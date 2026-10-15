Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 15/10/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 15/10/2026 tham chiếu mức bán ra 143,3 triệu đồng/lượng, sau khi nhiều thương hiệu giảm tới 1 triệu đồng/lượng trong phiên trước.

Giá vàng hôm nay 15/10/2026: Vàng miếng lùi đến 1 triệu đồng/lượng, giá bán còn 143,3 triệu

Giá vàng hôm nay 15/10/2026 ghi nhận sau phiên điều chỉnh giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, thị trường vàng miếng bước sang ngày 15/10 với mặt bằng giá tham chiếu thấp hơn trước. Trong đó, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn đã lùi về 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên giao dịch trước. Theo mức chốt gần nhất, doanh nghiệp niêm yết vàng miếng ở 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng cũng trải qua một đợt hạ giá 1 triệu đồng/lượng. Mức giá làm cơ sở tham chiếu cho ngày 15/10 hiện là 140,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng so với mức niêm yết trước đó. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp chốt giá thu mua ở 140,3 triệu đồng/lượng, còn bán ra 143,3 triệu đồng/lượng.

Đà giảm tại DOJI đưa giá vàng miếng xuống 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều đều ghi nhận mức điều chỉnh 1 triệu đồng/lượng trong phiên trước, tạo nên mặt bằng giá tham chiếu đầu ngày 15/10.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm không đồng đều giữa hai chiều giao dịch. Giá mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn giá bán hạ 1 triệu đồng/lượng. Theo bảng chốt phiên gần nhất, vàng miếng BTMC ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý kết thúc phiên trước với mức giá thấp hơn 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Hiện giá tham chiếu của vàng miếng thương hiệu này là 139,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Mi Hồng có biên độ điều chỉnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Sau nhịp giảm, vàng miếng được doanh nghiệp chốt giá ở 141 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/10/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,3 143,3 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 140,3 143,3 -1000 -1000 Mi Hồng 139,8 142,8 -1000 -1000 PNJ 140,3 143,3 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 138,8 143,3 -500 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 140,3 143,3 -1000 -1000 Phú Quý 139,8 142,8 -700 -1000

1. SJC - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.300.000

▼ -1.000.000 143.320.000

▼ -1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.300.000

▼ -1.000.000 143.330.000

▼ -1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.900.000

▼ -1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.300.000

▼ -1.000.000 141.800.000

▼ -1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.396.000

▼ -990.000 140.396.000

▼ -990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.711.000

▼ -750.000 106.511.000

▼ -750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.784.000

▼ -680.000 96.584.000

▼ -680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.857.000

▼ -610.000 86.657.000

▼ -610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.028.000

▼ -583.000 82.828.000

▼ -583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.487.000

▼ -417.000 59.287.000

▼ -417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000

2. BTMC - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 138.800.000

▼ -500.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.800.000

▼ -500.000 141.800.000

▼ -500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.600.000

▼ -500.000 141.600.000

▼ -500.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.800.000

▼ -500.000 142.800.000

▼ -500.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.800.000

▼ -500.000 142.800.000

▼ -500.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.800.000

▼ -500.000 142.800.000

▼ -500.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 133.000.000

±0 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 133.000.000

±0 —

3. PNJ - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 TPHCM PNJ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 TPHCM SJC 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Hà Nội PNJ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Đà Nẵng PNJ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Đà Nẵng SJC 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Miền Tây PNJ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Miền Tây SJC 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Tây Nguyên PNJ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Tây Nguyên SJC 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Đông Nam Bộ SJC 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.500.000

▼ -1.500.000 141.000.000

▼ -1.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 136.360.000

▼ -1.500.000 140.860.000

▼ -1.500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.390.000

▼ -1.490.000 139.590.000

▼ -1.490.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.960.000

▼ -1.370.000 129.160.000

▼ -1.370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.850.000

▼ -1.130.000 105.750.000

▼ -1.130.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.980.000

▼ -1.020.000 95.880.000

▼ -1.020.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.750.000

▼ -980.000 91.650.000

▼ -980.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.110.000

▼ -920.000 86.010.000

▼ -920.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.590.000

▼ -870.000 82.490.000

▼ -870.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.760.000

▼ -620.000 58.660.000

▼ -620.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.980.000

▼ -560.000 52.880.000

▼ -560.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.050.000

▼ -500.000 46.950.000

▼ -500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 139.800.000

▼ -1.000.000 142.800.000

▼ -1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 133.670.000

▼ -1.490.000 139.870.000

▼ -1.490.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 132.000.000

±0 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 128.940.000

±0 —

4. Phú Quý - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.800.000

▼ -700.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.800.000

▼ -700.000 142.800.000

▼ -700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 139.800.000

▼ -700.000 142.800.000

▼ -700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 139.700.000

▼ -700.000 142.700.000

▼ -700.000 Vàng trang sức 999 136.400.000

▼ -1.000.000 140.900.000

▼ -1.000.000 Vàng trang sức 99 135.135.000

▼ -990.000 139.590.000

▼ -990.000 Vàng trang sức 98 133.770.000

▼ -980.000 138.180.000

▼ -980.000 Vàng 999.9 phi SJC 133.000.000

▼ -500.000 —

5. DOJI - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.000.000

▼ -500.000 141.000.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.500.000

▼ -500.000 140.500.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99 135.700.000

▼ -500.000 139.000.000

▼ -500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.000.000

▼ -700.000 142.500.000

▼ -700.000 Vàng 99,9% 141.000.000

▼ -700.000 142.500.000

▼ -700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 129.000.000

▼ -500.000 131.000.000

▼ -500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 128.200.000

▼ -500.000 130.200.000

▼ -500.000 Vàng 95 (95,0%) 124.400.000

▼ -500.000 — Vàng V75 (75,0%) 93.500.000

▼ -500.000 96.500.000

▼ -500.000 Vàng V68 (68,0%) 82.000.000

▼ -500.000 85.000.000

▼ -500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 79.000.000

▼ -500.000 82.000.000

▼ -500.000 Vàng 14K (58,0%) 73.000.000

▼ -500.000 76.000.000

▼ -500.000 Vàng 10K (41,0%) 46.500.000

▼ -500.000 49.500.000

▼ -500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▼ -500.000 142.500.000

▼ -500.000 Vàng 18K (750) 97.930.000

▼ -310.000 103.430.000

▼ -310.000 Vàng trắng Au750 97.930.000

▼ -310.000 103.430.000

▼ -310.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 15/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 140.300.000

▼ -1.000.000 143.300.000

▼ -1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 139.000.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.900.000

▼ -50.000 14.300.000

▼ -50.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 138.000.000

▼ -500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 137.000.000

▼ -500.000 142.000.000

▼ -500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 136.900.000

▼ -500.000 141.900.000

▼ -500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 132.800.000

▼ -200.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 132.300.000

▼ -200.000 —

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, các thương hiệu ghi nhận mặt bằng giá tham chiếu khác nhau. Giá bán ra theo dữ liệu cuối phiên gần nhất dao động từ 141,8 triệu đồng đến 143 triệu đồng/lượng đối với những sản phẩm có đủ hai chiều niêm yết.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được mua vào với giá 136,8 triệu đồng/lượng, bán ra 141,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào đối với vàng nhẫn 9999 ở mức 138 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chưa được cung cấp trong bảng dữ liệu tham chiếu.

DOJI đưa ra mức giá 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999. Chiều bán ra của sản phẩm này đạt 143 triệu đồng/lượng.

Phú Quý công bố giá vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Với PNJ, vàng nhẫn 9999 đang có mức giá tham chiếu 139,8 triệu đồng/lượng mua vào, còn giá bán ra là 142,8 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn vàng 9999 tại SJC được chốt ở mức 139,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đồng USD tăng giá, vàng thế giới rơi xuống vùng thấp nhất một tuần

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên 14/10 khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cùng tăng, sau báo cáo lạm phát mới nhất làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 1,7%, còn 4.086,06 USD/ounce, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 7/10. Trong khi đó, vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ giảm 1,6%, xuống 4.108,60 USD/ounce.

Chỉ số USD tăng 0,4%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên cũng làm gia tăng áp lực lên thị trường kim loại quý.

Nguyên nhân chính đến từ CPI tháng 9 của Mỹ tăng 0,6%, vượt mức tăng 0,4% trong tháng 8. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed nâng lãi suất ngay trong tháng 10 đã tăng lên 44%, từ mức 22% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman cho rằng ngân hàng trung ương vẫn có thời gian theo dõi diễn biến kinh tế và thị trường tài chính sau đợt tăng lãi suất tháng 9 trước khi quyết định bước đi tiếp theo.