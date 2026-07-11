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Giá vàng hôm nay 9999 7/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 07/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 7/11/2026: Vàng miếng SJC bán ra 141 triệu đồng/lượng, nhẫn DOJI đạt 140,9 triệu đồng, chỉ thấp hơn 100.000 đồng.

Giá vàng hôm nay 7/11/2026: Chưa thoát khỏi ảnh hưởng của đợt giảm mạnh

Thị trường vàng trong nước bước sang ngày 7/11 với mặt bằng giá thấp hơn từ 1 – 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với trước đợt điều chỉnh. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất, còn Mi Hồng có mức giảm nhẹ hơn.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng hiện được niêm yết đồng loạt ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Sau đợt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, giá bán tại bốn doanh nghiệp đã trở lại cùng một mốc.

Dù cũng bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) chỉ thu mua vàng miếng với giá 136,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào giảm tới 1,9 triệu đồng, trong khi giá bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Điều này khiến chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp lên mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý, người mua vàng miếng hiện phải trả 141 triệu đồng/lượng, còn khi bán lại cho doanh nghiệp sẽ nhận về 137,5 triệu đồng/lượng. Cả hai mức giá đều đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Khác với sáu thương hiệu trên, Mi Hồng giữ giá bán ra ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng so với SJC. Giá thu mua tại đây đạt 139 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều. Như vậy, Mi Hồng đang thu mua vàng miếng cao hơn SJC 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 7/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC138,5141,0-1500-1500
Tập đoàn DOJI138,5141,0-1500-1500
Mi Hồng139,0140,5-1000-1000
PNJ138,5141,0-1500-1500
Bảo Tín Minh Châu136,5141,0-1900-1500
Bảo Tín Mạnh Hải138,5141,0-1500-1500
Phú Quý139,0142,5-1500-1500
1. SJC - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ136.500.000
▼ 1.500.000		140.500.000
▼ 1.500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ138.000.000
▼ 1.500.000		141.020.000
▼ 1.500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ138.000.000
▼ 1.500.000		141.030.000
▼ 1.500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ136.500.000
▼ 1.500.000		140.600.000
▼ 1.500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%134.500.000
▼ 1.500.000		139.500.000
▼ 1.500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%131.119.000
▼ 1.485.000		138.119.000
▼ 1.485.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%94.985.000
▼ 1.126.000		104.785.000
▼ 1.126.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%85.219.000
▼ 1.021.000		95.019.000
▼ 1.021.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.454.000
▼ 915.000		85.254.000
▼ 915.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.687.000
▼ 874.000		81.487.000
▼ 874.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.527.000
▼ 626.000		58.327.000
▼ 626.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
2. DOJI - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL136.700.000
▼ 1.800.000		140.700.000
▼ 1.800.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng136.700.000
▼ 1.800.000		140.700.000
▼ 1.800.000
Hà Nội Nữ trang 99.99134.500.000
▼ 1.000.000		138.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nữ trang 99.9134.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nữ trang 99132.200.000
▼ 1.000.000		136.500.000
▼ 1.000.000
3. PNJ - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
TPHCM PNJ136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
TPHCM SJC138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Hà Nội PNJ136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Đà Nẵng PNJ136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Đà Nẵng SJC138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Miền Tây PNJ136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Miền Tây SJC138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Tây Nguyên PNJ136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Tây Nguyên SJC138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Đông Nam Bộ PNJ136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Đông Nam Bộ SJC138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9134.700.000
▼ 1.800.000		139.200.000
▼ 1.800.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999134.560.000
▼ 1.800.000		139.060.000
▼ 1.800.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99131.610.000
▼ 1.780.000		137.810.000
▼ 1.780.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)121.310.000
▼ 1.650.000		127.510.000
▼ 1.650.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.500.000
▼ 1.350.000		104.400.000
▼ 1.350.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)84.760.000
▼ 1.220.000		94.660.000
▼ 1.220.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)80.580.000
▼ 1.170.000		90.480.000
▼ 1.170.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.010.000
▼ 1.100.000		84.910.000
▼ 1.100.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)71.530.000
▼ 1.060.000		81.430.000
▼ 1.060.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.010.000
▼ 750.000		57.910.000
▼ 750.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)42.300.000
▼ 680.000		52.200.000
▼ 680.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)36.450.000
▼ 600.000		46.350.000
▼ 600.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136.300.000
▼ 1.700.000		140.300.000
▼ 1.700.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920131.890.000
▼ 1.780.000		138.090.000
▼ 1.780.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99129.000.000
▼ 1.000.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99125.970.000
▼ 990.000
4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC136.500.000
▼ 1.900.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9134.500.000
▼ 1.900.000		139.500.000
▼ 1.900.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9134.300.000
▼ 1.900.000		139.300.000
▼ 1.900.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU136.500.000
▼ 1.900.000		140.500.000
▼ 1.900.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU136.500.000
▼ 1.900.000		140.500.000
▼ 1.900.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU136.500.000
▼ 1.900.000		140.500.000
▼ 1.900.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)121.200.000
▼ 1.000.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 1.000.000
5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)138.000.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)136.700.000
▼ 2.100.000		140.700.000
▼ 2.100.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.670.000
▼ 210.000		14.070.000
▼ 210.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH135.700.000
▼ 2.100.000
Vàng trang sức 24K (999.9)134.700.000
▼ 2.100.000		139.700.000
▼ 2.100.000
Vàng trang sức 24K (99.9)134.600.000
▼ 2.100.000		139.600.000
▼ 2.100.000
Vàng nguyên liệu 999,9128.000.000
▼ 2.100.000
Vàng nguyên liệu 99.9127.500.000
▼ 2.100.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC137.500.000
▼ 1.500.000		141.000.000
▼ 1.500.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9137.500.000
▼ 1.500.000		140.500.000
▼ 1.500.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9137.500.000
▼ 1.500.000		140.500.000
▼ 1.500.000
Phú quý 1 lượng 99.9137.400.000
▼ 1.500.000		140.400.000
▼ 1.500.000
Vàng trang sức 999134.900.000
▼ 1.500.000		139.400.000
▼ 1.500.000
Vàng trang sức 99133.650.000
▼ 1.485.000		138.105.000
▼ 1.485.000
Vàng trang sức 98132.300.000
▼ 1.470.000		136.710.000
▼ 1.470.000
Vàng 999.9 phi SJC129.000.000
▼ 1.500.000
7. Mi Hồng - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC139.000.000
▼ 1.000.000		140.500.000
▼ 1.000.000
Vàng 99,9%139.000.000
▼ 1.000.000		140.500.000
▼ 1.000.000
Vàng 9T85 (98,5%)124.500.000
▼ 1.000.000		126.500.000
▼ 1.000.000
Vàng 9T8 (98,0%)123.800.000
▼ 1.000.000		125.800.000
▼ 1.000.000
Vàng 95 (95,0%)120.000.000
▼ 1.000.000
Vàng V75 (75,0%)92.000.000
▼ 500.000		95.000.000
▼ 500.000
Vàng V68 (68,0%)80.500.000
▼ 500.000		83.500.000
▼ 500.000
Vàng 6T1 (61,0%)77.500.000
▼ 500.000		80.500.000
▼ 500.000
Vàng 14K (58,0%)71.500.000
▼ 500.000		74.500.000
▼ 500.000
Vàng 10K (41,0%)45.000.000
▼ 500.000		48.000.000
▼ 500.000
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 7/11/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng/Giảm trong hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.500.000
▼ 2.000.000		140.000.000
▼ 2.000.000
Vàng 18K (750)95.120.000
▼ 390.000		100.620.000
▼ 390.000
Vàng trắng Au75095.120.000
▼ 390.000		100.620.000
▼ 390.000

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận sự chênh lệch về giá giữa các thương hiệu. Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu đang ở mức 134,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá thu mua 135,7 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm có giá bán cao hơn, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI giao dịch tại 136,9 – 140,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn 9999 tại PNJ được mua vào với giá 136,3 triệu đồng/lượng và bán ra 140,3 triệu đồng/lượng. SJC giữ mức giá nhỉnh hơn đôi chút, ở 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng miếng SJC ở mức 141 triệu đồng/lượng, người mua hiện cần 141 triệu đồng để sở hữu một lượng vàng, nhưng nếu bán lại ngay theo giá thu mua niêm yết sẽ chỉ nhận về 138 triệu đồng. Khoản chênh lệch 3 triệu đồng/lượng là yếu tố cần chú ý khi thị trường vừa trải qua một đợt giảm mạnh.

Giá vàng thế giới chịu sức ép từ Fed, đồng USD tăng mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng thế giới giảm sâu trong phiên 6/11 khi thị trường tài chính phản ứng với loạt dữ liệu kinh tế Mỹ. Đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu đi lên khiến kim loại quý mất lợi thế, dù trước đó vừa trải qua nhiều phiên phục hồi.

Theo dữ liệu cập nhật lúc 13h46 GMT, vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.047,10 USD/ounce. Trong phiên, giá có lúc xuống còn 4.033,29 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 1,4%, về 4.057,20 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, với số lao động mới tăng cao hơn dự báo và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1%.

Thị trường lao động duy trì sức mạnh giúp Fed có thêm dư địa ưu tiên cuộc chiến chống lạm phát, đặc biệt khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây lo ngại về giá năng lượng.

Các nhà giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 74,8%, tăng 2 điểm phần trăm so với trước khi báo cáo lao động được công bố. Trước đó, hai quan chức Fed cũng lên tiếng ủng hộ lộ trình nâng lãi suất từng bước nhằm đưa lạm phát về mục tiêu.

Trong bối cảnh này, đồng USD tăng 0,7%, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cùng tăng.

Mặc dù đối mặt áp lực ngắn hạn, vàng vẫn hướng tới mức tăng 4,5% trong cả tuần. Điều này cho thấy đợt điều chỉnh mới chưa xóa hết thành quả phục hồi của kim loại quý từ cuối tháng trước.

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