Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 17/10/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 17/10/2026 neo quanh 143,9 triệu đồng/lượng bán ra; Mi Hồng mua vào 142 triệu đồng/lượng sau phiên tăng giá.

Giá vàng hôm nay 17/10/2026: Vàng miếng chạm 143,9 triệu, giá mua tại Mi Hồng vượt 141 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 17/10/2026 được tham chiếu quanh mức 143,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra tại phần lớn doanh nghiệp. Đợt điều chỉnh gần nhất đã giúp giá vàng miếng tăng thêm từ 300.000 đến 600.000 đồng/lượng, song giá thu mua giữa các thương hiệu vẫn có sự phân hóa, dao động từ 138,6 đến 141,8 triệu đồng/lượng.

SJC đang niêm yết vàng miếng tại ngưỡng 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá giao dịch hiện cao hơn 600.000 đồng/lượng trên cả hai chiều so với lần công bố trước đó.

PNJ Hà Nội có mức mua vào 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng. Phiên điều chỉnh gần nhất ghi nhận giá vàng tại doanh nghiệp này tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng miếng 140,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 143,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán. So với kỳ niêm yết liền trước, mỗi lượng vàng cao thêm 600.000 đồng.

DOJI tiếp tục ghi nhận vàng miếng ở mức 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá trên đã được nâng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong kỳ cập nhật gần nhất.

Bảo Tín Minh Châu đang có giá thu mua vàng miếng 138,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá bán ra 143,9 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp đã tăng giá mua thêm 400.000 đồng/lượng, đồng thời nâng chiều bán thêm 600.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Phú Quý đưa vàng miếng lên mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua tăng 500.000 đồng/lượng, còn giá bán cao hơn 600.000 đồng/lượng so với kỳ giao dịch trước đó.

Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 142,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Với mức tăng 500.000 đồng/lượng ở mỗi chiều trong phiên gần nhất, giá thu mua tại đây tiếp tục cao hơn nhiều thương hiệu khác trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 17/10/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,9 143,9 +600 +600 Tập đoàn DOJI 140,9 143,9 +600 +600 Mi Hồng 142,0 143,5 +500 +500 PNJ 140,9 143,9 +600 +600 Bảo Tín Minh Châu 138,6 143,9 +400 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 140,9 143,9 +600 +600 Phú Quý 140,3 143,9 +500 +600

1. SJC - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.400.000

▲ +600.000 143.400.000

▲ +600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.900.000

▲ +600.000 143.920.000

▲ +600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.900.000

▲ +600.000 143.930.000

▲ +600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.400.000

▲ +600.000 143.500.000

▲ +600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.900.000

▲ +600.000 142.400.000

▲ +600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.990.000

▲ +594.000 140.990.000

▲ +594.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.161.000

▲ +450.000 106.961.000

▲ +450.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.192.000

▲ +408.000 96.992.000

▲ +408.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.223.000

▲ +366.000 87.023.000

▲ +366.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.378.000

▲ +350.000 83.178.000

▲ +350.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.737.000

▲ +250.000 59.537.000

▲ +250.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000

2. BTMC - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 138.600.000

▲ +400.000 143.900.000

▲ +600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.600.000

▲ +400.000 141.600.000

▲ +400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.400.000

▲ +400.000 141.400.000

▲ +400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▲ +400.000 142.600.000

▲ +400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▲ +400.000 142.600.000

▲ +400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.600.000

▲ +400.000 142.600.000

▲ +400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 132.700.000

▲ +400.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 132.500.000

▲ +200.000 —

3. PNJ - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 TPHCM PNJ 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 TPHCM SJC 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Hà Nội PNJ 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Đà Nẵng PNJ 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Đà Nẵng SJC 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Miền Tây PNJ 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Miền Tây SJC 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Tây Nguyên PNJ 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Tây Nguyên SJC 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Đông Nam Bộ PNJ 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Đông Nam Bộ SJC 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.500.000

▲ +1.000.000 142.000.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.360.000

▲ +1.000.000 141.860.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 134.380.000

▲ +990.000 140.580.000

▲ +990.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 123.870.000

▲ +910.000 130.070.000

▲ +910.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.600.000

▲ +750.000 106.500.000

▲ +750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 86.660.000

▲ +680.000 96.560.000

▲ +680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.400.000

▲ +650.000 92.300.000

▲ +650.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.720.000

▲ +610.000 86.620.000

▲ +610.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.170.000

▲ +580.000 83.070.000

▲ +580.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.170.000

▲ +410.000 59.070.000

▲ +410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.350.000

▲ +370.000 53.250.000

▲ +370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.390.000

▲ +340.000 47.290.000

▲ +340.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 134.660.000

▲ +990.000 140.860.000

▲ +990.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 132.250.000

▲ +250.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.180.000

▲ +240.000 —

4. Phú Quý - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.300.000

▲ +500.000 143.900.000

▲ +600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 140.300.000

▲ +500.000 143.300.000

▲ +500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 140.200.000

▲ +500.000 143.200.000

▲ +500.000 Vàng trang sức 999 137.400.000

▲ +500.000 141.900.000

▲ +500.000 Vàng trang sức 99 136.125.000

▲ +495.000 140.580.000

▲ +495.000 Vàng trang sức 98 134.750.000

▲ +490.000 139.160.000

▲ +490.000 Vàng 999.9 phi SJC 132.500.000

±0 —

5. DOJI - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.500.000

▲ +500.000 143.500.000

▲ +500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.500.000

▲ +500.000 143.500.000

▲ +500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.500.000

▲ +500.000 141.500.000

▲ +500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 138.000.000

▲ +500.000 141.000.000

▲ +500.000 Hà Nội Nữ trang 99 136.200.000

▲ +500.000 139.500.000

▲ +500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.000.000

▲ +500.000 143.500.000

▲ +500.000 Vàng 99,9% 142.000.000

▲ +500.000 143.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 130.100.000

▲ +900.000 132.100.000

▲ +900.000 Vàng 9T8 (98,0%) 129.400.000

▲ +1.000.000 131.400.000

▲ +1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 125.500.000

▲ +900.000 — Vàng V75 (75,0%) 94.500.000

▲ +500.000 97.500.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 83.000.000

▲ +500.000 86.000.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 80.000.000

▲ +500.000 83.000.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 74.000.000

▲ +500.000 77.000.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 47.500.000

▲ +500.000 50.500.000

▲ +500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

▲ +1.000.000 143.000.000

▲ +1.000.000 Vàng 18K (750) 97.850.000

▲ +390.000 103.350.000

▲ +390.000 Vàng trắng Au750 97.850.000

▲ +390.000 103.350.000

▲ +390.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 17/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 140.900.000

▲ +600.000 143.900.000

▲ +600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 139.000.000

±0 143.000.000

±0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.900.000

±0 14.300.000

±0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 138.000.000

±0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 137.000.000

±0 142.000.000

±0 Vàng trang sức 24K (99.9) 136.900.000

±0 141.900.000

±0 Vàng nguyên liệu 999,9 132.500.000

±0 — Vàng nguyên liệu 99.9 132.000.000

±0 —

Ở thị trường vàng nhẫn, giá vàng hôm nay 17/10/2026 ghi nhận mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát là 143,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giữa các sản phẩm có sự khác biệt, tùy theo chính sách niêm yết của từng doanh nghiệp.

Bảo Tín Minh Châu đang bán nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 với giá 141,6 triệu đồng/lượng, còn giá thu mua được niêm yết 136,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào đối với vàng nhẫn 9999 ở mức 138,5 triệu đồng/lượng.

DOJI ghi nhận nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào đạt 139,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, với chênh lệch giữa hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

PNJ đưa giá vàng nhẫn 9999 về mức niêm yết 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây là một trong những mức giá bán thấp hơn ngưỡng 143 triệu đồng/lượng trong nhóm được khảo sát.

SJC công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 140,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Mức chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp này là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, bạc và bạch kim cùng đi lên khi đồng USD suy yếu

Thị trường kim loại quý ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên trước khi vàng phục hồi, bạc tăng 0,85% và bạch kim cũng nhích lên. Động lực chính đến từ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, giúp các tài sản không mang lại lãi suất trở nên hấp dẫn hơn.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã lùi xuống mức thấp nhất trong ba tuần. Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chưa hết áp lực khi các chỉ số lạm phát mới nhất của Mỹ cao hơn dự kiến.

Theo dữ liệu được công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo 5,3% và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2022. Con số này cũng cao hơn mức tăng 5,6% trong tháng 8.

Lạm phát tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép, một phần từ đợt tăng giá xăng. Nếu giá cả không sớm hạ nhiệt, Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn, khiến vàng khó duy trì đà phục hồi mạnh.

Dù vậy, kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 đang suy yếu. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp IMF, cùng diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu, để đánh giá xu hướng tiếp theo.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay đạt 57,92 USD/ounce sau khi tăng 0,85%. Giá bạch kim lên 1.640,79 USD/ounce, tăng 0,62%, còn hợp đồng palladium tương lai tháng 12 tăng 0,58%, đạt 1.135 USD/ounce.