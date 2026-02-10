Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 2/10/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 2/10/2026 đầu ngày ghi nhận vàng miếng phổ biến quanh 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, sau nhịp phục hồi trong phiên 1/10.

Giá vàng hôm nay 2/10/2026: Bảng giá mới nhất SJC, DOJI, PNJ, BTMC, Phú Quý

Bước sang đầu ngày thứ Sáu, giá vàng hôm nay 2/10/2026 lúc 5h00 chưa ghi nhận bảng giá mới so với cuối chiều 1/10. Mặt bằng bán ra của vàng miếng đang tập trung quanh 144,3 triệu đồng/lượng, sau nhịp đi lên tại phần lớn thương hiệu trong phiên trước.

Giá vàng SJC sáng nay đang đứng tại 141,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là mặt bằng được hình thành sau khi SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên giao dịch trước.

Tại PNJ, mức giá đầu ngày 2/10 được duy trì ở 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu so với thời điểm đầu phiên 1/10, hai chiều hiện cao hơn 200 nghìn đồng/lượng.

DOJI chưa thay đổi thêm khi bước sang ngày mới, tiếp tục mua vàng miếng với giá 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Phiên trước đó, giá tại DOJI đã được nâng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá mua vào tại 141,3 triệu đồng/lượng, còn mức bán ra là 144,3 triệu đồng/lượng. Trước đó một phiên, BTMH đã điều chỉnh thêm 200 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu đang là thương hiệu có diễn biến khác biệt hơn ở chiều mua. Giá mua vàng miếng hiện ở 140,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn 200 nghìn đồng/lượng so với đầu phiên trước; ngược lại, giá bán đã tăng 200 nghìn đồng/lượng lên 144,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Phú Quý hôm nay được giữ ở 141,0 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Trong ngày 1/10, cả hai đầu giá đã cùng nhích thêm 200 nghìn đồng/lượng.

Mi Hồng vẫn có giá mua vào thuộc nhóm cao hơn trên thị trường, đạt 142,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra sáng 2/10 là 144,2 triệu đồng/lượng; cả hai chiều đều cao hơn đầu phiên 1/10 khoảng 200 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 2/10/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,3 144,3

+200 +200 Tập đoàn DOJI

141,3 144,3

+200 +200 Mi Hồng

142,7 144,2

+200 +200 PNJ

141,3 144,3

+200 +200 Bảo Tín Minh Châu

140,0 144,3

-200 +200 Bảo Tín Mạnh Hải 141,3 144,3

+200 +200 Phú Quý 141,0 144,3

+200 +200

1. SJC - Cập nhật: 2/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.800.000

▲ +200.000 143.800.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.300.000

▲ +200.000 144.320.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.300.000

▲ +200.000 144.330.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.800.000

▲ +200.000 143.900.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 138.300.000

▲ +200.000 142.800.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 134.386.000

▲ +198.000 141.386.000

▲ +198.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.461.000

▲ +150.000 107.261.000

▲ +150.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.464.000

▲ +136.000 97.264.000

▲ +136.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.467.000

▲ +122.000 87.267.000

▲ +122.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.611.000

▲ +117.000 83.411.000

▲ +117.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.904.000

▲ +84.000 59.704.000

▲ +84.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000

2. BTMC - Cập nhật: 2/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 140.000.000

▼ 200.000 144.300.000

▲ +200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.000.000

▼ 200.000 143.000.000

▼ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 137.800.000

▼ 200.000 142.800.000

▼ 200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 140.000.000

▼ 200.000 144.000.000

▼ 200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 140.000.000

▼ 200.000 144.000.000

▼ 200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 140.000.000

▼ 200.000 144.000.000

▼ 200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 134.100.000

▼ 900.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 133.600.000

▼ 900.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 2/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 TPHCM PNJ 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 TPHCM SJC 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Hà Nội PNJ 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Đà Nẵng PNJ 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Đà Nẵng SJC 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Miền Tây PNJ 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Miền Tây SJC 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Tây Nguyên PNJ 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Tây Nguyên SJC 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Đông Nam Bộ PNJ 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Đông Nam Bộ SJC 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.800.000

▼ 300.000 142.800.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.660.000

▼ 300.000 142.660.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 135.170.000

▼ 300.000 141.370.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.600.000

▼ 280.000 130.800.000

▼ 280.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 97.200.000

▼ 230.000 107.100.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.200.000

▼ 210.000 97.100.000

▼ 210.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.920.000

▼ 200.000 92.820.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.210.000

▼ 180.000 87.110.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.640.000

▼ 170.000 83.540.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.500.000

▼ 130.000 59.400.000

▼ 130.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.650.000

▼ 110.000 53.550.000

▼ 110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.650.000

▼ 100.000 47.550.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.460.000

▼ 300.000 141.660.000

▼ 300.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 132.250.000

▼ 250.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.680.000

▼ 250.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 2/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.000.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.000.000

▲ +200.000 144.000.000

▲ +200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 141.000.000

▲ +200.000 144.000.000

▲ +200.000 Phú quý 1 lượng 99.9 140.900.000

▲ +200.000 143.900.000

▲ +200.000 Vàng trang sức 999 137.900.000

▲ +200.000 142.900.000

▲ +200.000 Vàng trang sức 99 136.620.000

▲ +198.000 141.570.000

▲ +198.000 Vàng trang sức 98 135.240.000

▲ +196.000 140.140.000

▲ +196.000 Vàng 999.9 phi SJC 135.000.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 2/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.800.000

▼ 200.000 143.800.000

▼ 200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.800.000

▼ 200.000 143.800.000

▼ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 139.000.000

▼ 1.000.000 142.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 138.500.000

▼ 1.000.000 141.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 136.700.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 2/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.700.000

▲ +200.000 144.200.000

▲ +200.000 Vàng 99,9% 142.700.000

▲ +200.000 144.200.000

▲ +200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 131.200.000

▼ 300.000 133.200.000

▼ 300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 130.400.000

▼ 300.000 132.400.000

▼ 300.000 Vàng 95 (95,0%) 126.500.000

▼ 300.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.000.000

±0 99.000.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 84.500.000

±0 87.500.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 81.500.000

±0 84.500.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 75.500.000

±0 78.500.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 49.000.000

±0 52.000.000

±0

7. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 2/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 141.300.000

▲ +200.000 144.300.000

▲ +200.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 140.000.000

▼ 200.000 144.000.000

▼ 200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.000.000

▼ 20.000 14.400.000

▼ 20.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 139.000.000

▼ 200.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 138.000.000

▼ 200.000 143.000.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 137.900.000

▼ 200.000 142.900.000

▼ 200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 133.600.000

▼ 450.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 133.100.000

▼ 450.000 0

±0

Ở phân khúc vàng nhẫn, Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu hiện mua vào 138,0 triệu đồng/lượng và bán ra 143,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua nhẫn 9999 ở 139,0 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI đầu ngày 2/10 có giá mua vào 139,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra ở 143,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Phú Quý được mua vào với giá 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,8 triệu đồng/lượng.

PNJ hiện đưa giá nhẫn 9999 lên 141,3 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và 144,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra đạt 143,8 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu lạm phát Mỹ kéo giá vàng đi lên, thị trường chờ báo cáo việc làm

Giá vàng tăng trong phiên thứ Năm sau khi báo cáo lạm phát Mỹ làm giảm khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10.

Giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.181,02 USD/ounce. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,6% lên 4.211,20 USD/ounce. Đà tăng này xuất hiện sau một tháng 9 khó khăn, khi vàng mất hơn 6% giá trị.

Số liệu mới nhất cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 8 tăng chậm hơn dự kiến. Một số chỉ số của tháng trước cũng được điều chỉnh theo hướng thấp hơn, làm suy yếu quan điểm rằng Fed sẽ sớm phải nâng lãi suất trở lại.

Theo định giá của thị trường, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện chỉ còn 37%. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 69% ghi nhận một tuần trước.

David Meger của High Ridge Futures cho rằng việc kỳ vọng lãi suất giảm bớt đang hỗ trợ rõ rệt cho thị trường kim loại quý.

Tuy nhiên, vàng chưa có nhiều dư địa tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Đồng USD mạnh cũng gây sức ép lên kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ vào thứ Sáu. Nhà đầu tư cũng theo dõi những phát biểu từ các quan chức Fed để đánh giá liệu chính sách tiền tệ có thay đổi trong những tháng cuối năm hay không.

XM Trading cho rằng vàng vẫn đang trong xu hướng ngắn hạn không thuận lợi. Một báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến có thể khiến thị trường quay lại kiểm tra mốc 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, HSBC hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 còn 4.490 USD/ounce, còn năm 2027 là 4.825 USD/ounce. Ngân hàng này cho rằng áp lực bán có thể chưa kết thúc ngay, nhưng mức giá hiện tại có thể đã gần vùng đáy.

Nếu vàng lùi về quanh hoặc dưới 4.000 USD/ounce, HSBC kỳ vọng lực mua từ các ngân hàng trung ương sẽ quay trở lại.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc tăng lên 61,21 USD/ounce, bạch kim lên 1.723,99 USD/ounce, còn palladium giảm xuống 1.195,80 USD/ounce.