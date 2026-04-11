Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 4/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 4/11/2026 bán ra tới 140,6 triệu đồng/lượng, nhưng giá thu mua giữa các thương hiệu chênh nhau tới 3,7 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 4/11/2026: Cùng bán tới 140,6 triệu đồng, giá mua vào chênh nhau hàng triệu đồng

Giá vàng hôm nay 4/11/2026 đang có mức bán ra cao nhất 140,6 triệu đồng/lượng sau đợt tăng 500.000 - 800.000 đồng trong phiên trước. Dù giá bán tại nhiều thương hiệu ngang nhau, giá thu mua vàng miếng lại chênh lệch tới 3,7 triệu đồng/lượng giữa các doanh nghiệp được khảo sát.

Theo bảng giá cập nhật gần nhất, SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 137,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cả bốn doanh nghiệp đều đã nâng giá thêm 600.000 đồng/lượng ở hai chiều trong phiên trước. Nhờ đó, giá bán vàng miếng tiếp tục đứng trên ngưỡng 140 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu cũng bán vàng miếng với giá 140,6 triệu đồng/lượng nhưng chỉ mua vào ở mức 135,3 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, doanh nghiệp tăng 800.000 đồng ở chiều mua vào và 600.000 đồng ở chiều bán ra. Khoảng cách mua - bán hiện lên tới 5,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Tại Phú Quý, giá bán vàng miếng cũng đạt 140,6 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào dừng ở mức 136 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, giá mua tăng 500.000 đồng và giá bán tăng 600.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều là 4,6 triệu đồng.

Khác với các doanh nghiệp trên, Mi Hồng đang bán vàng miếng với giá 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 100.000 đồng so với mức 140,6 triệu đồng. Tuy nhiên, giá thu mua tại đây lên tới 139 triệu đồng/lượng, sau khi tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều trong phiên trước.

Như vậy, cùng bán vàng miếng quanh 140,5 - 140,6 triệu đồng/lượng nhưng mức giá mua vào giữa Mi Hồng và Bảo Tín Minh Châu chênh tới 3,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này có thể ảnh hưởng đáng kể đến số tiền người sở hữu vàng nhận được khi bán lại, tùy loại vàng và điều kiện thu mua thực tế.

Giá vàng hôm nay Ngày 4/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,6 140,6 +600 +600 Tập đoàn DOJI 137,6 140,6 +600 +600 Mi Hồng 139,0 140,5 +700 +700 PNJ 137,6 140,6 +600 +600 Bảo Tín Minh Châu 135,3 140,6 +800 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 137,6 140,6 +600 +600 Phú Quý 135,5 140,0 +1000 +1000

1. SJC - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.700.000

▲ 900.000 137.700.000

▲ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.600.000

▲ 600.000 140.620.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.600.000

▲ 600.000 140.630.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.700.000

▲ 900.000 137.800.000

▲ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.700.000

▲ 900.000 136.700.000

▲ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 128.347.000

▲ 892.000 135.347.000

▲ 892.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.885.000

▲ 675.000 102.685.000

▲ 675.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.315.000

▲ 612.000 93.115.000

▲ 612.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.745.000

▲ 549.000 83.545.000

▲ 549.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.054.000

▲ 525.000 79.854.000

▲ 525.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.360.000

▲ 376.000 57.160.000

▲ 376.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000

2. DOJI - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 135.500.000

▲ 500.000 139.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 135.500.000

▲ 500.000 139.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 133.000.000

±0 137.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 132.500.000

±0 136.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 130.700.000

±0 135.000.000

±0

3. PNJ - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 TPHCM PNJ 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 TPHCM SJC 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Hà Nội PNJ 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Đà Nẵng PNJ 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Đà Nẵng SJC 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Miền Tây PNJ 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Miền Tây SJC 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Tây Nguyên PNJ 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Tây Nguyên SJC 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ PNJ 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Đông Nam Bộ SJC 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 132.700.000

▲ 900.000 137.200.000

▲ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 132.560.000

▲ 900.000 137.060.000

▲ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 129.630.000

▲ 890.000 135.830.000

▲ 890.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 119.480.000

▲ 830.000 125.680.000

▲ 830.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 93.000.000

▲ 670.000 102.900.000

▲ 670.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 83.400.000

▲ 620.000 93.300.000

▲ 620.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 79.280.000

▲ 580.000 89.180.000

▲ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 73.790.000

▲ 550.000 83.690.000

▲ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 70.360.000

▲ 520.000 80.260.000

▲ 520.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 47.180.000

▲ 380.000 57.080.000

▲ 380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 41.550.000

▲ 340.000 51.450.000

▲ 340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 35.790.000

▲ 300.000 45.690.000

▲ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 134.900.000

▲ 900.000 138.900.000

▲ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 129.900.000

▲ 890.000 136.100.000

▲ 890.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 127.000.000

▼ 500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 123.990.000

▼ 490.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 135.300.000

▲ 800.000 140.600.000

▲ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 133.300.000

▲ 800.000 138.300.000

▲ 800.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 133.100.000

▲ 800.000 138.100.000

▲ 800.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 135.300.000

▲ 800.000 139.300.000

▲ 800.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 135.300.000

▲ 800.000 139.300.000

▲ 800.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 135.300.000

▲ 800.000 139.300.000

▲ 800.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.300.000

▼ 300.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.300.000

▼ 300.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.600.000

▲ 600.000 140.600.000

▲ 600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 135.300.000

▼ 200.000 139.300.000

▼ 200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.530.000

▼ 20.000 13.930.000

▼ 20.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 134.300.000

▼ 200.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 133.300.000

▼ 200.000 138.300.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 133.200.000

▼ 200.000 138.200.000

▼ 200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 126.000.000

±0 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.500.000

±0 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

▲ 500.000 140.600.000

▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 136.000.000

▲ 500.000 139.000.000

▲ 500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 136.000.000

▲ 500.000 139.000.000

▲ 500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 135.900.000

▲ 500.000 138.900.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 999 133.400.000

▲ 500.000 137.900.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 99 132.165.000

▲ 495.000 136.620.000

▲ 495.000 Vàng trang sức 98 130.830.000

▲ 490.000 135.240.000

▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 127.000.000

▲ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▲ 700.000 140.500.000

▲ 700.000 Vàng 99,9% 139.000.000

▲ 700.000 140.500.000

▲ 700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 124.000.000

▲ 200.000 126.000.000

▲ 200.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.300.000

▲ 200.000 125.300.000

▲ 200.000 Vàng 95 (95,0%) 119.600.000

▲ 200.000 — Vàng V75 (75,0%) 91.500.000

▲ 500.000 94.500.000

▲ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 80.000.000

▲ 500.000 83.000.000

▲ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 77.000.000

▲ 500.000 80.000.000

▲ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 71.000.000

▲ 500.000 74.000.000

▲ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 44.500.000

▲ 500.000 47.500.000

▲ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 4/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.500.000

▲ 500.000 140.000.000

▲ 500.000 Vàng 18K (750) 93.950.000

▲ 860.000 99.450.000

▲ 860.000 Vàng trắng Au750 93.950.000

▲ 860.000 99.450.000

▲ 860.000

DOJI hiện bán nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 với giá 139,5 triệu đồng/lượng, mua vào 135,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được khảo sát.

Theo sau là Phú Quý, với giá mua vào 136 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 134,9 - 138,9 triệu đồng/lượng.

Ở mức thấp hơn, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào với giá 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 138,3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 133,7 triệu đồng/lượng, bán ra 137,7 triệu đồng/lượng. Còn Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá thu mua vàng nhẫn 9999 ở mức 134,3 triệu đồng/lượng, chưa có thông tin giá bán tương ứng trong dữ liệu cập nhật.

Giá vàng mất 29% từ đỉnh 5.595 USD, sức mua vàng miếng và trang sức đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới đã giảm khoảng 29% so với kỷ lục 5.595 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026. Đà giảm kéo dài khiến nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn, trong khi nhu cầu vàng trang sức rơi xuống mức thấp kỷ lục đối với quý III.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng giao ngay vừa chạm đáy một năm trong phiên cuối tuần trước. Xung đột tại Iran đẩy giá dầu tăng cao, kéo theo lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, gây bất lợi cho vàng.

Sức ép từ thị trường cũng thể hiện rõ qua nhu cầu tiêu thụ. Trong quý III, lượng vàng miếng và tiền vàng được mua chỉ đạt 268 tấn, giảm 19% so với cùng kỳ. Nhu cầu trang sức giảm 17%, còn 313 tấn, thấp nhất trong các quý III kể từ năm 2000.

Trước diễn biến này, WGC điều chỉnh dự báo mức tăng nhu cầu đầu tư vàng trong năm 2026 xuống 200 tấn, bằng một nửa dự báo 400 tấn đưa ra trước đó.

Dù vậy, dòng tiền vẫn chưa rời khỏi thị trường vàng. Các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng vật chất hút thêm 211 tấn trong quý III, bất chấp đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên.

Đặc biệt, ngân hàng trung ương các nước tiếp tục mua mạnh với 321 tấn trong quý, tăng 42% so với cùng kỳ. Tổng lượng mua từ đầu năm đạt 675 tấn, giúp WGC kỳ vọng nhu cầu cả năm ít nhất sẽ ngang mức 848 tấn ghi nhận năm 2025.

Bên cạnh chính sách lãi suất, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 cũng được xem là yếu tố có thể tác động đến thị trường vàng, dù mức độ ảnh hưởng vẫn chưa rõ ràng.