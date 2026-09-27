Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 27/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 27/9/2026 chưa có biến động mới, vàng miếng neo quanh 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn bán cao nhất 145,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 27/9/2026: Giá vàng miếng chưa rời mốc 144,4 triệu đồng/lượng

Bước sang sáng Chủ nhật, giá vàng hôm nay 27/9/2026 lúc 5h00 vẫn duy trì mặt bằng hình thành từ phiên 26/9. Vàng miếng phổ biến có giá bán 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi thị trường vàng nhẫn đang phân hóa mạnh hơn giữa các doanh nghiệp.

Vàng miếng sáng 27/9 giữ mặt bằng cuối phiên trước

SJC đang mua vào vàng miếng với giá 141,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên liền trước, doanh nghiệp không điều chỉnh thêm bảng giá cho tới thời điểm cuối ngày.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng hiện ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên 26/9, mức niêm yết sáng nay không cao hơn cũng không thấp hơn.

DOJI bước sang ngày 27/9 với giá mua vàng miếng ở 141,9 triệu đồng/lượng, còn chiều bán là 144,4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá doanh nghiệp duy trì khi phiên trước khép lại.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng hiện được niêm yết 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Diễn biến phiên 26/9 khá trầm lắng khi giá không tạo thêm biến động.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) hiện mua vàng miếng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Mặt bằng sáng 27/9 tiếp tục ngang với mức cuối ngày hôm trước.

Tại Phú Quý, vàng miếng đang ở mức 141,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 144,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá hiện nay vẫn nằm đúng vùng doanh nghiệp duy trì trong phiên trước.

Mi Hồng hiện niêm yết vàng miếng ở mức 142,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mặt bằng này tiếp tục được giữ sau khi phiên 26/9 kết thúc.

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,4 144,4

- - Tập đoàn DOJI

141,4 144,4

- - Mi Hồng

142,7 144,2

- - PNJ

141,4 144,4

- - Bảo Tín Minh Châu

141,4 144,4

- - Bảo Tín Mạnh Hải 141,4 144,4

- - Phú Quý 141,4 144,4

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1. SJC - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.900.000

±0 143.900.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.400.000

±0 144.420.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.400.000

±0 144.430.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.900.000

±0 144.000.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 138.400.000

±0 142.900.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 134.485.000

±0 141.485.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.536.000

±0 107.336.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.532.000

±0 97.332.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.528.000

±0 87.328.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.669.000

±0 83.469.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.945.000

±0 59.745.000

±0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.400.000

±0 144.400.000

±0

2. BTMC - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 139.500.000

±0 144.500.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 139.300.000

±0 144.300.000

±0 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 141.500.000

±0 145.500.000

±0 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 141.500.000

±0 145.500.000

±0 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 141.500.000

±0 145.500.000

±0 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 136.100.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 135.200.000

±0 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 TPHCM PNJ 141.400.000

±0 144.400.000

±0 TPHCM SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Hà Nội PNJ 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Đà Nẵng PNJ 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Đà Nẵng SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Miền Tây PNJ 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Miền Tây SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Tây Nguyên PNJ 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Tây Nguyên SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Đông Nam Bộ PNJ 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Đông Nam Bộ SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 138.400.000

±0 143.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 138.260.000

±0 143.260.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 135.770.000

±0 141.970.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 125.150.000

±0 131.350.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 97.650.000

±0 107.550.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.610.000

±0 97.510.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 83.310.000

±0 93.210.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.570.000

±0 87.470.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.990.000

±0 83.890.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.750.000

±0 59.650.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.880.000

±0 53.780.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.850.000

±0 47.750.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 136.050.000

±0 142.250.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.000.000

▲ +500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.400.000

▲ +490.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Phú Quý 1 Lượng 999.9 141.400.000

±0 144.400.000

±0 Phú quý 1 lượng 99.9 141.300.000

±0 144.300.000

±0 Vàng trang sức 999 138.400.000

±0 143.400.000

±0 Vàng trang sức 99 137.115.000

±0 142.065.000

±0 Vàng trang sức 98 135.730.000

±0 140.630.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 135.500.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 141.500.000

±0 145.500.000

±0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 141.500.000

±0 145.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.99 141.000.000

±0 145.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 140.500.000

±0 144.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 138.500.000

±0 143.000.000

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.900.000

±0 144.400.000

±0 Vàng 99,9% 142.900.000

±0 144.400.000

±0 Vàng 9T85 (98,5%) 132.500.000

±0 134.500.000

±0 Vàng 9T8 (98,0%) 131.700.000

±0 133.700.000

±0 Vàng 95 (95,0%) 127.800.000

±0 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.500.000

±0 99.500.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 85.000.000

±0 88.000.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000

±0 85.000.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 76.000.000

±0 79.000.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 49.500.000

±0 52.500.000

±0

Ở Bảo Tín Minh Châu (BTMC), nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang được niêm yết tại 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này chưa đổi khi bước sang sáng 27/9.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) hiện mua vào vàng nhẫn 9999 với giá 140,5 triệu đồng/lượng. Giá tiếp tục giữ vùng đã ghi nhận trong phiên trước.

Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang giao dịch ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây hiện là mức bán ra nổi bật nhất trong nhóm được khảo sát.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá sáng nay vẫn ngang với mốc cuối phiên 26/9.

Tại PNJ, vàng nhẫn hiện có giá mua vào 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Bảng giá chưa cho thấy biến động mới ở đầu ngày 27/9.

SJC đang để giá vàng nhẫn 9999 ở mức 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức giá doanh nghiệp duy trì khi phiên trước kết thúc.

Ở thời điểm 5h00, giá vàng hôm nay 27/9/2026 vì vậy vẫn chủ yếu kế thừa mặt bằng cuối phiên 26/9. Vàng miếng khá ổn định, trong khi vàng nhẫn tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể về giá giữa các thương hiệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 27/9/2026 ở quanh 4.284 USD/ounce

Cập nhật sáng 27/9/2026, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức khoảng 4.284,2 USD/ounce. So với mốc tham chiếu gần nhất, giá kim loại quý tăng khoảng 10,4 USD/ounce.

Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.180 đồng/USD, vàng thế giới sau quy đổi đạt khoảng 135,23 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế cùng các khoản chi phí liên quan.

Một bên đứng giá, một bên tăng trở lại đang tạo nên hai sắc thái khác nhau của thị trường vàng. Vàng miếng SJC trong nước chưa thay đổi đáng kể, còn vàng thế giới đã phục hồi lên 4.284,2 USD/ounce, khiến diễn biến những phiên tiếp theo trở thành tâm điểm chú ý.

Đối với người đã mua vàng, giá thu mua tại từng doanh nghiệp sẽ quyết định trực tiếp khoản lời hoặc lỗ khi bán lại. Còn với người chuẩn bị mua, khoảng cách giữa hai chiều giao dịch cần được tính toán kỹ bởi mức chênh lệch hiện nay đủ lớn để tạo ra khoản lỗ tức thời nếu giá không tăng thêm.

Giá vàng hôm nay 26/9/2026 hiện ghi nhận vàng miếng SJC quanh 141,9 - 144,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tiếp tục giữ mặt bằng cao, với một số thương hiệu đưa giá bán vượt mốc 145 triệu đồng/lượng.

Thị trường đang tiến gần thời điểm kết thúc tháng 9, vì vậy diễn biến của vàng thế giới, tỷ giá USD cũng như cách các doanh nghiệp điều chỉnh giá mua - bán sẽ là những yếu tố đáng theo dõi trong các phiên tới.