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Giá vàng hôm nay 9999 18/10/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 18/10/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 18/10/2026 ghi nhận vàng miếng giảm tới 400.000 đồng/lượng trong phiên trước, giá bán phổ biến còn 143,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18/10/2026: SJC bán ra 143,6 triệu đồng, vàng nhẫn thấp hơn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 18/10/2026 ghi nhận vàng miếng phổ biến ở mức 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, còn vàng nhẫn 9999 dao động từ 141,4 đến 143,1 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu có niêm yết hai chiều. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu có chênh lệch mua – bán vàng miếng lên tới 5,2 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng. Mặt bằng giá hiện tại được duy trì sau phiên điều chỉnh giảm từ 300.000 đến 400.000 đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng được niêm yết ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều trong phiên trước. Vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp hiện có giá 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng ở mỗi chiều.

PNJ Hà Nội công bố giá vàng miếng ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, sau nhịp giảm 300.000 đồng/lượng. Với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang giao dịch ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng. Người mua vàng nhẫn tại đây phải trả thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) niêm yết vàng miếng ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng so với đầu phiên trước. Riêng nhẫn tròn 9999 có giá thu mua 138,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá mua vàng miếng 2,5 triệu đồng. Chưa có giá bán nhẫn tương ứng trong dữ liệu cập nhật.

Tại Phú Quý, vàng miếng hiện được mua vào với giá 140,6 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều. Nhẫn tròn 9999 giao dịch ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng lần lượt 600.000 đồng ở chiều mua và bán.

DOJI đang áp dụng giá vàng miếng 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng sau phiên giao dịch gần nhất. Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 139,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn tại đây lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) mua vào vàng miếng ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, giá thu mua giảm 400.000 đồng, còn giá bán giảm 300.000 đồng, khiến khoảng cách hai chiều lên tới 5,2 triệu đồng/lượng. Với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999, doanh nghiệp niêm yết ở mức 136,4 – 141,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 5 triệu đồng.

Cuối cùng, Mi Hồng công bố giá vàng miếng ở mức 141,7 – 143,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều trong phiên trước. Đây là doanh nghiệp có giá thu mua vàng miếng cao nhất trong nhóm khảo sát, đồng thời ghi nhận chênh lệch mua – bán thấp nhất, ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng sáng 18/10 phổ biến ở mức 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá bán vàng nhẫn 9999 tại nhiều doanh nghiệp từ 500.000 đến 2,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá thu mua và khoảng cách mua – bán có sự khác biệt đáng kể giữa các thương hiệu, đặc biệt tại Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng hôm nayNgày 18/10/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC140,6143,6-300-300
Tập đoàn DOJI140,6143,6-300-300
Mi Hồng141,7143,2-300-300
PNJ140,6143,6-300-300
Bảo Tín Minh Châu138,4143,6-400-300
Bảo Tín Mạnh Hải140,6143,6-300-300
Phú Quý140,6143,6-300-300
1. SJC - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ140.100.000
▼ -300.000		143.100.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ140.600.000
▼ -300.000		143.620.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ140.600.000
▼ -300.000		143.630.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ140.100.000
▼ -300.000		143.200.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%137.600.000
▼ -300.000		142.100.000
▼ -300.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%133.693.000
▼ -297.000		140.693.000
▼ -297.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%96.936.000
▼ -225.000		106.736.000
▼ -225.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%86.988.000
▼ -204.000		96.788.000
▼ -204.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%77.040.000
▼ -183.000		86.840.000
▼ -183.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.203.000
▼ -175.000		83.003.000
▼ -175.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.612.000
▼ -125.000		59.412.000
▼ -125.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
2. BTMC - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC138.400.000
▼ -400.000		143.600.000
▼ -300.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9136.400.000
▼ -400.000		141.400.000
▼ -400.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9136.200.000
▼ -400.000		141.200.000
▼ -400.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.400.000
▼ -400.000		142.400.000
▼ -400.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)132.500.000
▼ -200.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)132.300.000
▼ -200.000
3. PNJ - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
TPHCM PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
TPHCM SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Hà Nội PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Đà Nẵng PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Đà Nẵng SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Miền Tây PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Miền Tây SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Tây Nguyên PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Tây Nguyên SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Đông Nam Bộ PNJ140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Đông Nam Bộ SJC140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9137.500.000
±0		142.000.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999137.360.000
±0		141.860.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99134.380.000
±0		140.580.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)123.870.000
±0		130.070.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)96.600.000
±0		106.500.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)86.660.000
±0		96.560.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)82.400.000
±0		92.300.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)76.720.000
±0		86.620.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)73.170.000
±0		83.070.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.170.000
±0		59.070.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.350.000
±0		53.250.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.390.000
±0		47.290.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9140.100.000
▼ -200.000		143.100.000
▼ -200.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920134.660.000
±0		140.860.000
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99132.000.000
▼ -250.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99128.940.000
▼ -240.000
4. Phú Quý - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC140.000.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9140.000.000
▼ -300.000		143.000.000
▼ -300.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9140.000.000
▼ -300.000		143.000.000
▼ -300.000
Phú quý 1 lượng 99.9139.900.000
▼ -300.000		142.900.000
▼ -300.000
Vàng trang sức 999136.900.000
▼ -500.000		141.400.000
▼ -500.000
Vàng trang sức 99135.630.000
▼ -495.000		140.085.000
▼ -495.000
Vàng trang sức 98134.260.000
▼ -490.000		138.670.000
▼ -490.000
Vàng 999.9 phi SJC132.000.000
▼ -500.000
5. DOJI - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL139.100.000
▼ -400.000		143.100.000
▼ -400.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng139.100.000
▼ -400.000		143.100.000
▼ -400.000
Hà Nội Nữ trang 99.99138.200.000
▼ -300.000		141.200.000
▼ -300.000
Hà Nội Nữ trang 99.9137.700.000
▼ -300.000		140.700.000
▼ -300.000
Hà Nội Nữ trang 99135.900.000
▼ -300.000		139.200.000
▼ -300.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC141.700.000
▼ -300.000		143.200.000
▼ -300.000
Vàng 99,9%141.700.000
▼ -300.000		143.200.000
▼ -300.000
Vàng 9T85 (98,5%)129.600.000
▼ -500.000		131.600.000
▼ -500.000
Vàng 9T8 (98,0%)128.900.000
▼ -500.000		130.900.000
▼ -500.000
Vàng 95 (95,0%)125.000.000
▼ -500.000
Vàng V75 (75,0%)94.500.000
±0		97.500.000
±0
Vàng V68 (68,0%)83.000.000
±0		86.000.000
±0
Vàng 6T1 (61,0%)80.000.000
±0		83.000.000
±0
Vàng 14K (58,0%)74.000.000
±0		77.000.000
±0
Vàng 10K (41,0%)47.500.000
±0		50.500.000
±0
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC139.000.000
▼ -500.000		142.500.000
▼ -500.000
Vàng 18K (750)97.850.000
±0		103.350.000
±0
Vàng trắng Au75097.850.000
±0		103.350.000
±0
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 18/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)140.600.000
▼ -300.000		143.600.000
▼ -300.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)139.100.000
▼ -400.000		143.100.000
▼ -400.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.910.000
▼ -40.000		14.310.000
▼ -40.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH138.100.000
▼ -400.000
Vàng trang sức 24K (999.9)137.100.000
▼ -400.000		142.100.000
▼ -400.000
Vàng trang sức 24K (99.9)137.000.000
▼ -400.000		142.000.000
▼ -400.000
Vàng nguyên liệu 999,9132.500.000
±0
Vàng nguyên liệu 99.9132.000.000
±0

Chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm 2026

Giá vàng thế giới có nguy cơ chịu thêm áp lực trong những tháng còn lại của năm 2026 khi Fed chưa phát tín hiệu kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Reuters dẫn nhận định của chuyên gia kinh tế Hamad Hussain tại Capital Economics cho rằng giá vàng có thể giảm nhẹ nếu Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong phiên giao dịch ngày 16/10, vàng giao ngay ở mức 4.165,12 USD/ounce, giảm 0,1% trong ngày và mất khoảng 0,7% tính từ đầu tuần. Hợp đồng tương lai giao tháng 12 tăng 0,3%, lên 4.181,10 USD/ounce.

Áp lực đối với kim loại quý xuất hiện sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo. Giá sản xuất ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong khoảng 4 năm rưỡi, còn giá tiêu dùng tháng 9 cũng tăng tốc.

Theo các chuyên gia, triển vọng lãi suất vẫn là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của vàng. Nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất, kim loại quý có thể gặp khó khăn trong việc phục hồi, dù nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn vẫn hiện diện trên thị trường.

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          Giá vàng hôm nay 9999 18/10/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
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