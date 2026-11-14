Giá vàng hôm nay 9999 14/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 14/11/2026 đang được niêm yết bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng. SJC, PNJ, DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng có giá thu mua cao nhất.
Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Vàng miếng đồng loạt về 138 triệu đồng, Mi Hồng mua vào cao nhất
Giá vàng hôm nay 14/11/2026 đang được niêm yết bán ra 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý và nhiều doanh nghiệp khác. Giá thu mua dao động từ 134–136,5 triệu đồng/lượng, trong đó Mi Hồng dẫn đầu.
SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Nhóm doanh nghiệp này đã hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Phú Quý cũng đang niêm yết vàng miếng ở mức 135–138 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giảm ở chiều mua vào là 700.000 đồng/lượng, thấp hơn mức giảm 1 triệu đồng ở chiều bán.
Bảo Tín Minh Châu hiện có giá thu mua 134 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Giá bán vẫn ở mức 138 triệu đồng/lượng. Hai chiều lần lượt giảm 700.000 đồng và 1 triệu đồng.
Đáng chú ý, Mi Hồng đang mua vàng miếng với giá 136,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với SJC, PNJ và DOJI. Giá bán ra cũng là 138 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này giảm 500.000 đồng ở mỗi chiều, ít hơn các thương hiệu còn lại.
Như vậy, cùng một mức giá bán 138 triệu đồng/lượng, người bán vàng miếng đang nhận được mức thu mua khác nhau tùy doanh nghiệp, chênh lệch tối đa 2,5 triệu đồng/lượng trong nhóm được khảo sát.
|Giá vàng miếng hôm nay
|Ngày 14/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Tập đoàn DOJI
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Mi Hồng
|136,5
|138,0
|-800
|-800
|PNJ
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Bảo Tín Minh Châu
|134,0
|138,0
|-700
|-1000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Phú Quý
|135,0
|138,0
|-700
|-1000
|1. SJC - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|133.800.000
▼ 1.000.000
|137.800.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.020.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.030.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|133.800.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|132.100.000
▼ 1.000.000
|136.800.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|128.446.000
▼ 990.000
|135.446.000
▼ 990.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|92.960.000
▼ 750.000
|102.760.000
▼ 750.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|83.383.000
▼ 680.000
|93.183.000
▼ 680.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|73.806.000
▼ 610.000
|83.606.000
▼ 610.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|70.112.000
▼ 583.000
|79.912.000
▼ 583.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|47.401.000
▼ 417.000
|57.201.000
▼ 417.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|2. PNJ - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|TPHCM PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|TPHCM SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Miền Tây SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Tây Nguyên PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|128.680.000
▲ +2.550.000
|134.470.000
▲ +3.540.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|128.550.000
▲ +2.550.000
|134.340.000
▲ +3.540.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|126.930.000
▲ +3.510.000
|133.130.000
▲ +3.510.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|116.970.000
▲ +3.240.000
|123.170.000
▲ +3.240.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.650.000
▲ +2.450.000
|100.850.000
▲ +2.650.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|85.240.000
▲ +2.210.000
|91.440.000
▲ +2.410.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|81.210.000
▲ +2.110.000
|87.410.000
▲ +2.310.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.830.000
▲ +1.960.000
|82.030.000
▲ +2.160.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.460.000
▲ +1.870.000
|78.660.000
▲ +2.070.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.740.000
▲ +1.270.000
|55.940.000
▲ +1.470.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.230.000
▲ +1.130.000
|50.430.000
▲ +1.330.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.580.000
▲ +980.000
|44.780.000
▲ +1.180.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|127.190.000
▲ +3.510.000
|133.390.000
▲ +3.510.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|124.500.000
▼ 1.000.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|122.790.000
▼ 10.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|132.000.000
▼ 1.500.000
|136.000.000
▼ 1.500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|131.500.000
▼ 1.500.000
|135.500.000
▼ 1.500.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|129.700.000
▼ 1.500.000
|134.000.000
▼ 1.500.000
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.400.000
▼ 70.000
|13.800.000
▼ 70.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|133.000.000
▼ 700.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|132.000.000
▼ 700.000
|137.000.000
▼ 700.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|131.900.000
▼ 700.000
|136.900.000
▼ 700.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|126.500.000
▲ +2.000.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|125.300.000
▲ +1.300.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|132.000.000
▼ 700.000
|137.000.000
▼ 700.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|131.800.000
▼ 700.000
|136.800.000
▼ 700.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▲ +2.000.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▲ +2.000.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|135.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|135.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|135.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|134.900.000
▼ 700.000
|137.900.000
▼ 700.000
|Vàng trang sức 999
|132.400.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 99
|131.175.000
▼ 495.000
|135.630.000
▼ 495.000
|Vàng trang sức 98
|129.850.000
▼ 490.000
|134.260.000
▼ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|126.000.000
▼ 1.000.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|136.500.000
▼ 800.000
|138.000.000
▼ 800.000
|Vàng 99,9%
|136.500.000
▼ 800.000
|138.000.000
▼ 800.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|122.000.000
▼ 700.000
|124.000.000
▼ 700.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|121.300.000
▼ 700.000
|123.300.000
▼ 700.000
|Vàng 95 (95,0%)
|117.500.000
▼ 700.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|90.500.000
▼ 500.000
|93.500.000
▼ 500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|79.000.000
▼ 500.000
|82.000.000
▼ 500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|76.000.000
▼ 500.000
|79.000.000
▼ 500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|70.000.000
▼ 500.000
|73.000.000
▼ 500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|45.000.000
± 0
|48.000.000
± 0
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|134.500.000
± 0
|138.000.000
± 0
|Vàng 18K (750)
|92.390.000
▼ 2.340.000
|97.890.000
▼ 2.340.000
|Vàng trắng Au750
|92.390.000
▼ 2.340.000
|97.890.000
▼ 2.340.000
Giá vàng nhẫn hôm nay 14/11/2026: Nhiều nơi bán sát 138 triệu đồng/lượng
Ở phân khúc vàng nhẫn, Phú Quý đang niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra.
SJC hiện giao dịch nhẫn 9999 ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI có giá mua 133,5 triệu đồng và bán 137,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu đang mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 với giá 132 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua nhẫn 9999 ở mức 133 triệu đồng/lượng, chưa có số liệu chiều bán.
Với PNJ, số liệu được cung cấp ghi giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 137,4 triệu đồng/lượng và giá bán 133,2 triệu đồng/lượng. Thứ tự hai chiều giá này cần được kiểm tra lại.
Giá vàng hôm nay 13/11/2026: Hồi phục sau khi chạm đáy hơn một năm, Fed vẫn là nỗi lo lớn
Giá vàng thế giới bật tăng trở lại trong phiên 13/11 sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn một năm. Dù lực mua đã xuất hiện, kim loại quý vẫn chưa thoát khỏi áp lực giảm giá khi thị trường đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.
Ghi nhận lúc 12h09 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 3.894,52 USD/ounce, trong khi vàng tương lai giao tháng 12 tăng 0,4%, đạt 3.898,70 USD/ounce. Tính chung từ đầu tuần, giá vàng vẫn giảm gần 4%, cho thấy đợt phục hồi hiện tại chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy yếu.
Trước đó, vàng trải qua phiên giảm mạnh 3% vào ngày 12/11. Giá dầu tăng khi triển vọng đạt được hòa bình tại Trung Đông trở nên kém khả quan, kéo theo lo ngại chi phí năng lượng sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.
Những diễn biến này đang làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện định giá 88% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 và 12% khả năng tăng mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.
Mặc dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại chịu bất lợi khi lãi suất tăng. Nguyên nhân là kim loại quý không mang lại lãi suất, khiến chi phí cơ hội nắm giữ trở nên lớn hơn so với các tài sản sinh lời.
Dẫu vậy, một số chuyên gia vẫn nhìn thấy cơ hội phục hồi sau đợt giảm sâu. Ông Nitesh Shah của WisdomTree nhận định vàng đã rơi vào vùng quá bán và đang được định giá thấp. Theo ông, mốc 3.850 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi.
Trong ngắn hạn, hướng đi của vàng có thể chịu ảnh hưởng từ dữ liệu lạm phát sản xuất Mỹ. Báo cáo PPI được chờ đợi nhằm đánh giá liệu áp lực giá cả có tiếp tục buộc Fed duy trì lập trường thắt chặt hay không.
Đáng chú ý, Chủ tịch Fed New York John Williams nhận định vẫn cần có thêm những đợt nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Tại châu Âu, giới chuyên gia cũng dự báo ECB có thể tăng lãi suất tiền gửi thêm một lần trong tháng 12.
Trên thị trường kim loại quý, bạc giao dịch ổn định ở 50,05 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,31% xuống 1.513,92 USD/ounce, trái ngược với palladium tăng 2% lên 1.013,13 USD/ounce.