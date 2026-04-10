Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 4/10/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 4/10/2026 lúc 5h00 duy trì mặt bằng mới sau phiên điều chỉnh, với SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá bán 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 4/10/2026: Sau nhịp hạ giá, vàng miếng phổ biến bán ra 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/10/2026 lúc 5h00 tiếp tục được niêm yết trên mặt bằng hình thành sau phiên điều chỉnh gần nhất. Nhiều thương hiệu lớn hiện đưa giá bán vàng miếng về cùng mốc 143,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi mất 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, SJC hiện mua vàng miếng với giá 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh tương tự đưa bảng giá của PNJ Hà Nội về 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá mua vào và bán ra đang được ghi nhận đầu ngày 4/10.

Tại DOJI, đợt giảm 600.000 đồng/lượng đã kéo giá vàng miếng xuống 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều doanh nghiệp mua vào. Khách mua vàng đầu ngày hiện phải trả 143,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng bước sang ngày 4/10 với mặt bằng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, giá mua và bán đều đã thấp hơn 600.000 đồng/lượng.

Diễn biến tại Bảo Tín Minh Châu có sự chênh lệch giữa hai chiều. Giá mua giảm 400.000 đồng/lượng, còn 139,5 triệu đồng/lượng; giá bán giảm 600.000 đồng/lượng và hiện ở 143,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Phú Quý đang được thu mua ở 140,3 triệu đồng/lượng sau khi giảm 500.000 đồng/lượng trong phiên trước. Chiều bán giảm mạnh hơn một chút, 600.000 đồng/lượng, đưa mức hiện tại về 143,5 triệu đồng/lượng.

Với Mi Hồng, giá mua vào hiện là 142,0 triệu đồng/lượng và giá bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Hai chiều cùng thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu phiên trước, song giá mua của Mi Hồng vẫn thuộc nhóm cao nhất thị trường khảo sát.

Giá vàng hôm nay

Ngày 4/10/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,5 143,5

-600 -600 Tập đoàn DOJI

140,5 143,5

-600 -600 Mi Hồng

142,0 143,5

-500 -500 PNJ

140,5 143,5

-600 -600 Bảo Tín Minh Châu

139,5 143,5

-400 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 143,5

-600 -600 Phú Quý 140,3 143,5

-500 -600

1. SJC - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.000.000

▼ -600.000 143.000.000

▼ -600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.500.000

▼ -600.000 143.520.000

▼ -600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.500.000

▼ -600.000 143.530.000

▼ -600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.000.000

▼ -600.000 143.100.000

▼ -600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.500.000

▼ -600.000 142.000.000

▼ -600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.594.000

▼ -594.000 140.594.000

▼ -594.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.861.000

▼ -450.000 106.661.000

▼ -450.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.920.000

▼ -408.000 96.720.000

▼ -408.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.979.000

▼ -366.000 86.779.000

▼ -366.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.144.000

▼ -350.000 82.944.000

▼ -350.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.570.000

▼ -250.000 59.370.000

▼ -250.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000

2. BTMC - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.500.000

▼ -400.000 143.500.000

▼ -600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.500.000

▲ +600.000 142.500.000

▼ -400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.300.000

▲ +600.000 142.300.000

▼ -400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 139.500.000

▼ -400.000 143.500.000

▼ -400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 139.500.000

▼ -400.000 143.500.000

▼ -400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 139.500.000

▼ -400.000 143.500.000

▼ -400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 132.600.000

▼ -300.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 132.600.000

▼ -300.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 TPHCM PNJ 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 TPHCM SJC 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Hà Nội PNJ 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Đà Nẵng PNJ 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Đà Nẵng SJC 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Miền Tây PNJ 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Miền Tây SJC 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Tây Nguyên PNJ 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Tây Nguyên SJC 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Đông Nam Bộ PNJ 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Đông Nam Bộ SJC 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.360.000

▲ +100.000 142.360.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 134.880.000

▲ +100.000 141.080.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.330.000

▲ +90.000 130.530.000

▲ +90.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.980.000

▲ +80.000 106.880.000

▲ +80.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.000.000

▲ +70.000 96.900.000

▲ +70.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.730.000

▲ +70.000 92.630.000

▲ +70.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.030.000

▲ +70.000 86.930.000

▲ +70.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.460.000

▲ +60.000 83.360.000

▲ +60.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.380.000

▲ +40.000 59.280.000

▲ +40.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.540.000

▲ +40.000 53.440.000

▲ +40.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.550.000

▲ +30.000 47.450.000

▲ +30.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.160.000

▲ +100.000 141.360.000

▲ +100.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 132.000.000

▼ -250.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.430.000

▼ -250.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.300.000

▼ -500.000 143.500.000

▼ -600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 140.300.000

▼ -500.000 143.300.000

▼ -500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 140.300.000

▼ -500.000 143.300.000

▼ -500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 140.200.000

▼ -500.000 143.200.000

▼ -500.000 Vàng trang sức 999 136.900.000

▼ -500.000 141.900.000

▼ -500.000 Vàng trang sức 99 135.630.000

▼ -495.000 140.580.000

▼ -495.000 Vàng trang sức 98 134.260.000

▼ -490.000 139.160.000

▼ -490.000 Vàng 999.9 phi SJC 134.000.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.500.000

▼ -500.000 143.500.000

▼ -500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.500.000

▼ -500.000 143.500.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.500.000

▼ -500.000 141.500.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 138.000.000

▼ -500.000 141.000.000

▼ -500.000 Hà Nội Nữ trang 99 136.200.000

▼ -500.000 139.500.000

▼ -500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.000.000

▼ -500.000 143.500.000

▼ -500.000 Vàng 99,9% 142.000.000

▼ -500.000 143.500.000

▼ -500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 130.900.000

▼ -300.000 132.900.000

▼ -300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 130.100.000

▼ -300.000 132.100.000

▼ -300.000 Vàng 95 (95,0%) 126.200.000

▼ -300.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 95.500.000

▼ -500.000 98.500.000

▼ -500.000 Vàng V68 (68,0%) 84.000.000

▼ -500.000 87.000.000

▼ -500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 81.000.000

▼ -500.000 84.000.000

▼ -500.000 Vàng 14K (58,0%) 75.000.000

▼ -500.000 78.000.000

▼ -500.000 Vàng 10K (41,0%) 48.500.000

▼ -500.000 51.500.000

▼ -500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

▼ -500.000 143.000.000

▼ -500.000 Vàng 18K (750) 95.350.000

▼ -230.000 100.850.000

▼ -230.000 Vàng trắng Au750 95.350.000

▼ -230.000 100.850.000

▼ -230.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 4/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 140.500.000

▼ -600.000 143.500.000

▼ -600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 139.500.000

▼ -400.000 143.500.000

▼ -400.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.950.000

▼ -40.000 14.350.000

▼ -40.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 139.000.000

▲ +100.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 138.500.000

▲ +600.000 142.500.000

▼ -400.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 138.400.000

▲ +600.000 142.400.000

▼ -400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 132.700.000

▼ -900.000 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 132.200.000

▼ -900.000 0

±0

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết Vàng Rồng Thăng Long 9999 trong khoảng 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện đạt 139,0 triệu đồng/lượng.

Với DOJI, dòng Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý được giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

PNJ đang mua vàng nhẫn với giá 140,5 triệu đồng/lượng, còn mức bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, nhẫn 9999 được niêm yết 140,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay 4/10/2026 giảm về 4.139,8 USD/ounce

Mức tham chiếu của giá vàng thế giới hôm nay 4/10/2026 đầu ngày là 4.139,8 USD/ounce, giảm 36,7 USD/ounce so với mốc liền trước.

Với tỷ giá Vietcombank 26.170 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 130,62 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Khoảng cách với giá bán vàng miếng SJC 143,5 triệu đồng/lượng hiện vào khoảng 12,88 triệu đồng/lượng.

Thị trường quốc tế vừa trải qua một phiên biến động đáng chú ý khi vàng có lúc tăng hơn 1% sau báo cáo việc làm của Mỹ. Số việc làm phi nông nghiệp tháng 9 chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 90.000. Dữ liệu tháng 8 cũng được điều chỉnh xuống 133.000 việc làm.

Dù các số liệu kinh tế làm giảm phần nào kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, nhà đầu tư vẫn theo dõi sát quan điểm của Fed về lạm phát và lãi suất.

CME FedWatch cho thấy thị trường hiện định giá khoảng 22% khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10, giảm đáng kể so với mức khoảng 70% ghi nhận vào đầu tuần.

Bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 60,36 USD/ounce. Bạch kim lùi 2% về 1.692,90 USD/ounce, còn palladium giảm 0,5% xuống 1.165,75 USD/ounce.