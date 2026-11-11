Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 11/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều 11/11 đảo chiều phục hồi sau nhịp giảm sâu. SJC, PNJ và DOJI đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 vẫn chịu áp lực giảm giá.

Giá vàng kết thúc chiều 11/11: SJC, DOJI đồng loạt tăng trở lại, vẫn thấp hơn phiên trước 900.000 đồng

Kết thúc chiều 11/11, giá vàng trong nước phục hồi sau đợt giảm mạnh đầu ngày. Vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều nhưng vẫn giảm 900.000 đồng/lượng so với ngày 10/11.

Cùng mức giá với SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đều kết thúc phiên tại 137 – 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu dừng ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên trước lần lượt 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán.

Tại Phú Quý, vàng miếng chốt phiên ở mức 136,7 – 140 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 700.000 đồng và 900.000 đồng ở hai chiều. Mi Hồng cũng điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 138,2 triệu đồng và bán ra còn 139,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135,8 139,8 -900 -900 Tập đoàn DOJI 135,8 139,8 -900 -900 Mi Hồng 138,2 139,7 -800 -800 PNJ 135,8 139,8 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 135,5 139,5 -1300 -1400 Bảo Tín Mạnh Hải 135,8 139,8 -900 -900 Phú Quý 136,7 140,0 -700 -900

1. SJC - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135.800.000

▼ 900.000 139.800.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.000.000

▼ 900.000 140.020.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.000.000

▼ 900.000 140.030.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135.800.000

▼ 900.000 139.900.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.100.000

▼ 900.000 138.800.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.426.000

▼ 891.000 137.426.000

▼ 891.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.460.000

▼ 675.000 104.260.000

▼ 675.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.743.000

▼ 613.000 94.543.000

▼ 613.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.026.000

▼ 550.000 84.826.000

▼ 550.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.278.000

▼ 525.000 81.078.000

▼ 525.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.235.000

▼ 376.000 58.035.000

▼ 376.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000

2. PNJ - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 TPHCM PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 TPHCM SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Hà Nội PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Miền Tây PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Miền Tây SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Tây Nguyên PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Tây Nguyên SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Đông Nam Bộ PNJ 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Đông Nam Bộ SJC 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 127.640.000

▼ 1.560.000 132.440.000

▼ 1.560.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 127.510.000

▼ 1.560.000 132.310.000

▼ 1.560.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 124.920.000

▼ 1.540.000 131.120.000

▼ 1.540.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 115.120.000

▼ 1.420.000 121.320.000

▼ 1.420.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 93.330.000

▼ 1.170.000 99.330.000

▼ 1.170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.060.000

▼ 1.060.000 90.060.000

▼ 1.060.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.090.000

▼ 1.010.000 86.090.000

▼ 1.010.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.790.000

▼ 950.000 80.790.000

▼ 950.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.480.000

▼ 910.000 77.480.000

▼ 910.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.100.000

▼ 640.000 55.100.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.670.000

▼ 580.000 49.670.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.100.000

▼ 520.000 44.100.000

▼ 520.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 134.700.000

▼ 1.400.000 138.900.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 125.180.000

▼ 1.550.000 131.380.000

▼ 1.550.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 127.000.000

▼ 1.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 124.280.000

▼ 1.490.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 135.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 135.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 134.500.000

▼ 500.000 138.500.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.000.000

▼ 500.000 138.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 132.200.000

▼ 500.000 136.500.000

▼ 500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 137.000.000

▼ 900.000 140.000.000

▼ 900.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 135.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.550.000

▼ 150.000 13.950.000

▼ 150.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 134.500.000

▼ 1.500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 133.500.000

▼ 1.500.000 138.500.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 133.400.000

▼ 1.500.000 138.400.000

▼ 1.500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 125.500.000

▼ 1.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.000.000

▼ 1.500.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội - Vàng miếng SJC 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.400.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 133.500.000

▼ 1.300.000 138.500.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 133.300.000

▼ 1.300.000 138.300.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.300.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 135.500.000

▼ 1.300.000 139.500.000

▼ 1.300.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 120.000.000

▼ 1.200.000 — Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24K) 120.000.000

▼ 1.200.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.700.000

▼ 700.000 140.000.000

▼ 900.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 136.700.000

▼ 700.000 139.700.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 136.700.000

▼ 700.000 139.700.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 136.600.000

▼ 700.000 139.600.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 133.900.000

▼ 1.000.000 138.400.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 132.660.000

▼ 990.000 137.115.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 131.320.000

▼ 980.000 135.730.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 128.000.000

▼ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.200.000

▼ 800.000 139.700.000

▼ 800.000 Vàng 99,9% 138.200.000

▼ 800.000 139.700.000

▼ 800.000 Vàng 9T85 (98,5%) 124.500.000

▼ 1.000.000 126.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.800.000

▼ 1.000.000 125.800.000

▼ 1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 120.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 92.500.000

▼ 500.000 95.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 81.000.000

▼ 500.000 84.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 78.000.000

▼ 500.000 81.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 72.000.000

▼ 500.000 75.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.500.000

±0 48.500.000

±0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 11/11/2026 17:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

▼ 500.000 139.500.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 94.730.000

±0 100.230.000

±0 Vàng trắng Au750 94.730.000

±0 100.230.000

±0

Với vàng nhẫn 9999, SJC kết thúc chiều nay ở mức 135,8 – 139,8 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở mức 136,7 – 139,7 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng tại 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ giao dịch ở mức 134,7 – 138,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chốt giá nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại 133,5 – 138,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh 4.060 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/11: Bật tăng trở lại sau cú lao dốc gần 3%, Fed gây sức ép

Giá vàng thế giới hôm nay 11/11/2026 phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó, song đà tăng vẫn hạn chế khi lạm phát Mỹ vượt dự báo, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 12.

Theo Reuters, lúc 13 giờ 37 phút ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.057,33 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã mất gần 3% trong phiên 10/11, xuống mức 4.017,21 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,9%, đạt 4.065,40 USD/ounce.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định đợt tăng hiện tại chủ yếu mang tính phục hồi kỹ thuật. Sau phiên giảm sâu, một bộ phận nhà đầu tư bán khống tiến hành chốt lời, trong khi thị trường chờ thêm thông tin có thể định hướng giá vàng.

Áp lực đối với kim loại quý vẫn lớn khi số liệu công bố ngày 10/11 cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 10 tăng mạnh hơn dự kiến. Cùng với những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed, thông tin này khiến giới đầu tư nâng dự báo về khả năng ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 100%, so với 84% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Khả năng xuất hiện một đợt nâng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm cũng tăng đáng kể.

Dù thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, vàng lại chịu bất lợi khi lãi suất đi lên. Nguyên nhân là kim loại quý không mang lại lợi tức, khiến chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên so với các tài sản sinh lời.

Bà Soni Kumari, chuyên gia phân tích tại ANZ, cho rằng những diễn biến tại Trung Đông có thể tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho vàng liên quan đến lạm phát. Tuy nhiên, xét trên bối cảnh kinh tế vĩ mô, triển vọng ngắn hạn của kim loại quý vẫn chưa thực sự thuận lợi.

Trong khi đó, nhiều quan chức Fed tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm soát lạm phát. Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman khẳng định việc đưa lạm phát xuống thấp hơn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cũng cho rằng ngân hàng trung ương cần tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 2,9%, lên 53,01 USD/ounce. Palladium cũng ghi nhận mức tăng 2,5%, đạt 1.050,05 USD/ounce.