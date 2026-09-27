Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 27/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 27/9/2026 chưa có biến động mới, vàng miếng neo quanh 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn bán cao nhất 145,5 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 27/9/2026: Giá vàng miếng chưa rời mốc 144,4 triệu đồng/lượng
Bước sang sáng Chủ nhật, giá vàng hôm nay 27/9/2026 lúc 5h00 vẫn duy trì mặt bằng hình thành từ phiên 26/9. Vàng miếng phổ biến có giá bán 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi thị trường vàng nhẫn đang phân hóa mạnh hơn giữa các doanh nghiệp.
Vàng miếng sáng 27/9 giữ mặt bằng cuối phiên trước
SJC đang mua vào vàng miếng với giá 141,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên liền trước, doanh nghiệp không điều chỉnh thêm bảng giá cho tới thời điểm cuối ngày.
Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng hiện ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên 26/9, mức niêm yết sáng nay không cao hơn cũng không thấp hơn.
DOJI bước sang ngày 27/9 với giá mua vàng miếng ở 141,9 triệu đồng/lượng, còn chiều bán là 144,4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá doanh nghiệp duy trì khi phiên trước khép lại.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng hiện được niêm yết 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Diễn biến phiên 26/9 khá trầm lắng khi giá không tạo thêm biến động.
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) hiện mua vàng miếng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Mặt bằng sáng 27/9 tiếp tục ngang với mức cuối ngày hôm trước.
Tại Phú Quý, vàng miếng đang ở mức 141,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 144,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá hiện nay vẫn nằm đúng vùng doanh nghiệp duy trì trong phiên trước.
Mi Hồng hiện niêm yết vàng miếng ở mức 142,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mặt bằng này tiếp tục được giữ sau khi phiên 26/9 kết thúc.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 26/9/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến mới nhất
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|141,4
|144,4
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|141,4
|144,4
|-
|-
|Mi Hồng
|142,7
|144,2
|-
|-
|PNJ
|141,4
|144,4
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|141,4
|144,4
|-
|-
|Bảo Tín Mạnh Hải
|141,4
|144,4
|-
|-
|Phú Quý
|141,4
|144,4
|-
|-
|1. SJC - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|140.900.000
±0
|143.900.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|141.400.000
±0
|144.420.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|141.400.000
±0
|144.430.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|140.900.000
±0
|144.000.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|138.400.000
±0
|142.900.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|134.485.000
±0
|141.485.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|97.536.000
±0
|107.336.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|87.532.000
±0
|97.332.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|77.528.000
±0
|87.328.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|73.669.000
±0
|83.469.000
±0
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|49.945.000
±0
|59.745.000
±0
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|2. BTMC - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|139.500.000
±0
|144.500.000
±0
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|139.300.000
±0
|144.300.000
±0
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|141.500.000
±0
|145.500.000
±0
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|141.500.000
±0
|145.500.000
±0
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|141.500.000
±0
|145.500.000
±0
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|136.100.000
±0
|0
±0
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|135.200.000
±0
|0
±0
|3. PNJ - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|TPHCM PNJ
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|TPHCM SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Hà Nội PNJ
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Đà Nẵng PNJ
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Đà Nẵng SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Miền Tây PNJ
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Miền Tây SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Tây Nguyên PNJ
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Tây Nguyên SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Đông Nam Bộ PNJ
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Đông Nam Bộ SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|138.400.000
±0
|143.400.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|138.260.000
±0
|143.260.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|135.770.000
±0
|141.970.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|125.150.000
±0
|131.350.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|97.650.000
±0
|107.550.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|87.610.000
±0
|97.510.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|83.310.000
±0
|93.210.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|77.570.000
±0
|87.470.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|73.990.000
±0
|83.890.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.750.000
±0
|59.650.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|43.880.000
±0
|53.780.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|37.850.000
±0
|47.750.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|136.050.000
±0
|142.250.000
±0
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|135.000.000
▲ +500.000
|0
±0
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|132.400.000
▲ +490.000
|0
±0
|4. Phú Quý - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|141.400.000
±0
|144.400.000
±0
|Phú quý 1 lượng 99.9
|141.300.000
±0
|144.300.000
±0
|Vàng trang sức 999
|138.400.000
±0
|143.400.000
±0
|Vàng trang sức 99
|137.115.000
±0
|142.065.000
±0
|Vàng trang sức 98
|135.730.000
±0
|140.630.000
±0
|Vàng 999.9 phi SJC
|135.500.000
±0
|0
±0
|5. DOJI - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|141.500.000
±0
|145.500.000
±0
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|141.500.000
±0
|145.500.000
±0
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|141.000.000
±0
|145.000.000
±0
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|140.500.000
±0
|144.500.000
±0
|Hà Nội Nữ trang 99
|138.500.000
±0
|143.000.000
±0
|6. Mi Hồng - Cập nhật: 26/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|142.900.000
±0
|144.400.000
±0
|Vàng 99,9%
|142.900.000
±0
|144.400.000
±0
|Vàng 9T85 (98,5%)
|132.500.000
±0
|134.500.000
±0
|Vàng 9T8 (98,0%)
|131.700.000
±0
|133.700.000
±0
|Vàng 95 (95,0%)
|127.800.000
±0
|0
±0
|Vàng V75 (75,0%)
|96.500.000
±0
|99.500.000
±0
|Vàng V68 (68,0%)
|85.000.000
±0
|88.000.000
±0
|Vàng 6T1 (61,0%)
|82.000.000
±0
|85.000.000
±0
|Vàng 14K (58,0%)
|76.000.000
±0
|79.000.000
±0
|Vàng 10K (41,0%)
|49.500.000
±0
|52.500.000
±0
Ở Bảo Tín Minh Châu (BTMC), nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang được niêm yết tại 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này chưa đổi khi bước sang sáng 27/9.
Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) hiện mua vào vàng nhẫn 9999 với giá 140,5 triệu đồng/lượng. Giá tiếp tục giữ vùng đã ghi nhận trong phiên trước.
Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang giao dịch ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây hiện là mức bán ra nổi bật nhất trong nhóm được khảo sát.
Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá sáng nay vẫn ngang với mốc cuối phiên 26/9.
Tại PNJ, vàng nhẫn hiện có giá mua vào 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Bảng giá chưa cho thấy biến động mới ở đầu ngày 27/9.
SJC đang để giá vàng nhẫn 9999 ở mức 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức giá doanh nghiệp duy trì khi phiên trước kết thúc.
Ở thời điểm 5h00, giá vàng hôm nay 27/9/2026 vì vậy vẫn chủ yếu kế thừa mặt bằng cuối phiên 26/9. Vàng miếng khá ổn định, trong khi vàng nhẫn tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể về giá giữa các thương hiệu.
Giá vàng thế giới hôm nay 27/9/2026 ở quanh 4.284 USD/ounce
Cập nhật sáng 27/9/2026, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức khoảng 4.284,2 USD/ounce. So với mốc tham chiếu gần nhất, giá kim loại quý tăng khoảng 10,4 USD/ounce.
Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.180 đồng/USD, vàng thế giới sau quy đổi đạt khoảng 135,23 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế cùng các khoản chi phí liên quan.
Một bên đứng giá, một bên tăng trở lại đang tạo nên hai sắc thái khác nhau của thị trường vàng. Vàng miếng SJC trong nước chưa thay đổi đáng kể, còn vàng thế giới đã phục hồi lên 4.284,2 USD/ounce, khiến diễn biến những phiên tiếp theo trở thành tâm điểm chú ý.
Đối với người đã mua vàng, giá thu mua tại từng doanh nghiệp sẽ quyết định trực tiếp khoản lời hoặc lỗ khi bán lại. Còn với người chuẩn bị mua, khoảng cách giữa hai chiều giao dịch cần được tính toán kỹ bởi mức chênh lệch hiện nay đủ lớn để tạo ra khoản lỗ tức thời nếu giá không tăng thêm.
Giá vàng hôm nay 26/9/2026 hiện ghi nhận vàng miếng SJC quanh 141,9 - 144,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tiếp tục giữ mặt bằng cao, với một số thương hiệu đưa giá bán vượt mốc 145 triệu đồng/lượng.
Thị trường đang tiến gần thời điểm kết thúc tháng 9, vì vậy diễn biến của vàng thế giới, tỷ giá USD cũng như cách các doanh nghiệp điều chỉnh giá mua - bán sẽ là những yếu tố đáng theo dõi trong các phiên tới.