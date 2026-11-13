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Giá vàng hôm nay chiều 13/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI

Văn Khoa 13/11/2026 17:30

Giá vàng chiều nay 13/11 tiếp tục lao dốc, SJC và DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng còn 138 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 đồng loạt xuống giá.

Giá vàng chiều nay 13/11: SJC, DOJI đồng loạt lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Chiều 13/11, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp. SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm 700.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, xuống còn 134 – 138 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh tương tự, hiện giao dịch ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng về 136,5 – 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hôm nayNgày 13/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC135,0138,0-1000-1000
Tập đoàn DOJI135,0138,0-1000-1000
Mi Hồng136,5138,0-500-500
PNJ135,0138,0-1000-1000
Bảo Tín Minh Châu134,0138,0-700-1000
Bảo Tín Mạnh Hải135,0138,0-1000-1000
Phú Quý135,0138,0-700-1000
1. SJC - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ133.800.000
▼ 1.000.000		137.800.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ135.000.000
▼ 1.000.000		138.020.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ135.000.000
▼ 1.000.000		138.030.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ133.800.000
▼ 1.000.000		137.900.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%132.100.000
▼ 1.000.000		136.800.000
▼ 1.000.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%128.446.000
▼ 990.000		135.446.000
▼ 990.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%92.960.000
▼ 750.000		102.760.000
▼ 750.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%83.383.000
▼ 680.000		93.183.000
▼ 680.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%73.806.000
▼ 610.000		83.606.000
▼ 610.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%70.112.000
▼ 583.000		79.912.000
▼ 583.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%47.401.000
▼ 417.000		57.201.000
▼ 417.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
2. PNJ - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
TPHCM PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
TPHCM SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hà Nội PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Đà Nẵng PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Đà Nẵng SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Miền Tây PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Miền Tây SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Tây Nguyên PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Tây Nguyên SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Đông Nam Bộ PNJ133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Đông Nam Bộ SJC135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9128.680.000
▲ +2.550.000		134.470.000
▲ +3.540.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999128.550.000
▲ +2.550.000		134.340.000
▲ +3.540.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99126.930.000
▲ +3.510.000		133.130.000
▲ +3.510.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)116.970.000
▲ +3.240.000		123.170.000
▲ +3.240.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.650.000
▲ +2.450.000		100.850.000
▲ +2.650.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.240.000
▲ +2.210.000		91.440.000
▲ +2.410.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.210.000
▲ +2.110.000		87.410.000
▲ +2.310.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.830.000
▲ +1.960.000		82.030.000
▲ +2.160.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.460.000
▲ +1.870.000		78.660.000
▲ +2.070.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.740.000
▲ +1.270.000		55.940.000
▲ +1.470.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.230.000
▲ +1.130.000		50.430.000
▲ +1.330.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.580.000
▲ +980.000		44.780.000
▲ +1.180.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9133.200.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920127.190.000
▲ +3.510.000		133.390.000
▲ +3.510.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99124.500.000
▼ 1.000.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99122.790.000
▼ 10.000
3. DOJI - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL133.500.000
▼ 1.000.000		137.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng133.500.000
▼ 1.000.000		137.500.000
▼ 1.000.000
Hà Nội Nữ trang 99.99132.000.000
▼ 1.500.000		136.000.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9131.500.000
▼ 1.500.000		135.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99129.700.000
▼ 1.500.000		134.000.000
▼ 1.500.000
4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)135.000.000
▼ 1.000.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.400.000
▼ 70.000		13.800.000
▼ 70.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH133.000.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 24K (999.9)132.000.000
▼ 700.000		137.000.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 24K (99.9)131.900.000
▼ 700.000		136.900.000
▼ 700.000
Vàng nguyên liệu 999,9126.500.000
▲ +2.000.000
Vàng nguyên liệu 99.9125.300.000
▲ +1.300.000
5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9132.000.000
▼ 700.000		137.000.000
▼ 700.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9131.800.000
▼ 700.000		136.800.000
▼ 700.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU134.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▲ +2.000.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▲ +2.000.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC135.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 1.000.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9135.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9135.000.000
▼ 700.000		138.000.000
▼ 700.000
Phú quý 1 lượng 99.9134.900.000
▼ 700.000		137.900.000
▼ 700.000
Vàng trang sức 999132.400.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Vàng trang sức 99131.175.000
▼ 495.000		135.630.000
▼ 495.000
Vàng trang sức 98129.850.000
▼ 490.000		134.260.000
▼ 490.000
Vàng 999.9 phi SJC126.000.000
▼ 1.000.000
7. Mi Hồng - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.500.000
▼ 800.000		138.000.000
▼ 800.000
Vàng 99,9%136.500.000
▼ 800.000		138.000.000
▼ 800.000
Vàng 9T85 (98,5%)122.000.000
▼ 700.000		124.000.000
▼ 700.000
Vàng 9T8 (98,0%)121.300.000
▼ 700.000		123.300.000
▼ 700.000
Vàng 95 (95,0%)117.500.000
▼ 700.000
Vàng V75 (75,0%)90.500.000
▼ 500.000		93.500.000
▼ 500.000
Vàng V68 (68,0%)79.000.000
▼ 500.000		82.000.000
▼ 500.000
Vàng 6T1 (61,0%)76.000.000
▼ 500.000		79.000.000
▼ 500.000
Vàng 14K (58,0%)70.000.000
▼ 500.000		73.000.000
▼ 500.000
Vàng 10K (41,0%)45.000.000
± 0		48.000.000
± 0
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC134.500.000
± 0		138.000.000
± 0
Vàng 18K (750)92.390.000
▼ 2.340.000		97.890.000
▼ 2.340.000
Vàng trắng Au75092.390.000
▼ 2.340.000		97.890.000
▼ 2.340.000

Thị trường vàng nhẫn 9999 chiều nay đồng loạt giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

SJC và DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết tại 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về lần lượt 132 – 137 triệu đồng/lượng135 – 138 triệu đồng/lượng. Cùng mức giảm, Bảo Tín Mạnh Hải hạ giá thu mua xuống 133 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,2 – 137,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều 13/11 tăng trở lại gần 3.900 USD, nhưng vẫn giảm hơn 4% trong tuần

Giá vàng thế giới chiều 13/11 ghi nhận tín hiệu phục hồi sau khi xuống mức thấp nhất hơn một năm. Tuy nhiên, áp lực từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và triển vọng tăng lãi suất tại Mỹ vẫn khiến thị trường vàng đối mặt nhiều biến động.

Tính đến 14h40 giờ Việt Nam, vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.898,27 USD/ounce, tiến gần ngưỡng 3.900 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,5%, đạt 3.902,70 USD/ounce. Dù lấy lại một phần mức giảm, kim loại quý vẫn mất 4,1% trong tuần này.

Đà phục hồi xuất hiện sau khi giá vàng giảm xuống đáy kể từ tháng 10/2025 trong phiên 12/11. Theo giới phân tích, lực mua ở vùng giá thấp cùng hoạt động điều chỉnh các vị thế giao dịch ngắn hạn đã góp phần giúp thị trường ổn định trở lại.

Chuyên gia Kelvin Wong của OANDA nhận định, giá vàng tăng chủ yếu do các chỉ báo kỹ thuật đã rơi vào trạng thái quá bán sau phiên sụt giảm mạnh. Để đà hồi phục được củng cố, thị trường cần thêm yếu tố hỗ trợ, trong đó có khả năng lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu.

Một trong những áp lực lớn đối với vàng hiện nay là triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 đang ở mức 89%, còn khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm chiếm 11%.

Kỳ vọng thắt chặt tiền tệ gia tăng khi giá dầu thế giới đi lên do triển vọng hòa bình tại Trung Đông suy yếu, kéo theo những lo ngại mới về lạm phát. Trong môi trường lãi suất cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết cơ quan điều hành tiền tệ Mỹ có thể phải tiếp tục nâng lãi suất nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu, dù nền kinh tế nhìn chung vẫn duy trì sức chống chịu.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng vượt dự báo. Tuy nhiên, mức tăng chưa đủ để làm thay đổi đánh giá rằng thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo PPI của Mỹ, dự kiến được công bố lúc 20h30 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam. Số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá vàng trong các phiên tới.

Đối với các kim loại quý khác, bạc tăng nhẹ 0,1% lên 50,05 USD/ounce, palladium tăng 1,6% đạt 1.009,62 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,1% còn 1.517,06 USD/ounce. Dù biến động trái chiều, cả ba vẫn hướng tới một tuần giảm giá.

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