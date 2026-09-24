Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 24/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn tại PNJ Giá vàng Phú Quý chiều 24/9/2026 giảm mạnh, vàng miếng SJC bán ra còn 144,4 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,1 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng Phú Quý chiều hôm nay 24/9/2026: Vàng miếng bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 15:00, Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá mua vào giảm 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm mạnh hơn, tới 1,1 triệu đồng/lượng.

Do mức điều chỉnh ở hai chiều không giống nhau, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC tại Phú Quý hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng. Ngoài vàng miếng SJC, vàng Phú Quý loại 1 lượng 999.9 cũng đang được niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm Mua vào Bán ra Biến động Vàng miếng SJC 141,4 triệu 144,4 triệu Mua giảm 800.000; bán giảm 1,1 triệu Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141,4 triệu 144,4 triệu Giảm 800.000 Phú Quý 1 lượng 999.9 141,4 triệu 144,4 triệu Giảm 800.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 141,3 triệu 144,3 triệu Giảm 800.000 Vàng trang sức 999 138,4 triệu 143,4 triệu Giảm 1 triệu Vàng trang sức 99 137,115 triệu 142,065 triệu Giảm 990.000

Đơn vị: đồng/lượng. Giá cập nhật lúc 13:48 ngày 24/9/2026.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 hiện được doanh nghiệp mua vào với giá 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, giá ở cả hai chiều cùng giảm 800.000 đồng/lượng.

Như vậy, vàng nhẫn Phú Quý hiện có cùng giá mua vào và bán ra với vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này, dù mức giảm trong ngày ở chiều bán ra có sự khác biệt. Đối với dòng Phú Quý 1 lượng 99.9, giá mua vào là 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với loại 999.9.

Giá vàng Phú Quý cao hơn thế giới bao nhiêu?

Giá vàng thế giới quy đổi tham khảo trong ngày ở khoảng 135,6 triệu đồng/lượng. So với mức này, vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý bán ra 144,4 triệu đồng/lượng đang cao hơn khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý loại 1 lượng 99.9 bán ra 144,3 triệu đồng/lượng cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8,7 triệu đồng/lượng. Đối với vàng trang sức 999 bán ra 143,4 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch thu hẹp còn khoảng 7,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường ngày càng chú ý tới quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed sau lần tăng lãi suất mới nhất.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại VT Markets, cho rằng nhà đầu tư đang theo dõi đồng thời chính sách của Fed, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và những rủi ro tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng.

Nếu Fed phát đi tín hiệu mạnh hơn về một đợt tăng lãi suất tiếp theo, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng đang củng cố kỳ vọng này. Hoạt động kinh doanh trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm, trong khi nhu cầu mạnh tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng và giá cả.

Cùng với áp lực lạm phát, sức khỏe của nền kinh tế Mỹ khiến giới giao dịch tăng đặt cược vào khả năng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách vào cuối tháng 10.

Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường gặp bất lợi do không mang lại thu nhập cố định như trái phiếu hoặc các tài sản sinh lãi khác.

Ở chiều khác, giá dầu tiếp tục tăng sau mức tăng 4% trong phiên trước, do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa tạo ra dấu hiệu đột phá rõ ràng.

Theo chuyên gia Daniela Corsini của Intesa Sanpaolo, kim loại quý nhiều khả năng vẫn chưa có xu hướng rõ nét trong thời gian tới. Giá vàng có thể dao động với biên độ lớn và duy trì quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong một vài quý.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 0,8% xuống 63,94 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 1.746,02 USD/ounce, còn palladium tăng 0,4% lên 1.265,51 USD/ounce.