Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 14/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 14/11/2026 đang được niêm yết bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng. SJC, PNJ, DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng có giá thu mua cao nhất.

Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Vàng miếng đồng loạt về 138 triệu đồng, Mi Hồng mua vào cao nhất

Giá vàng hôm nay 14/11/2026 đang được niêm yết bán ra 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý và nhiều doanh nghiệp khác. Giá thu mua dao động từ 134–136,5 triệu đồng/lượng, trong đó Mi Hồng dẫn đầu.

SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Nhóm doanh nghiệp này đã hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Phú Quý cũng đang niêm yết vàng miếng ở mức 135–138 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giảm ở chiều mua vào là 700.000 đồng/lượng, thấp hơn mức giảm 1 triệu đồng ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu hiện có giá thu mua 134 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Giá bán vẫn ở mức 138 triệu đồng/lượng. Hai chiều lần lượt giảm 700.000 đồng và 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, Mi Hồng đang mua vàng miếng với giá 136,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với SJC, PNJ và DOJI. Giá bán ra cũng là 138 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này giảm 500.000 đồng ở mỗi chiều, ít hơn các thương hiệu còn lại.

Như vậy, cùng một mức giá bán 138 triệu đồng/lượng, người bán vàng miếng đang nhận được mức thu mua khác nhau tùy doanh nghiệp, chênh lệch tối đa 2,5 triệu đồng/lượng trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng miếng hôm nay Ngày 14/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135,0 138,0 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 135,0 138,0 -1000 -1000 Mi Hồng 136,5 138,0 -800 -800 PNJ 135,0 138,0 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 134,0 138,0 -700 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 135,0 138,0 -1000 -1000 Phú Quý 135,0 138,0 -700 -1000

1. SJC - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.800.000

▼ 1.000.000 137.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 135.000.000

▼ 1.000.000 138.020.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135.000.000

▼ 1.000.000 138.030.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.800.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.100.000

▼ 1.000.000 136.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 128.446.000

▼ 990.000 135.446.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.960.000

▼ 750.000 102.760.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.383.000

▼ 680.000 93.183.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.806.000

▼ 610.000 83.606.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.112.000

▼ 583.000 79.912.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.401.000

▼ 417.000 57.201.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 TPHCM SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Đà Nẵng PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Đà Nẵng SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Miền Tây SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Tây Nguyên SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.680.000

▲ +2.550.000 134.470.000

▲ +3.540.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.550.000

▲ +2.550.000 134.340.000

▲ +3.540.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.930.000

▲ +3.510.000 133.130.000

▲ +3.510.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.970.000

▲ +3.240.000 123.170.000

▲ +3.240.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.650.000

▲ +2.450.000 100.850.000

▲ +2.650.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.240.000

▲ +2.210.000 91.440.000

▲ +2.410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.210.000

▲ +2.110.000 87.410.000

▲ +2.310.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.830.000

▲ +1.960.000 82.030.000

▲ +2.160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.460.000

▲ +1.870.000 78.660.000

▲ +2.070.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.740.000

▲ +1.270.000 55.940.000

▲ +1.470.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.230.000

▲ +1.130.000 50.430.000

▲ +1.330.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.580.000

▲ +980.000 44.780.000

▲ +1.180.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.190.000

▲ +3.510.000 133.390.000

▲ +3.510.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.500.000

▼ 1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.790.000

▼ 10.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

▼ 1.000.000 137.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

▼ 1.000.000 137.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 132.000.000

▼ 1.500.000 136.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 131.500.000

▼ 1.500.000 135.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 129.700.000

▼ 1.500.000 134.000.000

▼ 1.500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.400.000

▼ 70.000 13.800.000

▼ 70.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 133.000.000

▼ 700.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 132.000.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.900.000

▼ 700.000 136.900.000

▼ 700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 126.500.000

▲ +2.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.300.000

▲ +1.300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 132.000.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.800.000

▼ 700.000 136.800.000

▼ 700.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▲ +2.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▲ +2.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 135.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 135.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.900.000

▼ 700.000 137.900.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 132.400.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 131.175.000

▼ 495.000 135.630.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 129.850.000

▼ 490.000 134.260.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 126.000.000

▼ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.500.000

▼ 800.000 138.000.000

▼ 800.000 Vàng 99,9% 136.500.000

▼ 800.000 138.000.000

▼ 800.000 Vàng 9T85 (98,5%) 122.000.000

▼ 700.000 124.000.000

▼ 700.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.300.000

▼ 700.000 123.300.000

▼ 700.000 Vàng 95 (95,0%) 117.500.000

▼ 700.000 — Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

▼ 500.000 93.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

▼ 500.000 82.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

▼ 500.000 73.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

± 0 48.000.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 14/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

± 0 138.000.000

± 0 Vàng 18K (750) 92.390.000

▼ 2.340.000 97.890.000

▼ 2.340.000 Vàng trắng Au750 92.390.000

▼ 2.340.000 97.890.000

▼ 2.340.000

Giá vàng nhẫn hôm nay 14/11/2026: Nhiều nơi bán sát 138 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn, Phú Quý đang niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC hiện giao dịch nhẫn 9999 ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI có giá mua 133,5 triệu đồng và bán 137,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 với giá 132 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua nhẫn 9999 ở mức 133 triệu đồng/lượng, chưa có số liệu chiều bán.

Với PNJ, số liệu được cung cấp ghi giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 137,4 triệu đồng/lượng và giá bán 133,2 triệu đồng/lượng. Thứ tự hai chiều giá này cần được kiểm tra lại.

Giá vàng hôm nay 13/11/2026: Hồi phục sau khi chạm đáy hơn một năm, Fed vẫn là nỗi lo lớn

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại trong phiên 13/11 sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn một năm. Dù lực mua đã xuất hiện, kim loại quý vẫn chưa thoát khỏi áp lực giảm giá khi thị trường đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Ghi nhận lúc 12h09 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 3.894,52 USD/ounce, trong khi vàng tương lai giao tháng 12 tăng 0,4%, đạt 3.898,70 USD/ounce. Tính chung từ đầu tuần, giá vàng vẫn giảm gần 4%, cho thấy đợt phục hồi hiện tại chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy yếu.

Trước đó, vàng trải qua phiên giảm mạnh 3% vào ngày 12/11. Giá dầu tăng khi triển vọng đạt được hòa bình tại Trung Đông trở nên kém khả quan, kéo theo lo ngại chi phí năng lượng sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên cao.

Những diễn biến này đang làm thay đổi kỳ vọng về lãi suất. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện định giá 88% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 và 12% khả năng tăng mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Mặc dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại chịu bất lợi khi lãi suất tăng. Nguyên nhân là kim loại quý không mang lại lãi suất, khiến chi phí cơ hội nắm giữ trở nên lớn hơn so với các tài sản sinh lời.

Dẫu vậy, một số chuyên gia vẫn nhìn thấy cơ hội phục hồi sau đợt giảm sâu. Ông Nitesh Shah của WisdomTree nhận định vàng đã rơi vào vùng quá bán và đang được định giá thấp. Theo ông, mốc 3.850 USD/ounce là khu vực hỗ trợ quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi.

Trong ngắn hạn, hướng đi của vàng có thể chịu ảnh hưởng từ dữ liệu lạm phát sản xuất Mỹ. Báo cáo PPI được chờ đợi nhằm đánh giá liệu áp lực giá cả có tiếp tục buộc Fed duy trì lập trường thắt chặt hay không.

Đáng chú ý, Chủ tịch Fed New York John Williams nhận định vẫn cần có thêm những đợt nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Tại châu Âu, giới chuyên gia cũng dự báo ECB có thể tăng lãi suất tiền gửi thêm một lần trong tháng 12.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao dịch ổn định ở 50,05 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,31% xuống 1.513,92 USD/ounce, trái ngược với palladium tăng 2% lên 1.013,13 USD/ounce.