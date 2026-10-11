Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 10/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 10/11/2026 tiếp tục đi ngang sau nhịp giảm buổi sáng. SJC bán ra 140,9 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng giảm mạnh tới 500.000 đồng.

Giá vàng chiều 10/11/2026: SJC, DOJI giảm 300.000 đồng, Mi Hồng mất tới 500.000 đồng/lượng

Giá vàng chiều 10/11/2026 tiếp tục đứng yên sau nhịp giảm buổi sáng. Vàng miếng SJC giữ mức bán ra 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên đầu tuần 300.000 đồng. Trong khi đó, Mi Hồng giảm tới 500.000 đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn 9999 có nơi vượt 141 triệu đồng.

Tính đến chiều 10/11, SJC chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới sau khi giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong buổi sáng. Giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng đi xuống, PNJ Hà Nội hạ giá vàng miếng xuống còn 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên đầu tuần, mỗi chiều giao dịch tại doanh nghiệp này đều giảm 300.000 đồng/lượng.

Tại DOJI, mức giảm 300.000 đồng/lượng tiếp tục được duy trì trong phiên chiều. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp đưa giá thu mua vàng miếng về 137,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra còn 140,9 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Hiện vàng miếng tại đây giao dịch ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng, chưa có thêm biến động so với buổi sáng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) lại ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai mức giá. Doanh nghiệp nâng giá mua vào thêm 200.000 đồng, lên 137 triệu đồng/lượng, nhưng hạ giá bán ra 300.000 đồng, xuống 140,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán theo đó thu hẹp còn 3,9 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, giá vàng miếng chiều nay giữ ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều đều thấp hơn phiên đầu tuần 300.000 đồng/lượng, trong đó giá thu mua vẫn thấp hơn SJC 500.000 đồng.

Mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm được ghi nhận tại Mi Hồng, khi doanh nghiệp giảm đồng loạt 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào hiện còn 139 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lùi xuống 140,5 triệu đồng/lượng. Dù giảm sâu hơn các thương hiệu khác, Mi Hồng vẫn có giá thu mua cao hơn SJC 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,9 140,9 -300 -300 Tập đoàn DOJI 137,9 140,9 -300 -300 Mi Hồng 139,0 140,5 -500 -500 PNJ 137,9 140,9 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 137,0 140,9 +200 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 137,9 140,9 -300 -300 Phú Quý 137,4 140,9 -300 -300

1. SJC - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136.700.000

▼ 100.000 140.700.000

▼ 100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.900.000

▼ 300.000 140.920.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.900.000

▼ 300.000 140.930.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136.700.000

▼ 100.000 140.800.000

▼ 100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.000.000

▲ 200.000 139.700.000

▼ 100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 131.317.000

▼ 99.000 138.317.000

▼ 99.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.135.000

▼ 75.000 104.935.000

▼ 75.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.356.000

▼ 68.000 95.156.000

▼ 68.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.576.000

▼ 61.000 85.376.000

▼ 61.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.803.000

▼ 59.000 81.603.000

▼ 59.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.611.000

▼ 41.000 58.411.000

▼ 41.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000

2. PNJ - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 TP. Hồ Chí Minh SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Hà Nội PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Đà Nẵng PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Đà Nẵng SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Miền Tây PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Miền Tây SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Tây Nguyên PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Tây Nguyên SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Đông Nam Bộ SJC 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 129.200.000

± 0 134.000.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 129.070.000

± 0 133.870.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.460.000

± 0 132.660.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.540.000

± 0 122.740.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.500.000

± 0 100.500.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.120.000

± 0 91.120.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.100.000

± 0 87.100.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.740.000

± 0 81.740.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.390.000

± 0 78.390.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.740.000

± 0 55.740.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.250.000

± 0 50.250.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.620.000

± 0 44.620.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.100.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.730.000

± 0 132.930.000

± 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 128.500.000

± 0 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 125.770.000

± 0 —

3. DOJI - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 137.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 137.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 135.200.000

▲ 200.000 139.200.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.700.000

▲ 200.000 138.700.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99 132.900.000

▲ 200.000 137.200.000

▲ 200.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.900.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 137.000.000

± 0 141.000.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.700.000

± 0 14.100.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 136.000.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 135.000.000

± 0 140.000.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 134.900.000

± 0 139.900.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 127.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 126.500.000

▼ 1.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.000.000

▲ 200.000 140.900.000

▼ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 135.000.000

▲ 200.000 140.000.000

▲ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 134.800.000

▲ 200.000 139.800.000

▲ 200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 200.000 141.000.000

▲ 200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 200.000 141.000.000

▲ 200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 137.000.000

▲ 200.000 141.000.000

▲ 200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24K) 121.200.000

▲ 200.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24K) 121.200.000

▲ 200.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.400.000

▼ 300.000 140.900.000

▼ 300.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.400.000

▼ 300.000 140.400.000

▼ 300.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 137.400.000

▼ 300.000 140.400.000

▼ 300.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 137.300.000

▼ 300.000 140.300.000

▼ 300.000 Vàng trang sức 999 134.900.000

▼ 200.000 139.400.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 99 133.650.000

▼ 198.000 138.105.000

▼ 198.000 Vàng trang sức 98 132.300.000

▼ 196.000 136.710.000

▼ 196.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.000.000

± 0 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.000.000

▼ 500.000 140.500.000

▼ 500.000 Vàng 99,9% 139.000.000

▼ 500.000 140.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 125.500.000

± 0 127.500.000

± 0 Vàng 9T8 (98,0%) 124.800.000

± 0 126.800.000

± 0 Vàng 95 (95,0%) 121.000.000

± 0 — Vàng V75 (75,0%) 93.000.000

± 0 96.000.000

± 0 Vàng V68 (68,0%) 81.500.000

± 0 84.500.000

± 0 Vàng 6T1 (61,0%) 78.500.000

± 0 81.500.000

± 0 Vàng 14K (58,0%) 72.500.000

± 0 75.500.000

± 0 Vàng 10K (41,0%) 45.500.000

± 0 48.500.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 10/11/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.000.000

▲ 500.000 140.500.000

▲ 500.000 Vàng 18K (750) 95.120.000

± 0 100.620.000

± 0 Vàng trắng Au750 95.120.000

± 0 100.620.000

± 0

Ở phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào đối với vàng nhẫn 9999 ở mức 136 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật chưa có mức giá bán ra tương ứng.

Nhỉnh hơn về giá bán, DOJI đưa nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mức 141 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp thu mua với giá 137 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 4 triệu đồng giữa hai chiều.

Phú Quý hiện là thương hiệu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm được khảo sát, đạt 141,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vào ở mức 137,2 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 200.000 đồng.

Đối với PNJ, vàng nhẫn 9999 giao dịch trong khoảng 136,1 – 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Khoảng cách giữa hai chiều đạt 4,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán thấp hơn Phú Quý 900.000 đồng.

Riêng SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,7 triệu đồng/lượng mua vào và 140,7 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán duy trì 4 triệu đồng/lượng, tương đương DOJI nhưng giá bán thấp hơn 300.000 đồng.

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 giảm về 4.124 USD/ounce, nhà đầu tư nín thở chờ dữ liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng hôm nay 10/11/2026 giảm 0,4% xuống 4.124,42 USD/ounce, đánh mất một phần mức tăng của phiên trước. Thị trường đang tập trung vào báo cáo lạm phát Mỹ, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lãi suất của Fed trong tháng 12.

Tính đến 13h18 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.124,42 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 0,5%, lên 4.133 USD/ounce.

Diễn biến trái chiều giữa hai thị trường xuất hiện khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Sau phiên tăng hơn 1%, lực bán chốt lời đã khiến giá vàng giao ngay hạ nhiệt, dù những yếu tố tác động đến thị trường vẫn chưa có xu hướng rõ ràng.

Tâm điểm chú ý hiện là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày 10/11. Tiếp đó, dữ liệu chỉ số giá sản xuất sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 13/11.

Hai báo cáo này có thể cung cấp thêm thông tin về tình hình lạm phát, từ đó ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trước thời điểm công bố dữ liệu, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, nhấn mạnh ngân hàng trung ương cần thận trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Theo ông, lạm phát vẫn là rủi ro lớn nhất, trong khi chưa có phương án cơ sở cụ thể cho cuộc họp tháng 12.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang nghiêng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất, với xác suất được định giá ở mức 84%.

Triển vọng lãi suất cao tạo sức ép đối với vàng, bởi nhà đầu tư có thể ưu tiên những tài sản mang lại lợi tức thay vì nắm giữ kim loại quý.

Ở một diễn biến khác, việc Mỹ tạm hoãn các cuộc không kích mới nhằm vào Iran đã góp phần khiến giá dầu thế giới đi xuống. Theo chuyên gia Kyle Rodda của Capital.com, giá dầu giảm có thể tác động đến đồng USD, kỳ vọng lạm phát và lãi suất, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.

Các kim loại quý khác cũng ghi nhận biến động nhẹ. Bạc giảm 0,3% xuống 53,22 USD/ounce, palladium mất 0,2% còn 1.039,16 USD/ounce, trong khi bạch kim giữ quanh mức 1.577,57 USD/ounce.