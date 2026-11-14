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Giá vàng hôm nay 9999 14/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 14/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 14/11/2026 đang được niêm yết bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng. SJC, PNJ, DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng có giá thu mua cao nhất.

Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Vàng miếng đồng loạt về 138 triệu đồng, Mi Hồng mua vào cao nhất

Giá vàng hôm nay 14/11/2026 đang được niêm yết bán ra 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý và nhiều doanh nghiệp khác. Giá thu mua dao động từ 134–136,5 triệu đồng/lượng, trong đó Mi Hồng dẫn đầu.

SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Nhóm doanh nghiệp này đã hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Phú Quý cũng đang niêm yết vàng miếng ở mức 135–138 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giảm ở chiều mua vào là 700.000 đồng/lượng, thấp hơn mức giảm 1 triệu đồng ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu hiện có giá thu mua 134 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Giá bán vẫn ở mức 138 triệu đồng/lượng. Hai chiều lần lượt giảm 700.000 đồng và 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, Mi Hồng đang mua vàng miếng với giá 136,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với SJC, PNJ và DOJI. Giá bán ra cũng là 138 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này giảm 500.000 đồng ở mỗi chiều, ít hơn các thương hiệu còn lại.

Như vậy, cùng một mức giá bán 138 triệu đồng/lượng, người bán vàng miếng đang nhận được mức thu mua khác nhau tùy doanh nghiệp, chênh lệch tối đa 2,5 triệu đồng/lượng trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng miếng hôm nayNgày 14/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC135,0138,0-1000-1000
Tập đoàn DOJI135,0138,0-1000-1000
Mi Hồng136,5138,0-800-800
PNJ135,0138,0-1000-1000
Bảo Tín Minh Châu134,0138,0-700-1000
Bảo Tín Mạnh Hải135,0138,0-1000-1000
Phú Quý135,0138,0-700-1000
1. SJC - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ133.800.000
▼ 1.000.000		137.800.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ135.000.000
▼ 1.000.000		138.020.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ135.000.000
▼ 1.000.000		138.030.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ133.800.000
▼ 1.000.000		137.900.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%132.100.000
▼ 1.000.000		136.800.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%128.446.000
▼ 990.000		135.446.000
▼ 990.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%92.960.000
▼ 750.000		102.760.000
▼ 750.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%83.383.000
▼ 680.000		93.183.000
▼ 680.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%73.806.000
▼ 610.000		83.606.000
▼ 610.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%70.112.000
▼ 583.000		79.912.000
▼ 583.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%47.401.000
▼ 417.000		57.201.000
▼ 417.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
2. PNJ - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
TPHCM PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
TPHCM SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hà Nội PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Đà Nẵng PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Đà Nẵng SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Miền Tây PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Miền Tây SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Tây Nguyên PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Tây Nguyên SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Đông Nam Bộ PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Đông Nam Bộ SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9128.680.000
▲ +2.550.000		134.470.000
▲ +3.540.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999128.550.000
▲ +2.550.000		134.340.000
▲ +3.540.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99126.930.000
▲ +3.510.000		133.130.000
▲ +3.510.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)116.970.000
▲ +3.240.000		123.170.000
▲ +3.240.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.650.000
▲ +2.450.000		100.850.000
▲ +2.650.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.240.000
▲ +2.210.000		91.440.000
▲ +2.410.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.210.000
▲ +2.110.000		87.410.000
▲ +2.310.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.830.000
▲ +1.960.000		82.030.000
▲ +2.160.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.460.000
▲ +1.870.000		78.660.000
▲ +2.070.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.740.000
▲ +1.270.000		55.940.000
▲ +1.470.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.230.000
▲ +1.130.000		50.430.000
▲ +1.330.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.580.000
▲ +980.000		44.780.000
▲ +1.180.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920127.190.000
▲ +3.510.000		133.390.000
▲ +3.510.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99124.500.000
▼ 1.000.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99122.790.000
▼ 10.000
3. DOJI - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL133.500.000
▼ 1.000.000		137.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng133.500.000
▼ 1.000.000		137.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nữ trang 99.99132.000.000
▼ 1.500.000		136.000.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9131.500.000
▼ 1.500.000		135.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99129.700.000
▼ 1.500.000		134.000.000
▼ 1.500.000
4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.400.000
▼ 70.000		13.800.000
▼ 70.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH133.000.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 24K (999.9)132.000.000
▼ 700.000		137.000.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 24K (99.9)131.900.000
▼ 700.000		136.900.000
▼ 700.000
Vàng nguyên liệu 999,9126.500.000
▲ +2.000.000
Vàng nguyên liệu 99.9125.300.000
▲ +1.300.000
5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9132.000.000
▼ 700.000		137.000.000
▼ 700.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9131.800.000
▼ 700.000		136.800.000
▼ 700.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▲ +2.000.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▲ +2.000.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC135.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9135.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9135.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Phú quý 1 lượng 99.9134.900.000
▼ 700.000		137.900.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 999132.400.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Vàng trang sức 99131.175.000
▼ 495.000		135.630.000
▼ 495.000
Vàng trang sức 98129.850.000
▼ 490.000		134.260.000
▼ 490.000
Vàng 999.9 phi SJC126.000.000
▼ 1.000.000
7. Mi Hồng - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.500.000
▼ 800.000		138.000.000
▼ 800.000
Vàng 99,9%136.500.000
▼ 800.000		138.000.000
▼ 800.000
Vàng 9T85 (98,5%)122.000.000
▼ 700.000		124.000.000
▼ 700.000
Vàng 9T8 (98,0%)121.300.000
▼ 700.000		123.300.000
▼ 700.000
Vàng 95 (95,0%)117.500.000
▼ 700.000
Vàng V75 (75,0%)90.500.000
▼ 500.000		93.500.000
▼ 500.000
Vàng V68 (68,0%)79.000.000
▼ 500.000		82.000.000
▼ 500.000
Vàng 6T1 (61,0%)76.000.000
▼ 500.000		79.000.000
▼ 500.000
Vàng 14K (58,0%)70.000.000
▼ 500.000		73.000.000
▼ 500.000
Vàng 10K (41,0%)45.000.000
± 0		48.000.000
± 0
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC134.500.000
± 0		138.000.000
± 0
Vàng 18K (750)92.390.000
▼ 2.340.000		97.890.000
▼ 2.340.000
Vàng trắng Au75092.390.000
▼ 2.340.000		97.890.000
▼ 2.340.000

Giá vàng nhẫn hôm nay 14/11/2026: Nhiều nơi bán sát 138 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn, Phú Quý đang niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC hiện giao dịch nhẫn 9999 ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI có giá mua 133,5 triệu đồng và bán 137,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 với giá 132 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua nhẫn 9999 ở mức 133 triệu đồng/lượng, chưa có số liệu chiều bán.

Với PNJ, số liệu được cung cấp ghi giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 137,4 triệu đồng/lượng và giá bán 133,2 triệu đồng/lượng. Thứ tự hai chiều giá này cần được kiểm tra lại.

Giá vàng hôm nay 13/11/2026: Hồi phục sau khi chạm đáy hơn một năm, Fed vẫn là nỗi lo lớn

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại trong phiên 13/11 sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn một năm. Dù lực mua đã xuất hiện, kim loại quý vẫn chưa thoát khỏi áp lực giảm giá khi thị trường đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Ghi nhận lúc 12h09 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 3.894,52 USD/ounce, trong khi vàng tương lai giao tháng 12 tăng 0,4%, đạt 3.898,70 USD/ounce. Tính chung từ đầu tuần, giá vàng vẫn giảm gần 4%, cho thấy đợt phục hồi hiện tại chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy yếu.

Trước đó, vàng trải qua phiên giảm mạnh 3% vào ngày 12/11. Giá dầu tăng khi triển vọng đạt được hòa bình tại Trung Đông trở nên kém khả quan, kéo theo lo ngại chi phí năng lượng sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.

Những diễn biến này đang làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện định giá 88% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 và 12% khả năng tăng mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Mặc dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại chịu bất lợi khi lãi suất tăng. Nguyên nhân là kim loại quý không mang lại lãi suất, khiến chi phí cơ hội nắm giữ trở nên lớn hơn so với các tài sản sinh lời.

Dẫu vậy, một số chuyên gia vẫn nhìn thấy cơ hội phục hồi sau đợt giảm sâu. Ông Nitesh Shah của WisdomTree nhận định vàng đã rơi vào vùng quá bán và đang được định giá thấp. Theo ông, mốc 3.850 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi.

Trong ngắn hạn, hướng đi của vàng có thể chịu ảnh hưởng từ dữ liệu lạm phát sản xuất Mỹ. Báo cáo PPI được chờ đợi nhằm đánh giá liệu áp lực giá cả có tiếp tục buộc Fed duy trì lập trường thắt chặt hay không.

Đáng chú ý, Chủ tịch Fed New York John Williams nhận định vẫn cần có thêm những đợt nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Tại châu Âu, giới chuyên gia cũng dự báo ECB có thể tăng lãi suất tiền gửi thêm một lần trong tháng 12.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao dịch ổn định ở 50,05 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,31% xuống 1.513,92 USD/ounce, trái ngược với palladium tăng 2% lên 1.013,13 USD/ounce.

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          Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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