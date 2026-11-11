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Giá vàng hôm nay chiều 11/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI

Văn Khoa 11/11/2026 17:07

Giá vàng chiều 11/11 đảo chiều phục hồi sau nhịp giảm sâu. SJC, PNJ và DOJI đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 vẫn chịu áp lực giảm giá.

Giá vàng kết thúc chiều 11/11: SJC, DOJI đồng loạt tăng trở lại, vẫn thấp hơn phiên trước 900.000 đồng

Kết thúc chiều 11/11, giá vàng trong nước phục hồi sau đợt giảm mạnh đầu ngày. Vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều nhưng vẫn giảm 900.000 đồng/lượng so với ngày 10/11.

Cùng mức giá với SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đều kết thúc phiên tại 137 – 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu dừng ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên trước lần lượt 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán.

Tại Phú Quý, vàng miếng chốt phiên ở mức 136,7 – 140 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 700.000 đồng và 900.000 đồng ở hai chiều. Mi Hồng cũng điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 138,2 triệu đồng và bán ra còn 139,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 11/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC135,8139,8-900-900
Tập đoàn DOJI135,8139,8-900-900
Mi Hồng138,2139,7-800-800
PNJ135,8139,8-900-900
Bảo Tín Minh Châu135,5139,5-1300-1400
Bảo Tín Mạnh Hải135,8139,8-900-900
Phú Quý136,7140,0-700-900
1. SJC - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ135.800.000
▼ 900.000		139.800.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ137.000.000
▼ 900.000		140.020.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ137.000.000
▼ 900.000		140.030.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ135.800.000
▼ 900.000		139.900.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%134.100.000
▼ 900.000		138.800.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%130.426.000
▼ 891.000		137.426.000
▼ 891.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%94.460.000
▼ 675.000		104.260.000
▼ 675.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%84.743.000
▼ 613.000		94.543.000
▼ 613.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.026.000
▼ 550.000		84.826.000
▼ 550.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.278.000
▼ 525.000		81.078.000
▼ 525.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.235.000
▼ 376.000		58.035.000
▼ 376.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
2. PNJ - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
TPHCM PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
TPHCM SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Hà Nội PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Đà Nẵng PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Đà Nẵng SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Miền Tây PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Miền Tây SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Tây Nguyên PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Tây Nguyên SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Đông Nam Bộ PNJ134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Đông Nam Bộ SJC137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9127.640.000
▼ 1.560.000		132.440.000
▼ 1.560.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999127.510.000
▼ 1.560.000		132.310.000
▼ 1.560.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99124.920.000
▼ 1.540.000		131.120.000
▼ 1.540.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)115.120.000
▼ 1.420.000		121.320.000
▼ 1.420.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)93.330.000
▼ 1.170.000		99.330.000
▼ 1.170.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)84.060.000
▼ 1.060.000		90.060.000
▼ 1.060.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)80.090.000
▼ 1.010.000		86.090.000
▼ 1.010.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)74.790.000
▼ 950.000		80.790.000
▼ 950.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)71.480.000
▼ 910.000		77.480.000
▼ 910.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.100.000
▼ 640.000		55.100.000
▼ 640.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)43.670.000
▼ 580.000		49.670.000
▼ 580.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.100.000
▼ 520.000		44.100.000
▼ 520.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9134.700.000
▼ 1.400.000		138.900.000
▼ 1.400.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920125.180.000
▼ 1.550.000		131.380.000
▼ 1.550.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99127.000.000
▼ 1.500.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99124.280.000
▼ 1.490.000
3. DOJI - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL135.500.000
▼ 1.500.000		139.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng135.500.000
▼ 1.500.000		139.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.99134.500.000
▼ 500.000		138.500.000
▼ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9134.000.000
▼ 500.000		138.000.000
▼ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99132.200.000
▼ 500.000		136.500.000
▼ 500.000
4. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)137.000.000
▼ 900.000		140.000.000
▼ 900.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)135.500.000
▼ 1.500.000		139.500.000
▼ 1.500.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.550.000
▼ 150.000		13.950.000
▼ 150.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH134.500.000
▼ 1.500.000
Vàng trang sức 24K (999.9)133.500.000
▼ 1.500.000		138.500.000
▼ 1.500.000
Vàng trang sức 24K (99.9)133.400.000
▼ 1.500.000		138.400.000
▼ 1.500.000
Vàng nguyên liệu 999,9125.500.000
▼ 1.500.000
Vàng nguyên liệu 99.9125.000.000
▼ 1.500.000
5. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội - Vàng miếng SJC135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.400.000
Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9133.500.000
▼ 1.300.000		138.500.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9133.300.000
▼ 1.300.000		138.300.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.300.000
Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu135.500.000
▼ 1.300.000		139.500.000
▼ 1.300.000
Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K)120.000.000
▼ 1.200.000
Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24K)120.000.000
▼ 1.200.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.700.000
▼ 700.000		140.000.000
▼ 900.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9136.700.000
▼ 700.000		139.700.000
▼ 700.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9136.700.000
▼ 700.000		139.700.000
▼ 700.000
Phú Quý 1 lượng 99.9136.600.000
▼ 700.000		139.600.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 999133.900.000
▼ 1.000.000		138.400.000
▼ 1.000.000
Vàng trang sức 99132.660.000
▼ 990.000		137.115.000
▼ 990.000
Vàng trang sức 98131.320.000
▼ 980.000		135.730.000
▼ 980.000
Vàng 999.9 phi SJC128.000.000
▼ 1.000.000
7. Mi Hồng - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC138.200.000
▼ 800.000		139.700.000
▼ 800.000
Vàng 99,9%138.200.000
▼ 800.000		139.700.000
▼ 800.000
Vàng 9T85 (98,5%)124.500.000
▼ 1.000.000		126.500.000
▼ 1.000.000
Vàng 9T8 (98,0%)123.800.000
▼ 1.000.000		125.800.000
▼ 1.000.000
Vàng 95 (95,0%)120.000.000
▼ 1.000.000
Vàng V75 (75,0%)92.500.000
▼ 500.000		95.500.000
▼ 500.000
Vàng V68 (68,0%)81.000.000
▼ 500.000		84.000.000
▼ 500.000
Vàng 6T1 (61,0%)78.000.000
▼ 500.000		81.000.000
▼ 500.000
Vàng 14K (58,0%)72.000.000
▼ 500.000		75.000.000
▼ 500.000
Vàng 10K (41,0%)45.500.000
±0		48.500.000
±0
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.000.000
▼ 500.000		139.500.000
▼ 500.000
Vàng 18K (750)94.730.000
±0		100.230.000
±0
Vàng trắng Au75094.730.000
±0		100.230.000
±0

Với vàng nhẫn 9999, SJC kết thúc chiều nay ở mức 135,8 – 139,8 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở mức 136,7 – 139,7 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng tại 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ giao dịch ở mức 134,7 – 138,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chốt giá nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại 133,5 – 138,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh 4.060 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/11: Bật tăng trở lại sau cú lao dốc gần 3%, Fed gây sức ép

Giá vàng thế giới hôm nay 11/11/2026 phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó, song đà tăng vẫn hạn chế khi lạm phát Mỹ vượt dự báo, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 12.

Theo Reuters, lúc 13 giờ 37 phút ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.057,33 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã mất gần 3% trong phiên 10/11, xuống mức 4.017,21 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,9%, đạt 4.065,40 USD/ounce.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định đợt tăng hiện tại chủ yếu mang tính phục hồi kỹ thuật. Sau phiên giảm sâu, một bộ phận nhà đầu tư bán khống tiến hành chốt lời, trong khi thị trường chờ thêm thông tin có thể định hướng giá vàng.

Áp lực đối với kim loại quý vẫn lớn khi số liệu công bố ngày 10/11 cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 10 tăng mạnh hơn dự kiến. Cùng với những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed, thông tin này khiến giới đầu tư nâng dự báo về khả năng ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 100%, so với 84% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Khả năng xuất hiện một đợt nâng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm cũng tăng đáng kể.

Dù thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, vàng lại chịu bất lợi khi lãi suất đi lên. Nguyên nhân là kim loại quý không mang lại lợi tức, khiến chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên so với các tài sản sinh lời.

Bà Soni Kumari, chuyên gia phân tích tại ANZ, cho rằng những diễn biến tại Trung Đông có thể tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho vàng liên quan đến lạm phát. Tuy nhiên, xét trên bối cảnh kinh tế vĩ mô, triển vọng ngắn hạn của kim loại quý vẫn chưa thực sự thuận lợi.

Trong khi đó, nhiều quan chức Fed tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm soát lạm phát. Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman khẳng định việc đưa lạm phát xuống thấp hơn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cũng cho rằng ngân hàng trung ương cần tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 2,9%, lên 53,01 USD/ounce. Palladium cũng ghi nhận mức tăng 2,5%, đạt 1.050,05 USD/ounce.

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