Thị trường Giá vàng hôm nay 9999 hôm nay chiều 24/9/2026: Giá vàng 9999, nhẫn DOJI Giá vàng DOJI chiều 24/9/2026 tiếp tục giảm, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 999 bán ra còn 145,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng DOJI chiều hôm nay 24/9/2026: Nhẫn 9999 giảm còn 145,2 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 13:48 ngày 24/9, nhiều sản phẩm vàng của DOJI tiếp tục được điều chỉnh giảm. Tại Hà Nội, sản phẩm AVPL được niêm yết ở mức 141,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mức giá hiện tại, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của AVPL đang ở mức 4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh tương đối lớn so với một số sản phẩm vàng miếng trên thị trường.

Ở nhóm vàng nữ trang, vàng 99,99 được DOJI mua vào ở mức 140,2 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 99,9 có mức giá thấp hơn, hiện giao dịch ở 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 143,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Sản phẩm Mua vào Bán ra Biến động DOJI AVPL Hà Nội 141,2 triệu 145,2 triệu Giảm 800.000 Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 999 141,2 triệu 145,2 triệu Giảm 800.000 Nữ trang 99,99 140,2 triệu 144,2 triệu Giảm 500.000 Nữ trang 99,9 139,7 triệu 143,7 triệu Giảm 500.000 Nữ trang 99 137,8 triệu 142,5 triệu Giảm 500.000

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 999 của DOJI hiện được mua vào ở mức 141,2 triệu đồng/lượng và bán ra 145,2 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, giá nhẫn giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, mức bán ra 145,2 triệu đồng/lượng của nhẫn Hưng Thịnh Vượng hiện cao hơn khoảng 800.000 đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán của vàng nhẫn DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI cao hơn giá vàng thế giới bao nhiêu?

Giá vàng thế giới quy đổi tham khảo trong ngày 24/9 ở khoảng 135,6 triệu đồng/lượng. So với mức này, giá bán nhẫn Hưng Thịnh Vượng và AVPL của DOJI ở 145,2 triệu đồng/lượng đang cao hơn khoảng 9,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nữ trang 99,99, mức bán ra 144,2 triệu đồng/lượng cao hơn giá thế giới khoảng 8,6 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,9 bán ra 143,7 triệu đồng/lượng cũng cao hơn khoảng 8,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, dù DOJI đã điều chỉnh giảm nhiều dòng sản phẩm trong chiều 24/9, giá các dòng vàng 999 và 9999 tại doanh nghiệp này vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với giá vàng thế giới sau quy đổi.

Thị trường hiện theo sát định hướng chính sách của Fed sau đợt tăng lãi suất tuần trước. Bên cạnh đó, biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và tình hình Trung Đông cũng đang tác động tới tâm lý nhà đầu tư.

Theo ông Ross Maxwell của VT Markets, một tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể tạo thêm áp lực lên giá vàng.

Triển vọng lãi suất của Mỹ trở nên đáng chú ý hơn khi lạm phát tiếp tục gia tăng trong lúc nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng. Giới giao dịch vì vậy đang tăng đặt cược vào khả năng Fed thực hiện đợt thắt chặt chính sách thứ hai liên tiếp vào cuối tháng 10.

Lãi suất cao thường bất lợi với vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Khi các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn, dòng tiền có thể giảm bớt sự quan tâm đối với vàng.

Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh khiến chuỗi cung ứng chịu áp lực và kéo giá cả đi lên.

Trong một báo cáo, chuyên gia Daniela Corsini của Intesa Sanpaolo cho rằng kim loại quý có thể tiếp tục thiếu xu hướng rõ ràng trong thời gian tới, dù biến động vẫn ở mức cao. Theo kịch bản cơ sở, vàng có thể dao động quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong vài quý.

Ở các kim loại khác, bạc giảm 0,8% xuống 63,94 USD/ounce, bạch kim mất 0,2% còn 1.746,02 USD/ounce, còn palladium tăng 0,4% lên 1.265,51 USD/ounce.