Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 12/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 12/11 đồng loạt giảm mạnh, SJC, DOJI, PNJ mất 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng bán ra còn 139 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 tiếp tục đi xuống.

Giá vàng chiều nay 12/11: Vàng miếng và vàng nhẫn SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng chiều nay 12/11 tiếp tục đi xuống tại hàng loạt doanh nghiệp. Vàng miếng SJC giảm phổ biến 1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt điều chỉnh, đưa giá bán về khoảng 137,7–138,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật ngày 12/11, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giảm khá đồng đều giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999. Tại nhiều thương hiệu lớn, cả hai dòng sản phẩm cùng giảm tới 1 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Cùng thời điểm, vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp cũng giảm tương ứng, xuống còn 134,8–138,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán lần lượt ở mức 3 triệu đồng đối với vàng miếng và 4 triệu đồng đối với vàng nhẫn.

DOJI ghi nhận diễn biến tương tự khi vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, về mức 136–139 triệu đồng/lượng. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra còn 138,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 136–139 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên trước 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 của PNJ giảm tương ứng, xuống còn 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,9 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua – bán đối với vàng nhẫn hiện ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng đưa giá vàng miếng SJC về mức 136–139 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đối với vàng nhẫn 9999, giá thu mua được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng, xuống còn 133,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm khác nhau giữa vàng miếng và vàng nhẫn. Vàng miếng SJC hiện được mua vào ở mức 134,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng, trong khi giá bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 139 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 132,7–137,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn 9999 đều giảm 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều giao dịch. Sau điều chỉnh, vàng miếng được niêm yết ở mức 135,7–139 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giao dịch ở mức 135,7–138,7 triệu đồng/lượng. Giá thu mua của hai sản phẩm ngang nhau, nhưng giá bán vàng miếng cao hơn vàng nhẫn 300.000 đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng ghi nhận mức giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng miếng, đưa giá giao dịch về mức 137–138,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu khác.

Giá vàng hôm nay Ngày 12/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,8 138,8 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 134,8 138,8 -1000 -1000 Mi Hồng 137,3 138,8 -900 -900 PNJ 134,8 138,8 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 134,7 139,0 -800 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 134,8 138,8 -1000 -1000 Phú Quý 135,7 139,0 -1000 -1000

1. SJC - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134.800.000

▼ 1.000.000 138.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 136.000.000

▼ 1.000.000 139.020.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136.000.000

▼ 1.000.000 139.030.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134.800.000

▼ 1.000.000 138.900.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 133.100.000

▼ 1.000.000 137.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 129.436.000

▼ 990.000 136.436.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 93.710.000

▼ 750.000 103.510.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.063.000

▼ 680.000 93.863.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 74.416.000

▼ 610.000 84.216.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.695.000

▼ 583.000 80.495.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.818.000

▼ 417.000 57.618.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 TPHCM SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Miền Tây SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ SJC 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 126.630.000

▼ 1.010.000 131.430.000

▼ 1.010.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 126.500.000

▼ 1.010.000 131.300.000

▼ 1.010.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 123.920.000

▼ 1.000.000 130.120.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 114.190.000

▼ 930.000 120.390.000

▼ 930.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 92.570.000

▼ 760.000 98.570.000

▼ 760.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 83.370.000

▼ 690.000 89.370.000

▼ 690.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 79.430.000

▼ 660.000 85.430.000

▼ 660.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.170.000

▼ 620.000 80.170.000

▼ 620.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 70.890.000

▼ 590.000 76.890.000

▼ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.670.000

▼ 430.000 54.670.000

▼ 430.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.290.000

▼ 380.000 49.290.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.770.000

▼ 330.000 43.770.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.700.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 124.180.000

▼ 1.000.000 130.380.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 126.000.000

▼ 1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 123.290.000

▼ 990.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 134.500.000

▼ 1.000.000 138.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 134.500.000

▼ 1.000.000 138.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 133.500.000

▼ 1.000.000 137.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 133.000.000

▼ 1.000.000 137.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 131.200.000

▼ 1.000.000 135.500.000

▼ 1.000.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 136.000.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.470.000

▼ 80.000 13.870.000

▼ 80.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 133.700.000

▼ 800.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 132.700.000

▼ 800.000 137.700.000

▼ 800.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 132.600.000

▼ 800.000 137.600.000

▼ 800.000 Vàng nguyên liệu 999,9 124.500.000

▼ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 124.000.000

▼ 1.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 134.700.000

▼ 800.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 132.700.000

▼ 800.000 137.700.000

▼ 800.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 132.500.000

▼ 800.000 137.500.000

▼ 800.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 134.700.000

▼ 800.000 138.700.000

▼ 800.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 119.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 119.000.000

▼ 1.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.700.000

▼ 1.000.000 139.000.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 135.700.000

▼ 1.000.000 138.700.000

▼ 1.000.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 135.700.000

▼ 1.000.000 138.700.000

▼ 1.000.000 Phú quý 1 lượng 99.9 135.600.000

▼ 1.000.000 138.600.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 999 132.900.000

▼ 1.000.000 137.400.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 131.670.000

▼ 990.000 136.125.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 130.340.000

▼ 980.000 134.750.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 127.000.000

▼ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.300.000

▼ 900.000 138.800.000

▼ 900.000 Vàng 99,9% 137.300.000

▼ 900.000 138.800.000

▼ 900.000 Vàng 9T85 (98,5%) 123.200.000

▼ 1.300.000 125.200.000

▼ 1.300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 122.500.000

▼ 1.300.000 124.500.000

▼ 1.300.000 Vàng 95 (95,0%) 118.700.000

▼ 1.300.000 — Vàng V75 (75,0%) 91.500.000

▼ 1.000.000 94.500.000

▼ 1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 80.000.000

▼ 1.000.000 83.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 77.000.000

▼ 1.000.000 80.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 71.000.000

▼ 1.000.000 74.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 45.500.000

± 0 48.500.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 18K (750) 94.730.000

± 0 100.230.000

± 0 Vàng trắng Au750 94.730.000

± 0 100.230.000

± 0

Giá vàng thế giới hôm nay 12/11: Rơi xuống đáy hơn một tuần, đồng USD lập đỉnh 19 tháng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần khi lạm phát Mỹ vượt dự báo và những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng nâng lãi suất vào tháng 12. Đồng USD tăng lên đỉnh 19 tháng tiếp tục gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Theo Reuters, tính đến 7 giờ 32 phút GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 3.959,03 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/11. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm 0,9%, còn 3.964,50 USD/ounce.

Đà giảm của vàng diễn ra khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các đồng tiền chủ chốt. Diễn biến này khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định thị trường vàng đã trải qua đợt điều chỉnh đáng kể trong những ngày gần đây sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát mới. Việc kỳ vọng tăng lãi suất ngày càng lớn đã tạo thêm áp lực lên giá vàng, dù thị trường vẫn chưa hình thành được xu hướng giảm tiếp diễn rõ ràng.

Đáng chú ý, khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 đã tăng mạnh sau khi báo cáo công bố ngày 10/11 cho thấy lạm phát Mỹ tháng 10 tăng nhanh hơn dự kiến. Cùng thời điểm, các quan chức Fed phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt hơn để kiểm soát giá cả.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2026 và tiếp tục có thêm một đợt điều chỉnh trong tháng 3/2027.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, triển vọng lãi suất tăng lại khiến kim loại quý chịu bất lợi. Nguyên nhân là vàng không tạo ra lợi suất, trong khi lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản này.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 13/11, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia phân tích của OCBC cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động theo cả hai chiều trong ngắn hạn, chịu ảnh hưởng từ giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD. Dù môi trường kinh tế vĩ mô đang trở nên kém thuận lợi, ngân hàng này vẫn chưa chuyển sang quan điểm bi quan đối với triển vọng trung hạn của vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá palladium giao ngay tăng 0,5%, lên 1.032,83 USD/ounce. Trước đó, trong phiên ngày 11/11, kim loại này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/10.