500.000

▼ 1.000.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.470.000

▼ 80.000 13.870.000

▼ 80.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 133.700.000

▼ 800.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 132.700.000

▼ 800.000 137.700.000

▼ 800.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 132.600.000

▼ 800.000 137.600.000

▼ 800.000 Vàng nguyên liệu 999,9 124.500.000

▼ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 124.000.000

▼ 1.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 13/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 134.700.000

▼ 800.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 132.700.000

▼ 800.000 137.700.000

▼ 800.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 132.500.000

▼ 800.000 137.500.000

▼ 800.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 119.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 119.000.000

▼ 1.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 13/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.700.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 135.700.000

▼ 1.000.000 138.700.000

▼ 1.000.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 135.700.000

▼ 1.000.000 138.700.000

▼ 1.000.000 Phú quý 1 lượng 99.9 135.600.000

▼ 1.000.000 138.600.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 999 132.900.000

▼ 1.000.000 137.400.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 131.670.000

▼ 990.000 136.125.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 130.340.000

▼ 980.000 134.750.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 127.000.000

▼ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 13/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.300.000

▼ 900.000 138.800.000

▼ 900.000 Vàng 99,9% 137.300.000

▼ 900.000 138.800.000

▼ 900.000 Vàng 9T85 (98,5%) 123.200.000

▼ 1.300.000 125.200.000

▼ 1.300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 122.500.000

▼ 1.300.000 124.500.000

▼ 1.300.000 Vàng 95 (95,0%) 118.700.000

▼ 1.300.000 — Vàng V75 (75,0%) 91.500.000

▼ 1.000.000 94.500.000

▼ 1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 80.000.000

▼ 1.000.000 83.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 77.000.000

▼ 1.000.000 80.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 71.000.000

▼ 1.000.000 74.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 45.500.000

± 0 48.500.000

± 0

Sau đợt giảm giá, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng được bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết thấp hơn, ở mức 138,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, ở chiều mua vào, giá vàng giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt rõ rệt. Mi Hồng mua vào cao nhất với 137 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu chỉ thu mua ở mức 134,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC đang bán ra 138,8 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và DOJI là 138,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 137,7 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp không chênh lệch quá lớn ở chiều bán ra. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn là yếu tố đáng lưu ý, đặc biệt khi thị trường liên tục điều chỉnh giảm.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/11/2026: Rơi xuống đáy hơn một tuần, đồng USD tăng lên đỉnh 19 tháng

Giá vàng thế giới hôm nay 12/11/2026 tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần khi đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất ngày càng lớn. Vàng giao ngay mất 0,7%, lùi về 3.959,03 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 12/11 tiếp tục chịu sức ép sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, cùng những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed. Diễn biến này khiến giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi suất ngay trong tháng 12.

Tính đến 7h32 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 3.959,03 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/11. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,9%, còn 3.964,50 USD/ounce.

Áp lực đối với kim loại quý càng lớn khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các đồng tiền chủ chốt. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định giá vàng đã trải qua đợt điều chỉnh đáng kể trong những ngày gần đây, chủ yếu do lạm phát Mỹ tăng và kỳ vọng nâng lãi suất. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa cho thấy một xu hướng tiếp diễn thực sự rõ ràng.

Trước đó, số liệu công bố ngày 10/11 cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 10 tăng mạnh hơn dự kiến. Cùng với tín hiệu thắt chặt chính sách từ các quan chức Fed, khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 đã được thị trường đánh giá cao hơn.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện tính đến kịch bản Fed nâng lãi suất trong tháng 12/2026 và tiếp tục có một đợt tăng khác vào tháng 3/2027.

Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất tăng lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất định kỳ.

Trong ngắn hạn, thị trường đang chờ báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 13/11, để có thêm cơ sở đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia OCBC cho rằng giá vàng vẫn đối mặt với rủi ro biến động theo cả hai chiều. Giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối thị trường. Dù môi trường kinh tế vĩ mô đang kém thuận lợi hơn, ngân hàng này chưa chuyển sang quan điểm bi quan đối với triển vọng trung hạn của vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, palladium tăng 0,5%, lên 1.032,83 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/10 trong phiên trước.