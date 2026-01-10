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Thị trường

Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 1/10/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 01/10/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 1/10/2026 duy trì mặt bằng cuối phiên 30/9, vàng miếng SJC đứng ở 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/10/2026: Giá vàng trong nước duy trì trên mốc 144 triệu đồng/lượng

Sau nhịp đi lên khá mạnh trong phiên 30/9, giá vàng hôm nay 1/10/2026 lúc 5h00 đang duy trì mặt bằng mới. Nhiều thương hiệu lớn đưa giá vàng miếng lên trên 144 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC kết thúc phiên trước với mức tăng 1,6 triệu đồng/lượng. Sang sáng 1/10, thương hiệu này đang niêm yết giá mua vào 141,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra 144,1 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, đợt tăng 1,6 triệu đồng/lượng trong ngày 30/9 đưa giá vàng miếng hiện lên 141,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

DOJI cũng bước sang ngày mới trên mặt bằng giá cao hơn đầu phiên trước 1,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay tại DOJI hiện là 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, mức tăng trong phiên trước là 1,6 triệu đồng/lượng. Giá đang được duy trì ở 141,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 144,1 triệu đồng/lượng chiều bán vào lúc 5h00 ngày 1/10.

Biên độ đi lên tại Bảo Tín Minh Châu có phần khác biệt giữa hai chiều. Giá mua đã tăng 1,7 triệu đồng/lượng lên 140,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán tăng 1,6 triệu đồng/lượng và hiện đứng ở 144,1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hiện mua vàng miếng với giá 140,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,3 triệu đồng so với đầu phiên 30/9. Chiều bán ra tăng 1,6 triệu đồng/lượng, lên mức 144,1 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, cả giá mua và bán trong phiên trước cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng sáng 1/10 theo đó đang ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay
Ngày 1/10/2026
(Triệu đồng)
Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
141,1144,1
+1600+1600
Tập đoàn DOJI
141,1144,1
+1600+1600
Mi Hồng
142,5144,0
+1500+1500
PNJ
141,1144,1
+1600+1600
Bảo Tín Minh Châu
140,2144,1
+1700+1600
Bảo Tín Mạnh Hải141,1144,1
+1600+1600
Phú Quý140,8144,1
+1300+1600
1. SJC - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ140.600.000
▲ +1.600.000		143.600.000
▲ +1.600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ141.100.000
▲ +1.600.000		144.120.000
▲ +1.600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ141.100.000
▲ +1.600.000		144.130.000
▲ +1.600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ140.600.000
▲ +1.600.000		143.700.000
▲ +1.600.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%138.100.000
▲ +1.600.000		142.600.000
▲ +1.600.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%134.188.000
▲ +1.584.000		141.188.000
▲ +1.584.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%97.311.000
▲ +1.200.000		107.111.000
▲ +1.200.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%87.328.000
▲ +1.088.000		97.128.000
▲ +1.088.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%77.345.000
▲ +976.000		87.145.000
▲ +976.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%73.494.000
▲ +933.000		83.294.000
▲ +933.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.820.000
▲ +667.000		59.620.000
▲ +667.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
2. BTMC - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC139.500.000
▲ +1.000.000		143.500.000
▲ +1.000.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9137.900.000
▲ +1.400.000		142.900.000
▲ +1.400.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9137.700.000
▲ +1.400.000		142.700.000
▲ +1.400.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU139.900.000
▲ +1.400.000		143.900.000
▲ +1.400.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU139.900.000
▲ +1.400.000		143.900.000
▲ +1.400.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU139.900.000
▲ +1.400.000		143.900.000
▲ +1.400.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)134.700.000
▲ +1.500.000		0
±0
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)134.500.000
▲ +1.200.000		0
±0
3. PNJ - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
TPHCM PNJ141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
TPHCM SJC141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Hà Nội PNJ141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Đà Nẵng PNJ141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Đà Nẵng SJC141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Miền Tây PNJ141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Miền Tây SJC141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Tây Nguyên PNJ141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Tây Nguyên SJC141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Đông Nam Bộ PNJ141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Đông Nam Bộ SJC141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9138.100.000
▲ +1.600.000		143.100.000
▲ +1.600.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999137.960.000
▲ +1.600.000		142.960.000
▲ +1.600.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99135.470.000
▲ +1.580.000		141.670.000
▲ +1.580.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)124.880.000
▲ +1.470.000		131.080.000
▲ +1.470.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)97.430.000
▲ +1.200.000		107.330.000
▲ +1.200.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)87.410.000
▲ +1.090.000		97.310.000
▲ +1.090.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)83.120.000
▲ +1.040.000		93.020.000
▲ +1.040.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)77.390.000
▲ +970.000		87.290.000
▲ +970.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)73.810.000
▲ +930.000		83.710.000
▲ +930.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.630.000
▲ +670.000		59.530.000
▲ +670.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.760.000
▲ +600.000		53.660.000
▲ +600.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)37.750.000
▲ +530.000		47.650.000
▲ +530.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9141.100.000
▲ +1.600.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920135.760.000
▲ +1.590.000		141.960.000
▲ +1.590.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99132.500.000
▲ +700.000		0
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99129.930.000
▲ +700.000		0
±0
4. Phú Quý - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC140.800.000
▲ +1.300.000		144.100.000
▲ +1.600.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9140.800.000
▲ +1.300.000		143.800.000
▲ +1.300.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9140.800.000
▲ +1.300.000		143.800.000
▲ +1.300.000
Phú quý 1 lượng 99.9140.700.000
▲ +1.300.000		143.700.000
▲ +1.300.000
Vàng trang sức 999137.700.000
▲ +1.300.000		142.700.000
▲ +1.300.000
Vàng trang sức 99136.422.000
▲ +1.287.000		141.372.000
▲ +1.287.000
Vàng trang sức 98135.044.000
▲ +1.274.000		139.944.000
▲ +1.274.000
Vàng 999.9 phi SJC135.000.000
▲ +1.000.000		0
±0
5. DOJI - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL140.000.000
▲ +1.500.000		144.000.000
▲ +1.500.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng140.000.000
▲ +1.500.000		144.000.000
▲ +1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.99140.000.000
▲ +1.500.000		143.000.000
▲ +1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9139.500.000
▲ +1.500.000		142.500.000
▲ +1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99137.700.000
▲ +1.500.000		141.000.000
▲ +1.500.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC142.500.000
▲ +1.500.000		144.000.000
▲ +1.500.000
Vàng 99,9%142.500.000
▲ +1.500.000		144.000.000
▲ +1.500.000
Vàng 9T85 (98,5%)131.500.000
▲ +500.000		133.500.000
▲ +500.000
Vàng 9T8 (98,0%)130.700.000
▲ +500.000		132.700.000
▲ +500.000
Vàng 95 (95,0%)126.800.000
▲ +400.000		0
±0
Vàng V75 (75,0%)96.000.000
±0		99.000.000
±0
Vàng V68 (68,0%)84.500.000
±0		87.500.000
±0
Vàng 6T1 (61,0%)81.500.000
±0		84.500.000
±0
Vàng 14K (58,0%)75.500.000
±0		78.500.000
±0
Vàng 10K (41,0%)49.000.000
±0		52.000.000
±0
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC140.000.000
▲ +500.000		143.500.000
▲ +500.000
Nhẫn 999.9134.500.000
▲ +500.000		138.000.000
▲ +500.000
Vàng Ta 999.9134.500.000
▲ +500.000		138.000.000
▲ +500.000
Vàng Ta 990132.000.000
▲ +500.000		136.000.000
▲ +500.000
Vàng 18K (750)95.960.000
▼ 380.000		101.460.000
▼ 380.000
Vàng trắng Au75095.960.000
▼ 380.000		101.460.000
▼ 380.000
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 1/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)140.500.000
▲ +1.000.000		143.500.000
▲ +1.000.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)139.900.000
▲ +1.400.000		143.900.000
▲ +1.400.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.990.000
▲ +140.000		14.390.000
▲ +140.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH138.900.000
▲ +1.400.000		0
±0
Vàng trang sức 24K (999.9)137.900.000
▲ +1.400.000		142.900.000
▲ +1.400.000
Vàng trang sức 24K (99.9)137.800.000
▲ +1.400.000		142.800.000
▲ +1.400.000
Vàng nguyên liệu 999,9134.050.000
▲ +250.000		0
±0
Vàng nguyên liệu 99.9133.550.000
▲ +250.000		0
±0

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 có giá mua vào 139,2 triệu đồng/lượng.

DOJI đưa giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mức 140,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 hiện được giao dịch trong khoảng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

PNJ đang mua vào vàng nhẫn với giá 141,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng.

Còn SJC niêm yết nhẫn 9999 ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng vượt 4.200 USD/ounce, kỳ vọng Fed chưa vội tăng lãi suất hỗ trợ thị trường

Giá vàng thế giới tăng lên trên 4.200 USD/ounce trong phiên 30/9 sau khi báo cáo lạm phát Mỹ cho tín hiệu tích cực hơn dự kiến, kéo đồng USD đi xuống và khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng tới.

Giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.209,71 USD/ounce vào lúc 9h05 sáng theo giờ miền Đông Mỹ. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ tăng 1,5% lên 4.241,90 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu tháng 9, kim loại quý này vẫn mất khoảng 5,4%.

Động lực chính của phiên tăng đến từ báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ. PCE tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước, còn mức tăng của tháng 7 được điều chỉnh xuống 0,1%.

Lạm phát PCE tính theo năm đạt 2,6% trong tháng 8, giảm đáng kể so với mức 3,4% của tháng trước sau điều chỉnh. PCE lõi duy trì mức tăng 3,0% so với cùng kỳ.

Các số liệu trên lập tức gây thêm sức ép lên đồng bạc xanh. USD yếu giúp vàng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định việc PCE lõi thấp hơn kỳ vọng cùng những điều chỉnh giảm đối với số liệu trước đó đã hỗ trợ giá vàng. Theo ông, vùng 4.100 USD/ounce, mức thấp ghi nhận hôm thứ Hai, có thể tạm thời trở thành vùng hỗ trợ của thị trường.

Báo cáo cũng khiến kỳ vọng về chính sách của Fed thay đổi. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống khoảng 37%, từ mức khoảng 45% trước khi dữ liệu PCE được công bố.

Fed vừa nâng lãi suất lên phạm vi 3,75-4,00% trong tháng 9 và trước đó vẫn phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng các nhà hoạch định chính sách có thể chỉ cần thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay để đưa lạm phát về đúng quỹ đạo. Ông cũng cho biết hiện chưa cần thiết phải hành động gấp.

Môi trường lãi suất vẫn là yếu tố quan trọng với vàng. Kim loại quý thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng không mang lại lợi suất nên thường chịu bất lợi khi lãi suất duy trì ở mức cao.

Ở các thị trường khác, bạc giảm 0,5% xuống 61,15 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.711,77 USD/ounce và palladium giảm 0,1% còn 1.221,36 USD/ounce.

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