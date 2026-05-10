Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay 5/10/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 5/10/2026 phổ biến ở 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới mở tuần quanh 4.139,8 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 5/10/2026: Mốc 143,5 triệu đồng/lượng tiếp tục chiếm ưu thế

Giá vàng hôm nay 5/10/2026 cập nhật lúc 5h00 cho thấy mức bán ra 143,5 triệu đồng/lượng đang xuất hiện tại phần lớn thương hiệu lớn. Giá mua vào có sự phân hóa rõ hơn, dao động từ 139,5 đến 142 triệu đồng/lượng.

Sau phiên giao dịch gần nhất, SJC bước sang ngày 5/10 với mức giá 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều hiện là 3 triệu đồng/lượng. Với người mua vàng từ đầu tháng 9 ở mức 148,7 triệu đồng/lượng, bán lại theo giá hiện tại đồng nghĩa khoản lỗ khoảng 8,2 triệu đồng.

PNJ Hà Nội cũng đang mua vàng miếng ở 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng hiện tại thấp hơn đáng kể so với giá bán đầu tháng 9, khiến người mua thời điểm đó chưa thể hòa vốn và đang âm khoảng 8,2 triệu đồng mỗi lượng.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 5/10/2026 được ghi nhận ở 140,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Nếu khách hàng mua vàng với giá 148,7 triệu đồng/lượng vào đầu tháng trước, giá doanh nghiệp thu mua hiện thấp hơn vốn ban đầu 8,2 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) hiện mua vào vàng miếng với giá 140,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra được niêm yết ở 143,5 triệu đồng/lượng. Khoản lỗ của người mua đầu tháng 9 cũng vào khoảng 8,2 triệu đồng/lượng nếu bán ở thời điểm này.

Mức thu mua thấp nhất trong nhóm đang thuộc về Bảo Tín Minh Châu (BTMC) với 139,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra vẫn ở 143,5 triệu đồng/lượng, kéo khoảng cách mua - bán lên 4 triệu đồng. Người mua từ đầu tháng 9 hiện phải đối mặt mức âm khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá mua vào ở 140,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn một chút so với SJC, PNJ, DOJI và BTMH. Giá bán ra hiện ở 143,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đầu tháng 9 ở mức 148,7 triệu đồng, người nắm giữ hiện lỗ khoảng 8,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm được khảo sát, Mi Hồng đang trả giá thu mua cao nhất với 142 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng. Nhờ giá mua vào cao, khách đã xuống tiền ở mức 147,2 triệu đồng/lượng đầu tháng 9 hiện lỗ khoảng 5,2 triệu đồng, nhẹ hơn đáng kể so với các thương hiệu khác.

Thị trường vàng nhẫn đầu ngày 5/10 cũng có sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đưa Vàng Rồng Thăng Long 9999 về mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 đang được thu mua ở mức 139 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Phú Quý, nhẫn tròn 9999 hiện có giá 140,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

PNJ đặt giá mua vàng nhẫn ở 140,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, nhẫn 9999 đứng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng.

Vàng chưa mất xu hướng tăng nhưng 4.000 USD/ounce có thể trở thành vùng thử lửa

Giá vàng thế giới mờ đầu tuần ở mức khoảng 4.139,8 USD/ounce, thấp hơn 36,7 USD/ounce so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.170 đồng/USD, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương khoảng 130,62 triệu đồng, chưa tính thuế và chi phí liên quan. Mức này thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 12,88 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chưa thoát khỏi trạng thái giằng co khi thị trường đồng thời phải cân nhắc khả năng kinh tế Mỹ suy yếu và nguy cơ lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Ông Simon-Peter Massabni, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho rằng chính sự đối lập này khiến vàng khó tạo được một xu hướng rõ rệt. Thị trường lao động giảm tốc có lợi cho kỳ vọng nới lỏng tiền tệ, nhưng lạm phát và lợi suất trái phiếu cao lại tạo sức ép theo chiều ngược lại.

Theo Massabni, báo cáo việc làm Mỹ đã cung cấp thêm lý do để thị trường kỳ vọng Fed có thể trở nên mềm mỏng hơn. Dẫu vậy, xét trên diễn biến giá, vàng vẫn chưa phát đi tín hiệu đủ mạnh để xác nhận một chu kỳ tăng mới.

Ông cho rằng nhà đầu tư cần chú ý đến tác động của thị trường lao động lên lợi suất trái phiếu. Việc làm suy yếu sẽ chỉ thực sự hỗ trợ vàng nếu kéo được lợi suất xuống thấp hơn. Ngược lại, lạm phát cao kéo dài có thể tiếp tục giữ lợi suất ở mặt bằng lớn và hạn chế sức bật của kim loại quý.

Fed vì thế vẫn đứng trước bài toán khó. Các dấu hiệu suy yếu của việc làm chưa hẳn đủ sức khiến ngân hàng trung ương Mỹ bỏ qua rủi ro lạm phát.

Ông Bill Adams, Tổng Giám đốc kiêm Kinh tế trưởng tại Fifth Third Commercial Bank, cũng cho rằng báo cáo việc làm tháng 9/2026 chưa đủ tiêu cực để Fed thay đổi trọng tâm chính sách.

Ông David Morrison, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, đánh giá thị trường vàng vẫn cần thêm thời gian trước khi có thể nói rằng giai đoạn điều chỉnh đã kết thúc.

Theo ông, việc Fed tạm thời không tiếp tục giảm lãi suất không đồng nghĩa chu kỳ nới lỏng đã chấm dứt. Tuy nhiên, khi lạm phát vẫn ở mức đáng lo ngại, kiểm soát giá cả có khả năng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Fed.

Morrison dự báo nếu đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh trong lúc vàng thiếu động lực phục hồi, giá có thể một lần nữa hướng về vùng 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng thị trường giảm quá xa dưới vùng đáy gần đây.

Nếu 4.000 USD/ounce trở thành điểm tựa, vàng có thể trải qua một giai đoạn đi ngang tích lũy, tạo nền tảng cho một nhịp tăng mạnh hơn sau đó.

Ông Lukman Otunuga, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cũng chưa cho rằng xu hướng tăng của vàng đã kết thúc. Theo ông, những trở ngại hiện tại chủ yếu đến từ lạm phát và bất ổn địa chính trị, hai yếu tố tiếp tục khiến triển vọng lãi suất khó dự báo.

Trong tuần tới, 4.200 USD/ounce được xem là mốc then chốt để đánh giá khả năng vàng lấy lại động lực tăng.