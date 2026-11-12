Giá vàng hôm nay chiều 12/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều nay 12/11 đồng loạt giảm mạnh, SJC, DOJI, PNJ mất 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng bán ra còn 139 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 tiếp tục đi xuống.
Giá vàng chiều nay 12/11: Vàng miếng và vàng nhẫn SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng chiều nay 12/11 tiếp tục đi xuống tại hàng loạt doanh nghiệp. Vàng miếng SJC giảm phổ biến 1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt điều chỉnh, đưa giá bán về khoảng 137,7–138,8 triệu đồng/lượng.
Cập nhật ngày 12/11, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giảm khá đồng đều giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999. Tại nhiều thương hiệu lớn, cả hai dòng sản phẩm cùng giảm tới 1 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.
Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Cùng thời điểm, vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp cũng giảm tương ứng, xuống còn 134,8–138,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán lần lượt ở mức 3 triệu đồng đối với vàng miếng và 4 triệu đồng đối với vàng nhẫn.
DOJI ghi nhận diễn biến tương tự khi vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, về mức 136–139 triệu đồng/lượng. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra còn 138,5 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 136–139 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên trước 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 của PNJ giảm tương ứng, xuống còn 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,9 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua – bán đối với vàng nhẫn hiện ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải cũng đưa giá vàng miếng SJC về mức 136–139 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đối với vàng nhẫn 9999, giá thu mua được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng, xuống còn 133,7 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm khác nhau giữa vàng miếng và vàng nhẫn. Vàng miếng SJC hiện được mua vào ở mức 134,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng, trong khi giá bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 139 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 132,7–137,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn lên tới 5 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn 9999 đều giảm 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều giao dịch. Sau điều chỉnh, vàng miếng được niêm yết ở mức 135,7–139 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giao dịch ở mức 135,7–138,7 triệu đồng/lượng. Giá thu mua của hai sản phẩm ngang nhau, nhưng giá bán vàng miếng cao hơn vàng nhẫn 300.000 đồng/lượng.
Riêng Mi Hồng ghi nhận mức giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng miếng, đưa giá giao dịch về mức 137–138,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu khác.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 12/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|134,8
|138,8
|-1000
|-1000
|Tập đoàn DOJI
|134,8
|138,8
|-1000
|-1000
|Mi Hồng
|137,3
|138,8
|-900
|-900
|PNJ
|134,8
|138,8
|-1000
|-1000
|Bảo Tín Minh Châu
|134,7
|139,0
|-800
|-1000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|134,8
|138,8
|-1000
|-1000
|Phú Quý
|135,7
|139,0
|-1000
|-1000
|1. SJC - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|134.800.000
▼ 1.000.000
|138.800.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.020.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.030.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|134.800.000
▼ 1.000.000
|138.900.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|133.100.000
▼ 1.000.000
|137.800.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|129.436.000
▼ 990.000
|136.436.000
▼ 990.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|93.710.000
▼ 750.000
|103.510.000
▼ 750.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|84.063.000
▼ 680.000
|93.863.000
▼ 680.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|74.416.000
▼ 610.000
|84.216.000
▼ 610.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|70.695.000
▼ 583.000
|80.495.000
▼ 583.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|47.818.000
▼ 417.000
|57.618.000
▼ 417.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|2. PNJ - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|TPHCM PNJ
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|TPHCM SJC
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội PNJ
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Đà Nẵng PNJ
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Đà Nẵng SJC
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây PNJ
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây SJC
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Tây Nguyên PNJ
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Tây Nguyên SJC
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Đông Nam Bộ SJC
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|126.630.000
▼ 1.010.000
|131.430.000
▼ 1.010.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|126.500.000
▼ 1.010.000
|131.300.000
▼ 1.010.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|123.920.000
▼ 1.000.000
|130.120.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|114.190.000
▼ 930.000
|120.390.000
▼ 930.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|92.570.000
▼ 760.000
|98.570.000
▼ 760.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|83.370.000
▼ 690.000
|89.370.000
▼ 690.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|79.430.000
▼ 660.000
|85.430.000
▼ 660.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|74.170.000
▼ 620.000
|80.170.000
▼ 620.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|70.890.000
▼ 590.000
|76.890.000
▼ 590.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|48.670.000
▼ 430.000
|54.670.000
▼ 430.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|43.290.000
▼ 380.000
|49.290.000
▼ 380.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|37.770.000
▼ 330.000
|43.770.000
▼ 330.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|133.700.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|124.180.000
▼ 1.000.000
|130.380.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|126.000.000
▼ 1.000.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|123.290.000
▼ 990.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|134.500.000
▼ 1.000.000
|138.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|134.500.000
▼ 1.000.000
|138.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|133.000.000
▼ 1.000.000
|137.000.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|131.200.000
▼ 1.000.000
|135.500.000
▼ 1.000.000
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|136.000.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|134.700.000
▼ 800.000
|138.700.000
▼ 800.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.470.000
▼ 80.000
|13.870.000
▼ 80.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|133.700.000
▼ 800.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|132.700.000
▼ 800.000
|137.700.000
▼ 800.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|132.600.000
▼ 800.000
|137.600.000
▼ 800.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|124.500.000
▼ 1.000.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|124.000.000
▼ 1.000.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|134.700.000
▼ 800.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|132.700.000
▼ 800.000
|137.700.000
▼ 800.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|132.500.000
▼ 800.000
|137.500.000
▼ 800.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.700.000
▼ 800.000
|138.700.000
▼ 800.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.700.000
▼ 800.000
|138.700.000
▼ 800.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.700.000
▼ 800.000
|138.700.000
▼ 800.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|119.000.000
▼ 1.000.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|119.000.000
▼ 1.000.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|135.700.000
▼ 1.000.000
|139.000.000
▼ 1.000.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|135.700.000
▼ 1.000.000
|138.700.000
▼ 1.000.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|135.700.000
▼ 1.000.000
|138.700.000
▼ 1.000.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|135.600.000
▼ 1.000.000
|138.600.000
▼ 1.000.000
|Vàng trang sức 999
|132.900.000
▼ 1.000.000
|137.400.000
▼ 1.000.000
|Vàng trang sức 99
|131.670.000
▼ 990.000
|136.125.000
▼ 990.000
|Vàng trang sức 98
|130.340.000
▼ 980.000
|134.750.000
▼ 980.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|127.000.000
▼ 1.000.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|137.300.000
▼ 900.000
|138.800.000
▼ 900.000
|Vàng 99,9%
|137.300.000
▼ 900.000
|138.800.000
▼ 900.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|123.200.000
▼ 1.300.000
|125.200.000
▼ 1.300.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|122.500.000
▼ 1.300.000
|124.500.000
▼ 1.300.000
|Vàng 95 (95,0%)
|118.700.000
▼ 1.300.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|91.500.000
▼ 1.000.000
|94.500.000
▼ 1.000.000
|Vàng V68 (68,0%)
|80.000.000
▼ 1.000.000
|83.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|77.000.000
▼ 1.000.000
|80.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 14K (58,0%)
|71.000.000
▼ 1.000.000
|74.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 10K (41,0%)
|45.500.000
± 0
|48.500.000
± 0
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 12/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.500.000
▼ 1.000.000
|Vàng 18K (750)
|94.730.000
± 0
|100.230.000
± 0
|Vàng trắng Au750
|94.730.000
± 0
|100.230.000
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Giá vàng thế giới hôm nay 12/11: Rơi xuống đáy hơn một tuần, đồng USD lập đỉnh 19 tháng
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần khi lạm phát Mỹ vượt dự báo và những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng nâng lãi suất vào tháng 12. Đồng USD tăng lên đỉnh 19 tháng tiếp tục gây sức ép lên thị trường kim loại quý.
Theo Reuters, tính đến 7 giờ 32 phút GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 3.959,03 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/11. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm 0,9%, còn 3.964,50 USD/ounce.
Đà giảm của vàng diễn ra khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các đồng tiền chủ chốt. Diễn biến này khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.
Ông Ilya Spivak, Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định thị trường vàng đã trải qua đợt điều chỉnh đáng kể trong những ngày gần đây sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát mới. Việc kỳ vọng tăng lãi suất ngày càng lớn đã tạo thêm áp lực lên giá vàng, dù thị trường vẫn chưa hình thành được xu hướng giảm tiếp diễn rõ ràng.
Đáng chú ý, khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 đã tăng mạnh sau khi báo cáo công bố ngày 10/11 cho thấy lạm phát Mỹ tháng 10 tăng nhanh hơn dự kiến. Cùng thời điểm, các quan chức Fed phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt hơn để kiểm soát giá cả.
Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2026 và tiếp tục có thêm một đợt điều chỉnh trong tháng 3/2027.
Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, triển vọng lãi suất tăng lại khiến kim loại quý chịu bất lợi. Nguyên nhân là vàng không tạo ra lợi suất, trong khi lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản này.
Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 13/11, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.
Các chuyên gia phân tích của OCBC cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động theo cả hai chiều trong ngắn hạn, chịu ảnh hưởng từ giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD. Dù môi trường kinh tế vĩ mô đang trở nên kém thuận lợi, ngân hàng này vẫn chưa chuyển sang quan điểm bi quan đối với triển vọng trung hạn của vàng.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá palladium giao ngay tăng 0,5%, lên 1.032,83 USD/ounce. Trước đó, trong phiên ngày 11/11, kim loại này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/10.