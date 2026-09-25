Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 25/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn tại PNJ Giá vàng hôm nay 25/9/2026 lúc 5h00 phổ biến ở 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn tới 1,1 triệu đồng so với đầu phiên trước.

Giá vàng hôm nay 25/9/2026: Giá nhiều thương hiệu thấp hơn tới 1,1 triệu đồng/lượng so với

Giá vàng hôm nay 25/9/2026 lúc 5h00 đang đứng ở vùng thấp hơn đáng kể so với đầu phiên 24/9, sau khi thị trường trong nước trải qua một ngày điều chỉnh mạnh. Mặt bằng vàng miếng hiện chủ yếu quanh 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng miếng SJC hiện có giá mua vào 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. So với trước nhịp điều chỉnh của phiên hôm qua, cả hai mức giá đều thấp hơn 1,1 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng sáng 25/9 cũng đang ở 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên liền trước, mỗi chiều giao dịch đã hạ 1,1 triệu đồng/lượng.

DOJI đang duy trì giá mua vàng miếng ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, giá bán 144,4 triệu đồng/lượng. Phiên 24/9 ghi nhận mức điều chỉnh giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải bước sang ngày mới với vàng miếng ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Hai chiều giá hiện thấp hơn 1,1 triệu đồng/lượng so với mức trước khi giảm của phiên hôm qua.

Phú Quý hiện mua vàng miếng với giá 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, chiều mua vào hạ 800 nghìn đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm mạnh hơn với 1,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng sáng nay ở 141,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức hiện tại thấp hơn phiên trước 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Mi Hồng đang mua vàng miếng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,0 triệu đồng/lượng. Sau phiên 24/9, giá ở cả hai chiều đều thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với trước đó.

Giá vàng hôm nay

Ngày 25/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,9 144,9

-1100 -1100 Tập đoàn DOJI

141,9 144,9

-1100 -1100 Mi Hồng

142,7 144,2

-1300 -1300 PNJ

141,9 144,9

-1100 -1100 Bảo Tín Minh Châu

142,3 144,9

-900 -1100 Bảo Tín Mạnh Hải 141,9 144,9

-1100 -1100 Phú Quý 142,2 144,9

-800 -1100

1. SJC - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.900.000

▼ 1.100.000 143.900.000

▼ 1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.420.000

▼ 1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.430.000

▼ 1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.900.000

▼ 1.100.000 144.000.000

▼ 1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 138.400.000

▼ 1.100.000 142.900.000

▼ 1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 134.485.000

▼ 1.089.000 141.485.000

▼ 1.089.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.536.000

▼ 825.000 107.336.000

▼ 825.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.532.000

▼ 748.000 97.332.000

▼ 748.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.528.000

▼ 671.000 87.328.000

▼ 671.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.669.000

▼ 641.000 83.469.000

▼ 641.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.945.000

▼ 459.000 59.745.000

▼ 459.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000

2. BTMC - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 141.400.000

▼ 900.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 139.600.000

▼ 700.000 144.600.000

▼ 700.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 139.400.000

▼ 700.000 144.400.000

▼ 700.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 141.600.000

▼ 700.000 145.600.000

▼ 700.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 141.600.000

▼ 700.000 145.600.000

▼ 700.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 141.600.000

▼ 700.000 145.600.000

▼ 700.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 136.200.000

▼ 700.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 134.800.000

▼ 900.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 TPHCM PNJ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 TPHCM SJC 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Hà Nội PNJ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Đà Nẵng PNJ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Đà Nẵng SJC 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Miền Tây PNJ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Miền Tây SJC 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Tây Nguyên PNJ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Tây Nguyên SJC 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Đông Nam Bộ PNJ 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Đông Nam Bộ SJC 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 138.400.000

▼ 1.100.000 143.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 138.260.000

▼ 1.100.000 143.260.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 135.770.000

▼ 1.090.000 141.970.000

▼ 1.090.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 125.150.000

▼ 1.010.000 131.350.000

▼ 1.010.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 97.650.000

▼ 830.000 107.550.000

▼ 830.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.610.000

▼ 750.000 97.510.000

▼ 750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 83.310.000

▼ 720.000 93.210.000

▼ 720.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.570.000

▼ 680.000 87.470.000

▼ 680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.990.000

▼ 640.000 83.890.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.750.000

▼ 460.000 59.650.000

▼ 460.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.880.000

▼ 410.000 53.780.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.850.000

▼ 370.000 47.750.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 136.050.000

▼ 1.090.000 142.250.000

▼ 1.090.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 134.500.000

▼ 750.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 131.910.000

▼ 740.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.400.000

▼ 800.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.400.000

▼ 800.000 144.400.000

▼ 800.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 141.400.000

▼ 800.000 144.400.000

▼ 800.000 Phú quý 1 lượng 99.9 141.300.000

▼ 800.000 144.300.000

▼ 800.000 Vàng trang sức 999 138.400.000

▼ 1.000.000 143.400.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 137.115.000

▼ 990.000 142.065.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 135.730.000

▼ 980.000 140.630.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 135.500.000

▼ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 141.200.000

▼ 800.000 145.200.000

▼ 800.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 141.200.000

▼ 800.000 145.200.000

▼ 800.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 140.200.000

▼ 500.000 144.200.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 139.700.000

▼ 500.000 143.700.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 137.800.000

▼ 500.000 142.500.000

▼ 500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.200.000

▼ 1.300.000 143.700.000

▼ 1.300.000 Vàng 99,9% 142.200.000

▼ 1.300.000 143.700.000

▼ 1.300.000 Vàng 9T85 (98,5%) 132.000.000

▼ 700.000 134.000.000

▼ 700.000 Vàng 9T8 (98,0%) 131.200.000

▼ 700.000 133.200.000

▼ 700.000 Vàng 95 (95,0%) 127.300.000

▼ 700.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.000.000

▼ 500.000 99.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 84.500.000

▼ 500.000 87.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 81.500.000

▼ 500.000 84.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 75.500.000

▼ 500.000 78.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 49.000.000

▼ 500.000 52.000.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.500.000

±0 144.000.000

±0 Nhẫn 999.9 133.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng Ta 999.9 133.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng Ta 990 131.500.000

▼ 500.000 135.500.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 98.090.000

▲ 230.000 103.590.000

▲ 230.000 Vàng trắng Au750 98.090.000

▲ 230.000 103.590.000

▲ 230.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 25/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 141.400.000

▼ 1.100.000 144.400.000

▼ 1.100.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 141.600.000

▼ 700.000 145.600.000

▼ 700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.160.000

▼ 70.000 14.560.000

▼ 70.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 140.600.000

▼ 700.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 139.600.000

▼ 700.000 144.600.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 139.500.000

▼ 700.000 144.500.000

▼ 700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.800.000

▲ 1.100.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 136.300.000

▲ 1.100.000 0

±0

Với vàng nhẫn, Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu hiện đứng tại 139,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Bảo Tín Mạnh Hải đang để giá mua vào nhẫn 9999 ở mức 140,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI có mức mua vào 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 145,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 của Phú Quý đang giao dịch tại 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn hiện ở mức 141,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn 9999 của SJC đang có giá mua vào 140,9 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở mức 143,9 triệu đồng/lượng.

Giá dầu tăng, USD mạnh kéo vàng xuống thấp nhất kể từ 16/9

Giá vàng giảm trong phiên thứ Năm và lùi về mức thấp nhất kể từ ngày 16/9, khi hàng loạt yếu tố bất lợi cùng xuất hiện, từ giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên đến triển vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.271,16 USD/ounce, còn hợp đồng vàng giao tháng 12 tại Mỹ giảm 0,3% về 4.306 USD/ounce.

Giá dầu tăng hơn 1% sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa cho thấy bước tiến đáng kể. Giá năng lượng cao hơn có nguy cơ đẩy lạm phát lên, qua đó khiến Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Tuần trước, Fed đã nâng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm. Sau quyết định này, nhiều quan chức tiếp tục phát tín hiệu rằng lãi suất có thể còn tăng thêm nhằm kiểm soát áp lực giá cả.

Giới giao dịch hiện định giá 66% khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất.

Cùng lúc, chỉ số USD lên mức cao nhất trong hai tháng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng gần mức cao nhất trong gần hai thập kỷ. Hai yếu tố này tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng.

Theo Saxo Bank, ngưỡng 4.235 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ gần. Nếu vùng giá này bị phá vỡ, thị trường có thể chứng kiến một nhịp giảm sâu hơn về khu vực quanh 4.000 USD/ounce.

Bạc giao ngay giảm 1,8% xuống 63,29 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 1.746,44 USD/ounce, còn palladium tăng 0,5% lên 1.266,40 USD/ounce.