Giá vàng hôm nay chiều 13/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI
Giá vàng chiều nay 13/11 tiếp tục lao dốc, SJC và DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng còn 138 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 đồng loạt xuống giá.
Giá vàng chiều nay 13/11: SJC, DOJI đồng loạt lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 1 triệu đồng/lượng
Chiều 13/11, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp. SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm 700.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, xuống còn 134 – 138 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh tương tự, hiện giao dịch ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng.
Riêng Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng về 136,5 – 138 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng miếng hôm nay
|Ngày 13/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Tập đoàn DOJI
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Mi Hồng
|136,5
|138,0
|-500
|-500
|PNJ
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Bảo Tín Minh Châu
|134,0
|138,0
|-700
|-1000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|135,0
|138,0
|-1000
|-1000
|Phú Quý
|135,0
|138,0
|-700
|-1000
|1. SJC - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|133.800.000
▼ 1.000.000
|137.800.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.020.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.030.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|133.800.000
▼ 1.000.000
|137.900.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|132.100.000
▼ 1.000.000
|136.800.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|128.446.000
▼ 990.000
|135.446.000
▼ 990.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|92.960.000
▼ 750.000
|102.760.000
▼ 750.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|83.383.000
▼ 680.000
|93.183.000
▼ 680.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|73.806.000
▼ 610.000
|83.606.000
▼ 610.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|70.112.000
▼ 583.000
|79.912.000
▼ 583.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|47.401.000
▼ 417.000
|57.201.000
▼ 417.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|2. PNJ - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|TPHCM PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|TPHCM SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Miền Tây SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Tây Nguyên PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ SJC
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|128.680.000
▲ +2.550.000
|134.470.000
▲ +3.540.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|128.550.000
▲ +2.550.000
|134.340.000
▲ +3.540.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|126.930.000
▲ +3.510.000
|133.130.000
▲ +3.510.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|116.970.000
▲ +3.240.000
|123.170.000
▲ +3.240.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.650.000
▲ +2.450.000
|100.850.000
▲ +2.650.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|85.240.000
▲ +2.210.000
|91.440.000
▲ +2.410.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|81.210.000
▲ +2.110.000
|87.410.000
▲ +2.310.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.830.000
▲ +1.960.000
|82.030.000
▲ +2.160.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.460.000
▲ +1.870.000
|78.660.000
▲ +2.070.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.740.000
▲ +1.270.000
|55.940.000
▲ +1.470.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.230.000
▲ +1.130.000
|50.430.000
▲ +1.330.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.580.000
▲ +980.000
|44.780.000
▲ +1.180.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|133.200.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|127.190.000
▲ +3.510.000
|133.390.000
▲ +3.510.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|124.500.000
▼ 1.000.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|122.790.000
▼ 10.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|132.000.000
▼ 1.500.000
|136.000.000
▼ 1.500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|131.500.000
▼ 1.500.000
|135.500.000
▼ 1.500.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|129.700.000
▼ 1.500.000
|134.000.000
▼ 1.500.000
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|135.000.000
▼ 1.000.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.400.000
▼ 70.000
|13.800.000
▼ 70.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|133.000.000
▼ 700.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|132.000.000
▼ 700.000
|137.000.000
▼ 700.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|131.900.000
▼ 700.000
|136.900.000
▼ 700.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|126.500.000
▲ +2.000.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|125.300.000
▲ +1.300.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|132.000.000
▼ 700.000
|137.000.000
▼ 700.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|131.800.000
▼ 700.000
|136.800.000
▼ 700.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|134.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▲ +2.000.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▲ +2.000.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|135.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 1.000.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|135.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|135.000.000
▼ 700.000
|138.000.000
▼ 700.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|134.900.000
▼ 700.000
|137.900.000
▼ 700.000
|Vàng trang sức 999
|132.400.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 99
|131.175.000
▼ 495.000
|135.630.000
▼ 495.000
|Vàng trang sức 98
|129.850.000
▼ 490.000
|134.260.000
▼ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|126.000.000
▼ 1.000.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|136.500.000
▼ 800.000
|138.000.000
▼ 800.000
|Vàng 99,9%
|136.500.000
▼ 800.000
|138.000.000
▼ 800.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|122.000.000
▼ 700.000
|124.000.000
▼ 700.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|121.300.000
▼ 700.000
|123.300.000
▼ 700.000
|Vàng 95 (95,0%)
|117.500.000
▼ 700.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|90.500.000
▼ 500.000
|93.500.000
▼ 500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|79.000.000
▼ 500.000
|82.000.000
▼ 500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|76.000.000
▼ 500.000
|79.000.000
▼ 500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|70.000.000
▼ 500.000
|73.000.000
▼ 500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|45.000.000
± 0
|48.000.000
± 0
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|134.500.000
± 0
|138.000.000
± 0
|Vàng 18K (750)
|92.390.000
▼ 2.340.000
|97.890.000
▼ 2.340.000
|Vàng trắng Au750
|92.390.000
▼ 2.340.000
|97.890.000
▼ 2.340.000
Thị trường vàng nhẫn 9999 chiều nay đồng loạt giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.
SJC và DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết tại 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng và 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về lần lượt 132 – 137 triệu đồng/lượng và 135 – 138 triệu đồng/lượng. Cùng mức giảm, Bảo Tín Mạnh Hải hạ giá thu mua xuống 133 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,2 – 137,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chiều 13/11 tăng trở lại gần 3.900 USD, nhưng vẫn giảm hơn 4% trong tuần
Giá vàng thế giới chiều 13/11 ghi nhận tín hiệu phục hồi sau khi xuống mức thấp nhất hơn một năm. Tuy nhiên, áp lực từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và triển vọng tăng lãi suất tại Mỹ vẫn khiến thị trường vàng đối mặt nhiều biến động.
Tính đến 14h40 giờ Việt Nam, vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.898,27 USD/ounce, tiến gần ngưỡng 3.900 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,5%, đạt 3.902,70 USD/ounce. Dù lấy lại một phần mức giảm, kim loại quý vẫn mất 4,1% trong tuần này.
Đà phục hồi xuất hiện sau khi giá vàng giảm xuống đáy kể từ tháng 10/2025 trong phiên 12/11. Theo giới phân tích, lực mua ở vùng giá thấp cùng hoạt động điều chỉnh các vị thế giao dịch ngắn hạn đã góp phần giúp thị trường ổn định trở lại.
Chuyên gia Kelvin Wong của OANDA nhận định, giá vàng tăng chủ yếu do các chỉ báo kỹ thuật đã rơi vào trạng thái quá bán sau phiên sụt giảm mạnh. Để đà hồi phục được củng cố, thị trường cần thêm yếu tố hỗ trợ, trong đó có khả năng lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu.
Một trong những áp lực lớn đối với vàng hiện nay là triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 đang ở mức 89%, còn khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm chiếm 11%.
Kỳ vọng thắt chặt tiền tệ gia tăng khi giá dầu thế giới đi lên do triển vọng hòa bình tại Trung Đông suy yếu, kéo theo những lo ngại mới về lạm phát. Trong môi trường lãi suất cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.
Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết cơ quan điều hành tiền tệ Mỹ có thể phải tiếp tục nâng lãi suất nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu, dù nền kinh tế nhìn chung vẫn duy trì sức chống chịu.
Ở chiều ngược lại, dữ liệu lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng vượt dự báo. Tuy nhiên, mức tăng chưa đủ để làm thay đổi đánh giá rằng thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.
Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo PPI của Mỹ, dự kiến được công bố lúc 20h30 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam. Số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá vàng trong các phiên tới.
Đối với các kim loại quý khác, bạc tăng nhẹ 0,1% lên 50,05 USD/ounce, palladium tăng 1,6% đạt 1.009,62 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,1% còn 1.517,06 USD/ounce. Dù biến động trái chiều, cả ba vẫn hướng tới một tuần giảm giá.