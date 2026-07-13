Thị trường Giá vàng hôm nay chiều 13/7/2026 lao dốc: BTMC giảm 2 triệu, SJC có giá bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay chiều 13/7/2026 giảm tới 2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn phân hóa, vàng thế giới lùi về 4.072,2 USD/ounce.

Giá vàng miếng hôm nay chiều 13/7/2026 giảm tới 2 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng chiều nay được điều chỉnh xuống 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm ngày 12/7, cả hai chiều đều giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, chênh lệch mua – bán tại SJC tiếp tục giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng nối dài nhịp giảm trong phiên giao dịch chiều. Doanh nghiệp hiện mua vàng miếng với giá 145,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá mới thấp hơn hôm qua 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán, khoảng cách giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng.

Tại PNJ, giá vàng miếng tiếp tục đi xuống sau đợt điều chỉnh trong buổi sáng. Giá mua vào chiều 13/7 dừng ở 145,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 148,4 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, người giao dịch đang chứng kiến mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Đà đi xuống cũng kéo giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) về vùng 145,4–148,4 triệu đồng/lượng. Trong đó, chiều mua vào và bán ra cùng mất 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày trước. Người mua vàng tại thương hiệu này đang chịu mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng giữa giá mua và giá bán.

Biến động tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) mạnh hơn ở chiều thu mua. Giá mua vàng miếng SJC được hạ 2 triệu đồng/lượng, còn 143 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống 148,4 triệu đồng/lượng. Do chiều mua giảm sâu hơn, khoảng cách mua – bán đã được kéo rộng lên tới 5,4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được cập nhật.

Tại Phú Quý, mức điều chỉnh giữa hai chiều không đồng đều. Doanh nghiệp giảm giá mua vào 1,3 triệu đồng/lượng, đưa mức thu mua về 145 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra mất 1,5 triệu đồng/lượng, hiện còn 148,4 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa giá mua và giá bán đạt 3,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có mức giảm mạnh nhất trong phiên chiều nay. Giá vàng miếng SJC tại đây đồng loạt mất 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 145,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giảm sâu, Mi Hồng vẫn có giá mua vào cao nhất nhóm khảo sát, đồng thời giữ mức bán ra thấp nhất thị trường. Khoảng cách mua – bán chỉ ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán vàng miếng chiều 13/7 đang dao động từ 147,5 triệu đến 148,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức bán thấp nhất, còn SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC và Phú Quý cùng giao dịch tại mốc 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 13/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 -1500 -1500 Mi Hồng 146,3 148,0 -2000 -2000 PNJ 145,4 148,4 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 143,0 148,4 -2000 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 -1500 -1500 Phú Quý 145,5 148,4 -1300 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 13/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng 24K DOJI 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 13/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng Kim Bảo 999.9 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K

3. BTMC - Cập nhật: 13/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Bản vị vàng BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,000

▼2000K 146,000

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,800

▼2000K 145,800

▼1500K

4. SJC - Cập nhật: 13/7/2026 17:30- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 145,400

▼1500K 148,420

▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,400

▼1500K 148,430

▼1500K

Giá vàng nhẫn cuối ngày 13/7/2026: BTMH và SJC bán ra cao nhất

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp chưa tạo được một mặt bằng giá đồng nhất. Giá bán ra cao nhất thuộc về SJC và Bảo Tín Mạnh Hải với 148,4 triệu đồng/lượng, còn DOJI Hà Nội đứng cuối nhóm khảo sát ở chiều bán.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 144,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá doanh nghiệp thu mua và giá bán cho khách hàng đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên đầu tuần với giá mua vàng nhẫn đạt 145,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra dừng tại 148,4 triệu đồng/lượng, ngang bằng SJC và thuộc mức cao nhất thị trường. Chênh lệch mua – bán tại BTMH là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long của BTMC, giá mua vào cuối ngày đứng ở 143 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 147 triệu đồng/lượng. Người mua sản phẩm này đang chịu khoảng cách 4 triệu đồng/lượng giữa hai chiều giao dịch.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán thấp nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật, còn biên độ mua – bán đạt 3,8 triệu đồng/lượng.

PNJ kết thúc phiên 13/7 với giá mua vàng nhẫn là 143,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra được đặt ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thu mua 3,7 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn chốt ở 146 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là thương hiệu có giá mua cao nhất và khoảng cách mua – bán thấp nhất nhóm khảo sát, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Xét theo giá bán, vàng nhẫn chiều nay dao động từ 146,8 triệu đến 148,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào mức thu mua, Mi Hồng đang có lợi thế rõ rệt khi đưa ra mức giá 146 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp còn lại.

Giá vàng thế giới chiều nay 13/7/2026 giảm 47,2 USD/ounce

Cập nhật lúc 17h30 ngày 13/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.072,2 USD/ounce, giảm 47,2 USD/ounce so với ngày trước. Đà giảm đã thu hẹp phần nào so với thời điểm buổi sáng nhưng kim loại quý vẫn chịu áp lực lớn từ diễn biến của đồng USD và thị trường trái phiếu Mỹ.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.460 VND/USD, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 129,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC là 148,4 triệu đồng/lượng, vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào lúc 7h35 GMT, vàng giao ngay từng giảm 1,5%, xuống còn 4.060,49 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng mất 1%, lùi về 4.069,50 USD/ounce.

Đà bán ra xuất hiện khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Mỹ và Iran duy trì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, còn Iran tuyên bố đã tập kích một số cơ sở của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể gián đoạn. Giá dầu vì thế tăng khoảng 4%, kéo theo nỗi lo chi phí năng lượng leo thang và gây thêm áp lực lên lạm phát.

Đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng tăng trong phiên đầu tuần. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu đi lên cũng làm suy giảm sức hút của vàng do kim loại quý không tạo ra dòng tiền lãi.

Ông Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường tổ chức toàn cầu tại ABC Refinery, cho rằng các giai đoạn xung đột bùng phát tại vùng Vịnh thường tạo bất lợi cho vàng trong ngắn hạn, bất chấp vai trò trú ẩn của kim loại quý.

Dù vậy, việc tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị hạn chế trong thời gian dài có thể đẩy giá năng lượng lên mức cao hơn, làm suy yếu sức mua và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. Một kịch bản tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại có thể hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng trong trung và dài hạn.

Thị trường tuần này sẽ tập trung vào phiên điều trần bán niên đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ. Nhà đầu tư cũng chờ công bố chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất và doanh số bán lẻ tháng 6 để đánh giá rõ hơn xu hướng lạm phát và sức khỏe kinh tế Mỹ.

Phát biểu của Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller cũng có khả năng tác động đến kỳ vọng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 72%, cao hơn mức khoảng 63% của tuần trước.

Trên sàn COMEX, các quỹ đầu cơ đã giảm thêm 1.964 hợp đồng mua ròng vàng trong tuần kết thúc ngày 7/7. Tổng vị thế mua ròng vì thế còn 114.854 hợp đồng, chấm dứt chuỗi ba tuần liên tiếp gia tăng vị thế.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá. Bạc giao ngay mất 2,5%, xuống 58,35 USD/ounce; bạch kim giảm 0,5%, còn 1.619,72 USD/ounce; palladium mất 1,5%, lùi về 1.257,82 USD/ounce.