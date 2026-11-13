Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 13/11/2026: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC BTMC BTMH DOJI Giá vàng chiều nay 13/11 tiếp tục lao dốc, SJC và DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, vàng miếng còn 138 triệu đồng, vàng nhẫn 9999 đồng loạt xuống giá.

Giá vàng chiều nay 13/11: SJC, DOJI đồng loạt lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Chiều 13/11, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp. SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm 700.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, xuống còn 134 – 138 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng điều chỉnh tương tự, hiện giao dịch ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng về 136,5 – 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hôm nay Ngày 13/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135,0 138,0 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 135,0 138,0 -1000 -1000 Mi Hồng 136,5 138,0 -500 -500 PNJ 135,0 138,0 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 134,0 138,0 -700 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 135,0 138,0 -1000 -1000 Phú Quý 135,0 138,0 -700 -1000

1. SJC - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.800.000

▼ 1.000.000 137.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 135.000.000

▼ 1.000.000 138.020.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135.000.000

▼ 1.000.000 138.030.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.800.000

▼ 1.000.000 137.900.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.100.000

▼ 1.000.000 136.800.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 128.446.000

▼ 990.000 135.446.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.960.000

▼ 750.000 102.760.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.383.000

▼ 680.000 93.183.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.806.000

▼ 610.000 83.606.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 70.112.000

▼ 583.000 79.912.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.401.000

▼ 417.000 57.201.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 TPHCM SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Đà Nẵng PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Đà Nẵng SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Miền Tây SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Tây Nguyên SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.680.000

▲ +2.550.000 134.470.000

▲ +3.540.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.550.000

▲ +2.550.000 134.340.000

▲ +3.540.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.930.000

▲ +3.510.000 133.130.000

▲ +3.510.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.970.000

▲ +3.240.000 123.170.000

▲ +3.240.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.650.000

▲ +2.450.000 100.850.000

▲ +2.650.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.240.000

▲ +2.210.000 91.440.000

▲ +2.410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.210.000

▲ +2.110.000 87.410.000

▲ +2.310.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.830.000

▲ +1.960.000 82.030.000

▲ +2.160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.460.000

▲ +1.870.000 78.660.000

▲ +2.070.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.740.000

▲ +1.270.000 55.940.000

▲ +1.470.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.230.000

▲ +1.130.000 50.430.000

▲ +1.330.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.580.000

▲ +980.000 44.780.000

▲ +1.180.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.200.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.190.000

▲ +3.510.000 133.390.000

▲ +3.510.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.500.000

▼ 1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.790.000

▼ 10.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

▼ 1.000.000 137.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

▼ 1.000.000 137.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 132.000.000

▼ 1.500.000 136.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 131.500.000

▼ 1.500.000 135.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 129.700.000

▼ 1.500.000 134.000.000

▼ 1.500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 135.000.000

▼ 1.000.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.400.000

▼ 70.000 13.800.000

▼ 70.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 133.000.000

▼ 700.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 132.000.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.900.000

▼ 700.000 136.900.000

▼ 700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 126.500.000

▲ +2.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.300.000

▲ +1.300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 132.000.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.800.000

▼ 700.000 136.800.000

▼ 700.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 134.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▲ +2.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▲ +2.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 135.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 135.000.000

▼ 700.000 138.000.000

▼ 700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.900.000

▼ 700.000 137.900.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 132.400.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 131.175.000

▼ 495.000 135.630.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 129.850.000

▼ 490.000 134.260.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 126.000.000

▼ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.500.000

▼ 800.000 138.000.000

▼ 800.000 Vàng 99,9% 136.500.000

▼ 800.000 138.000.000

▼ 800.000 Vàng 9T85 (98,5%) 122.000.000

▼ 700.000 124.000.000

▼ 700.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.300.000

▼ 700.000 123.300.000

▼ 700.000 Vàng 95 (95,0%) 117.500.000

▼ 700.000 — Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

▼ 500.000 93.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

▼ 500.000 82.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

▼ 500.000 73.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

± 0 48.000.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/11/2026 17:30 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động so với phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

± 0 138.000.000

± 0 Vàng 18K (750) 92.390.000

▼ 2.340.000 97.890.000

▼ 2.340.000 Vàng trắng Au750 92.390.000

▼ 2.340.000 97.890.000

▼ 2.340.000

Thị trường vàng nhẫn 9999 chiều nay đồng loạt giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

SJC và DOJI cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết tại 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng và 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về lần lượt 132 – 137 triệu đồng/lượng và 135 – 138 triệu đồng/lượng. Cùng mức giảm, Bảo Tín Mạnh Hải hạ giá thu mua xuống 133 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,2 – 137,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều 13/11 tăng trở lại gần 3.900 USD, nhưng vẫn giảm hơn 4% trong tuần

Giá vàng thế giới chiều 13/11 ghi nhận tín hiệu phục hồi sau khi xuống mức thấp nhất hơn một năm. Tuy nhiên, áp lực từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và triển vọng tăng lãi suất tại Mỹ vẫn khiến thị trường vàng đối mặt nhiều biến động.

Tính đến 14h40 giờ Việt Nam, vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.898,27 USD/ounce, tiến gần ngưỡng 3.900 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,5%, đạt 3.902,70 USD/ounce. Dù lấy lại một phần mức giảm, kim loại quý vẫn mất 4,1% trong tuần này.

Đà phục hồi xuất hiện sau khi giá vàng giảm xuống đáy kể từ tháng 10/2025 trong phiên 12/11. Theo giới phân tích, lực mua ở vùng giá thấp cùng hoạt động điều chỉnh các vị thế giao dịch ngắn hạn đã góp phần giúp thị trường ổn định trở lại.

Chuyên gia Kelvin Wong của OANDA nhận định, giá vàng tăng chủ yếu do các chỉ báo kỹ thuật đã rơi vào trạng thái quá bán sau phiên sụt giảm mạnh. Để đà hồi phục được củng cố, thị trường cần thêm yếu tố hỗ trợ, trong đó có khả năng lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu.

Một trong những áp lực lớn đối với vàng hiện nay là triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 đang ở mức 89%, còn khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm chiếm 11%.

Kỳ vọng thắt chặt tiền tệ gia tăng khi giá dầu thế giới đi lên do triển vọng hòa bình tại Trung Đông suy yếu, kéo theo những lo ngại mới về lạm phát. Trong môi trường lãi suất cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết cơ quan điều hành tiền tệ Mỹ có thể phải tiếp tục nâng lãi suất nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu, dù nền kinh tế nhìn chung vẫn duy trì sức chống chịu.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng vượt dự báo. Tuy nhiên, mức tăng chưa đủ để làm thay đổi đánh giá rằng thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo PPI của Mỹ, dự kiến được công bố lúc 20h30 ngày 13/11 theo giờ Việt Nam. Số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá vàng trong các phiên tới.

Đối với các kim loại quý khác, bạc tăng nhẹ 0,1% lên 50,05 USD/ounce, palladium tăng 1,6% đạt 1.009,62 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,1% còn 1.517,06 USD/ounce. Dù biến động trái chiều, cả ba vẫn hướng tới một tuần giảm giá.