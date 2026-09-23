Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 chiều 23/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn SJC PNJ BTMC BTMH Giá vàng chiều 23/9/2026 đồng loạt tăng 300.000-700.000 đồng/lượng, Mi Hồng dẫn đầu đà tăng, vàng miếng phổ biến trở lại 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 23/9/2026: Tăng tới 700.000 đồng, thị trường đảo chiều sau hai phiên giảm

Giá vàng chiều nay 23/9/2026 chuyển sang xu hướng tăng tại toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát. Mức tăng cao nhất đạt 700.000 đồng/lượng tại Mi Hồng, trong khi giá bán vàng miếng tại nhiều thương hiệu cùng trở lại mốc 145,5 triệu đồng/lượng.

Sau hai ngày đầu tuần liên tục đi xuống, giá vàng trong nước chiều 23/9 đã xuất hiện nhịp hồi phục khá rõ. Các doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 300.000 đến 700.000 đồng/lượng, tùy từng thương hiệu và chiều giao dịch.

SJC nâng giá vàng miếng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Giá giao dịch hiện được niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng mức tăng trên, PNJ Hà Nội đưa giá mua vàng miếng lên 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 145,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều cao hơn phiên trước 600.000 đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở mỗi chiều. Doanh nghiệp hiện mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 145,5 triệu đồng/lượng.

BTMH ghi nhận diễn biến tương tự khi giá mua và bán cùng tăng 600.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, mức niêm yết lần lượt là 142,5 triệu đồng/lượng và 145,5 triệu đồng/lượng.

Ở Phú Quý, chiều mua vào tăng nhẹ hơn với mức 300.000 đồng/lượng, đưa giá lên 142,2 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 600.000 đồng/lượng, đạt 145,5 triệu đồng/lượng.

BTMC điều chỉnh giá mua vào tăng 400.000 đồng/lượng, lên 142,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 600.000 đồng/lượng và hiện được niêm yết ở 145,5 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, Mi Hồng có mức tăng mạnh nhất. Doanh nghiệp cộng thêm 700.000 đồng/lượng cho cả giá mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Sau các đợt điều chỉnh, mặt bằng bán ra của vàng miếng chiều nay tập trung chủ yếu tại 145,5 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết ở 145,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng nhưng có mức tăng trong ngày lớn nhất nhóm.

Giá vàng hôm nay

Ngày 23/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

142,5 145,5

+600 +600 Tập đoàn DOJI

142,5 145,5

+600 +600 Mi Hồng

143,5 145,0

+700 +700 PNJ

142,5 145,5

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

142,3 145,5

+400 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 142,3 145,5

+600 +600 Phú Quý 142,2 145,5

+300 +600

1. SJC - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142.000.000

▲ 600.000 145.000.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.520.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.530.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142.000.000

▲ 600.000 145.100.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 139.500.000

▲ 600.000 144.000.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 135.574.000

▲ 594.000 142.574.000

▲ 594.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 98.361.000

▲ 450.000 108.161.000

▲ 450.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 88.280.000

▲ 408.000 98.080.000

▲ 408.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.199.000

▲ 366.000 87.999.000

▲ 366.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.310.000

▲ 349.000 84.110.000

▲ 349.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.404.000

▲ 250.000 60.204.000

▲ 250.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000

2. BTMC - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.300.000

▲ 400.000 145.500.000

▲ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.300.000

▲ 300.000 145.300.000

▲ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.100.000

▲ 300.000 145.100.000

▲ 300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.300.000

▲ 300.000 146.300.000

▲ 300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.300.000

▲ 300.000 146.300.000

▲ 300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.300.000

▲ 300.000 146.300.000

▲ 300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 136.900.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 135.700.000

±0 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 TPHCM PNJ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 TPHCM SJC 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Hà Nội PNJ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Đà Nẵng PNJ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Đà Nẵng SJC 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Miền Tây PNJ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Miền Tây SJC 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Tây Nguyên PNJ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Tây Nguyên SJC 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ PNJ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ SJC 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 139.500.000

▲ 600.000 144.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 139.360.000

▲ 600.000 144.360.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 136.860.000

▲ 600.000 143.060.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 126.160.000

▲ 550.000 132.360.000

▲ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 98.480.000

▲ 450.000 108.380.000

▲ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 88.360.000

▲ 410.000 98.260.000

▲ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.030.000

▲ 390.000 93.930.000

▲ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.250.000

▲ 370.000 88.150.000

▲ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 74.630.000

▲ 350.000 84.530.000

▲ 350.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.210.000

▲ 250.000 60.110.000

▲ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.290.000

▲ 230.000 54.190.000

▲ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.220.000

▲ 200.000 48.120.000

▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 137.140.000

▲ 590.000 143.340.000

▲ 590.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.250.000

▲ 250.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.650.000

▲ 250.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.200.000

▲ 300.000 145.500.000

▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 142.200.000

▲ 300.000 145.200.000

▲ 300.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 142.200.000

▲ 300.000 145.200.000

▲ 300.000 Phú quý 1 lượng 99.9 142.100.000

▲ 300.000 145.100.000

▲ 300.000 Vàng trang sức 999 139.400.000

▲ 500.000 144.400.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 99 138.105.000

▲ 495.000 143.055.000

▲ 495.000 Vàng trang sức 98 136.710.000

▲ 490.000 141.610.000

▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 136.000.000

▲ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 142.000.000

±0 146.000.000

±0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 142.000.000

±0 146.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.99 140.700.000

±0 144.700.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 140.200.000

±0 144.200.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 138.300.000

±0 143.000.000

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.800.000

▲ 1.000.000 145.300.000

▲ 1.000.000 Vàng 99,9% 143.800.000

▲ 1.000.000 145.300.000

▲ 1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 132.700.000

▲ 700.000 134.700.000

▲ 700.000 Vàng 9T8 (98,0%) 131.900.000

▲ 700.000 133.900.000

▲ 700.000 Vàng 95 (95,0%) 128.000.000

▲ 700.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.500.000

±0 99.500.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 85.000.000

±0 88.000.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000

±0 85.000.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 76.000.000

±0 79.000.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 49.500.000

±0 52.500.000

±0

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.500.000

±0 144.000.000

±0 Nhẫn 999.9 134.000.000

▲ 500.000 138.000.000

▲ 500.000 Vàng Ta 999.9 134.000.000

▲ 500.000 138.000.000

▲ 500.000 Vàng Ta 990 132.000.000

▲ 500.000 136.000.000

▲ 500.000 Vàng 18K (750) 97.860.000

▼ 380.000 103.360.000

▼ 380.000 Vàng trắng Au750 97.860.000

▼ 380.000 103.360.000

▼ 380.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 23/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.300.000

▲ 300.000 146.300.000

▲ 300.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.230.000

▲ 30.000 14.630.000

▲ 30.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.300.000

▲ 300.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.300.000

▲ 300.000 145.300.000

▲ 300.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.200.000

▲ 300.000 145.200.000

▲ 300.000 Vàng nguyên liệu 999,9 135.700.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 135.200.000

±0 0

±0

Phân khúc vàng nhẫn chiều nay cũng duy trì mặt bằng giá cao. Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 145,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn vàng 9999 có giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 142,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý công bố giá nhẫn tròn 9999 ở mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào, trong khi chiều bán ra đạt 145,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn chiều nay có giá 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Với SJC, nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 142,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng chịu sức ép từ lãi suất cao, thị trường dõi theo Trung Đông

Trái ngược với diễn biến tăng của thị trường trong nước, giá vàng thế giới hôm nay 23/9/2026 tiếp tục đi xuống.

Tính đến 15h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở 4.318,6 USD/ounce, thấp hơn 38,6 USD/ounce so với ngày hôm qua.

Với tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.180 VND/USD, giá vàng thế giới sau quy đổi tương đương khoảng 136,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Ở cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước được niêm yết trong khoảng 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá bán vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới quy đổi khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu giảm trong ngày thứ Tư khi triển vọng lãi suất cao kéo dài tiếp tục chi phối tâm lý thị trường, trong khi những biến động tại Trung Đông khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Giá vàng giao ngay mất 0,6%, lùi về 4.329,31 USD/ounce vào lúc 6h23 GMT. Trên thị trường kỳ hạn Mỹ, vàng giao tháng 12 giảm 0,2% xuống 4.366,90 USD/ounce.

Áp lực lên giá vàng gia tăng khi đồng USD mạnh lên mức cao nhất trong vòng hai tháng. Đồng bạc xanh tăng giá thường khiến chi phí mua vàng trở nên cao hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm phần nào nhu cầu đối với kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, diễn biến giá dầu và căng thẳng tại Trung Đông cũng đang được thị trường đặc biệt chú ý.

Theo chuyên gia Kyle Rodda của Capital.com, biến động của vàng trong ngắn hạn phụ thuộc đáng kể vào hướng đi của giá dầu và những diễn biến mới tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông đánh giá những yếu tố hỗ trợ vàng về dài hạn vẫn còn mạnh.

Tình hình khu vực tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất định sau những phát biểu mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran. Dù đưa ra cảnh báo cứng rắn nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, ông cũng cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận trong thời gian tới vẫn tồn tại giữa lúc các hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh tại Liên Hợp Quốc.

Song song với rủi ro địa chính trị, lãi suất tiếp tục là lực cản đáng kể đối với giá vàng.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết bà ủng hộ đợt tăng lãi suất của Fed trong tuần trước trong bối cảnh rủi ro lạm phát duy trì trên mục tiêu 2%. Bà Collins năm nay không có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và chưa đưa ra quan điểm cụ thể về khả năng cần thêm một lần nâng lãi suất.

Fed trước đó đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa phạm vi lãi suất chuẩn lên 3,75%-4,00%, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất trước khi năm 2026 kết thúc. Nhật Bản và khu vực đồng euro cũng vừa chứng kiến những bước đi theo hướng thắt chặt tiền tệ.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích BMI vẫn duy trì dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức 4.400 USD/ounce. Tổ chức này cho rằng căng thẳng địa chính trị cùng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường, với vùng 3.800 USD/ounce được xem là mức hỗ trợ đáng chú ý.