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Giá vàng hôm nay 9999 23/10/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 23/10/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 23/10/2026 bán ra ở mức 142,3 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu, nhưng giá thu mua chênh lệch tới 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/10/2026: Vàng miếng lên tới 142,3 triệu đồng, giá mua tại các thương hiệu chênh lệch lớn

Cùng bán vàng miếng ở mức 142,3 triệu đồng/lượng, nhưng giá thu mua tại Mi Hồng hiện cao hơn SJC, DOJI và PNJ tới 1,5 triệu đồng/lượng. Bước sang ngày 23/10/2026, thị trường vàng trong nước đã có dấu hiệu ổn định sau những đợt giảm, khi phần lớn doanh nghiệp không điều chỉnh thêm trong phiên trước. Riêng Phú Quý tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng, kéo giá bán xuống còn 142 triệu đồng/lượng.

SJC đang duy trì giá vàng miếng ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Sau các đợt điều chỉnh trước đó, giá vàng miếng tại thương hiệu này đã ngừng giảm trong phiên gần nhất. Với sản phẩm nhẫn 9999, SJC niêm yết mức mua 137,4 triệu đồng/lượng và bán 140,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng nhẫn hiện phải trả thấp hơn 1,4 triệu đồng/lượng so với vàng miếng cùng thương hiệu.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng hiện được mua vào với giá 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên sau phiên giao dịch trước. Đối với vàng nhẫn 9999, PNJ áp dụng giá mua vào 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra 141,4 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng có cùng khoảng chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng, nhưng giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán.

DOJI đang bán vàng miếng ở mức 142,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá thu mua là 139,3 triệu đồng/lượng. Hai mức giá không thay đổi trong phiên gần nhất. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp hiện niêm yết giá mua vào 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 142,2 triệu đồng/lượng. Giá bán của hai sản phẩm chỉ chênh nhau 100.000 đồng/lượng, song giá thu mua vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 1,1 triệu đồng/lượng.

Không có cùng diễn biến với nhóm doanh nghiệp trên, Phú Quý tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng đối với vàng miếng trong phiên trước. Sau đợt điều chỉnh, giá mua vào còn 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn tròn 9999, Phú Quý đang giao dịch ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Điều đáng chú ý là giá thu mua vàng nhẫn tại đây cao hơn vàng miếng 300.000 đồng/lượng, nhưng giá bán lại thấp hơn đúng 300.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng hiện có giá mua vào 138,1 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng và không ghi nhận điều chỉnh mới trong phiên gần nhất. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang được thu mua ở mức 136,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng. Nếu so với vàng miếng, giá bán vàng nhẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng, còn giá thu mua thấp hơn 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang giữ giá vàng miếng ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức niêm yết không thay đổi sau phiên trước. Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, doanh nghiệp hiện có giá thu mua 137,1 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật chưa có mức giá bán ra của sản phẩm này.

Cuối cùng, Mi Hồng hiện niêm yết vàng miếng ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi sau phiên gần nhất. Dù có cùng giá bán với SJC, PNJ và DOJI, mức thu mua tại Mi Hồng cao hơn các thương hiệu này 1,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch mua - bán tại đây chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với nhiều doanh nghiệp khác. Chưa có dữ liệu giá vàng nhẫn Mi Hồng trong lần cập nhật này.

Giá vàng hôm nayNgày 23/10/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC139,3142,3--
Tập đoàn DOJI139,3142,3--
Mi Hồng140,8142,3--
PNJ139,3142,3--
Bảo Tín Minh Châu138,1142,3--
Bảo Tín Mạnh Hải139,3142,3--
Phú Quý138,4142,0-300-300
1. SJC - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ137.400.000
±0		140.900.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ139.300.000
±0		142.320.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ139.300.000
±0		142.330.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ137.400.000
±0		141.000.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%135.400.000
±0		139.900.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%131.515.000
±0		138.515.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%95.285.000
±0		105.085.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%85.492.000
±0		95.292.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.698.000
±0		85.498.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.920.000
±0		81.720.000
±0
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.694.000
±0		58.494.000
±0
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.300.000
±0		142.300.000
±0
2. BTMC - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC138.100.000
±0		142.300.000
±0
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9136.100.000
±0		141.100.000
±0
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9135.900.000
±0		140.900.000
±0
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
±0		142.100.000
±0
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
±0		142.100.000
±0
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
±0		142.100.000
±0
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)132.300.000
▼ -900.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)131.500.000
▼ -1.200.000
3. PNJ - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC139.300.000
±0		142.300.000
±0
TPHCM PNJ138.400.000
±0		141.400.000
±0
TPHCM SJC139.300.000
±0		142.300.000
±0
Hà Nội PNJ138.400.000
±0		141.400.000
±0
Đà Nẵng PNJ138.400.000
±0		141.400.000
±0
Đà Nẵng SJC139.300.000
±0		142.300.000
±0
Miền Tây PNJ138.400.000
±0		141.400.000
±0
Miền Tây SJC139.300.000
±0		142.300.000
±0
Tây Nguyên PNJ138.400.000
±0		141.400.000
±0
Tây Nguyên SJC139.300.000
±0		142.300.000
±0
Đông Nam Bộ PNJ138.400.000
±0		141.400.000
±0
Đông Nam Bộ SJC139.300.000
±0		142.300.000
±0
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9138.400.000
±0		141.400.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9135.400.000
±0		139.900.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999135.260.000
±0		139.760.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99132.300.000
±0		138.500.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)121.950.000
±0		128.150.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)95.030.000
±0		104.930.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.230.000
±0		95.130.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.040.000
±0		90.940.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.440.000
±0		85.340.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)71.940.000
±0		81.840.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.300.000
±0		58.200.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)42.560.000
±0		52.460.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)36.690.000
±0		46.590.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9138.400.000
±0		141.400.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9138.400.000
±0		141.400.000
±0
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920132.580.000
±0		138.780.000
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99130.000.000
▼ -750.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99126.960.000
▼ -740.000
4. Phú Quý - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC138.400.000
▼ -300.000		142.000.000
▼ -300.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9138.400.000
▼ -300.000		141.400.000
▼ -300.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9138.400.000
▼ -300.000		141.400.000
▼ -300.000
Phú quý 1 lượng 99.9138.300.000
▼ -300.000		141.300.000
▼ -300.000
Vàng trang sức 999135.600.000
▼ -300.000		140.100.000
▼ -300.000
Vàng trang sức 99134.343.000
▼ -297.000		138.798.000
▼ -297.000
Vàng trang sức 98132.986.000
▼ -294.000		137.396.000
▼ -294.000
Vàng 999.9 phi SJC131.500.000
±0
5. DOJI - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL138.200.000
▲ +200.000		142.200.000
▲ +200.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng138.200.000
▲ +200.000		142.200.000
▲ +200.000
Hà Nội Nữ trang 99.99137.200.000
▲ +200.000		140.200.000
▲ +200.000
Hà Nội Nữ trang 99.9136.700.000
▲ +200.000		139.700.000
▲ +200.000
Hà Nội Nữ trang 99134.900.000
▲ +200.000		138.200.000
▲ +200.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC140.800.000
±0		142.300.000
±0
Vàng 99,9%140.800.000
±0		142.300.000
±0
Vàng 9T85 (98,5%)128.100.000
▼ -500.000		130.100.000
▼ -500.000
Vàng 9T8 (98,0%)127.400.000
▼ -500.000		129.400.000
▼ -500.000
Vàng 95 (95,0%)123.500.000
▼ -500.000
Vàng V75 (75,0%)94.000.000
▼ -500.000		97.000.000
▼ -500.000
Vàng V68 (68,0%)82.500.000
▼ -500.000		85.500.000
▼ -500.000
Vàng 6T1 (61,0%)79.500.000
▼ -500.000		82.500.000
▼ -500.000
Vàng 14K (58,0%)73.500.000
▼ -500.000		76.500.000
▼ -500.000
Vàng 10K (41,0%)47.000.000
▼ -500.000		50.000.000
▼ -500.000
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC138.000.000
▼ -1.000.000		141.500.000
▼ -1.000.000
Vàng 18K (750)96.910.000
±0		102.410.000
±0
Vàng trắng Au75096.910.000
±0		102.410.000
±0
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 23/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)139.300.000
±0		142.300.000
±0
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)138.100.000
±0		142.100.000
±0
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.810.000
±0		14.210.000
±0
Nhẫn tròn 999.9 BTMH137.100.000
±0
Vàng trang sức 24K (999.9)136.100.000
±0		141.100.000
±0
Vàng trang sức 24K (99.9)136.000.000
±0		141.000.000
±0
Vàng nguyên liệu 999,9131.500.000
▼ -500.000
Vàng nguyên liệu 99.9131.000.000
▼ -500.000

Không chỉ vàng, bạc và bạch kim đồng loạt lao dốc khi lo ngại lạm phát gia tăng

Thị trường kim loại quý thế giới đồng loạt giảm mạnh trong phiên 22/10, khi giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Vàng giao ngay mất 1,9%, xuống 4.060,37 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 4/8, còn hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 1,8% xuống 4.075,70 USD/ounce.

Áp lực bán còn lan sang bạc, bạch kim và palladium. Giá bạc giao ngay giảm tới 3,9%, còn 55,7225 USD/ounce. Bạch kim mất 2,9%, xuống 1.581,73 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 29/7. Palladium cũng giảm 2,5% về 1.059,75 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm đáy kể từ tháng 6/2025.

Đợt giảm diễn ra khi giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5 do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Chi phí năng lượng tăng, cùng các số liệu lạm phát Mỹ vượt dự báo, khiến thị trường nâng kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Goldman Sachs dự báo Fed sẽ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, còn thị trường đang định giá khả năng này ở mức 86%. Triển vọng lãi suất cao khiến vàng và các kim loại quý khác trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

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          Giá vàng hôm nay 9999 23/10/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
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